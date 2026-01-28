Síminn hf. - Niðurstöður hluthafafundar 28. janúar 2026

Meðfylgjandi eru niðurstöður hluthafafundar Símans hf. sem haldinn var fyrr í dag.
Stjórn Símans hf. boðaði til hluthafafundar í félaginu þann 7. janúar sl. sem haldinn verður miðvikudaginn 28. janúar 2026 klukkan 16 að Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2,
Hluthafafundur Símans hf. verður haldinn miðvikudaginn 28. janúar nk., sbr. meðfylgjandi fundarboðun sem birt var þann 7. janúar sl. Á fundinum verður borin upp tillaga um heimild til hækkunar