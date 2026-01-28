Le lanceur des Toronto Blue Jays Trey Yesavage donne le coup d’envoi au programme scolaire Relâche d’écran de Rogers

TORONTO, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a lancé aujourd’hui son programme scolaire national Relâche d’écran aux côtés de Trey Yesavage, lanceur des Toronto Blue Jays.

Trey Yesavage s’est arrêté à l’Université métropolitaine de Toronto pour parler à des centaines d’élèves des écoles locales d’une utilisation saine des écrans et de l’importance d’un mode de vie actif. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme pancanadien visant à aider les familles à contrer l’utilisation excessive des écrans chez les jeunes.

« Je suis très content d’être de retour à Toronto pour discuter avec les jeunes et les aider à développer une relation plus saine et équilibrée avec leurs écrans, s’est réjoui Trey Yesavage, 22 ans. C’est génial de voir Rogers s’engager activement dans cette cause. »

Plus tôt ce mois-ci, Rogers a annoncé le lancement de Relâche d’écran, un programme national visant à favoriser une utilisation équilibrée des écrans. Celui-ci s’appuie sur quatre piliers : des outils pour les parents, des programmes pour les jeunes, la recherche et les partenariats, et la formation et la sensibilisation.

Le programme fait notamment appel à des personnalités du sport professionnel qui échangeront avec des ados sur l’utilisation saine des écrans dans le cadre d’un programme scolaire national et d’ateliers de vie active Se déconnecter pour s’amuser.

« Les athlètes sont des modèles importants pour les jeunes, et nous sommes ravis que Trey Yesavage se joigne à nous à titre d’ambassadeur du programme Relâche d’écran, a déclaré Sarah Zupnik, directrice du programme Relâche d’écran de Rogers. En tant que référence canadienne en matière de communications, de sports et de divertissement, nous sommes ravis de collaborer avec Trey et d’autres athlètes afin d’inspirer les jeunes à adopter de saines habitudes numériques. »

Rogers travaille également avec le Dais de l’Université métropolitaine de Toronto, un groupe de réflexion sur les politiques publiques et le leadership, dans le cadre d’initiatives menées par des étudiants et étudiantes, notamment son programme Youth Champions (en anglais), afin de favoriser l’adoption de saines habitudes numériques à l’école. L’entreprise appuiera aussi financièrement jusqu’à quatre organismes jeunesse afin d’encourager un mode de vie actif. YMCA est le premier partenaire national désigné.

Dans le cadre du pilier axé sur la formation et la sensibilisation, Rogers travaille avec ses athlètes et ses personnalités médiatiques afin d’inspirer les ados à repenser leur relation avec leurs écrans au moyen de publications dans les médias sociaux et des publicités. George Springer, Connor McDavid, John Tavares, Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse ont d’ailleurs participé au lancement du programme en partageant leurs réflexions sur le temps d’écran dans une série de vidéos.

Une récente étude de Rogers révèle que les jeunes Canadiennes et Canadiens de 11 à 17 ans consacrent en moyenne 5,2 heures par jour à leur téléphone, ce qui dépasse de loin la limite de temps d’écran récréatif de 2 heures que recommande la Société canadienne de pédiatrie. Pour en savoir plus sur le programme et découvrir des ressources destinées à soutenir les familles, visitez rogers.com/relachedecran.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338