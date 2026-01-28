L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes annonce une séance Conversations vitales sur les menstruations et la santé hormonale tout au long de la vie, présentée par Vichy Laboratoires

TORONTO, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes est ravie d’annoncer la deuxième édition des Conversations vitales, une série nationale de discussions combinant science et expérience vécue pour faire progresser les soins de santé administrés aux femmes. La prochaine séance de Conversations vitales : Au-delà du cycle : la santé hormonale tout au long de la vie sera diffusée en direct le mercredi 11 mars 2026 de 13 h à 15 h (HE). Vichy Laboratoires est un fier présentateur de l’événement.

Pendant toute la vie des femmes, les schémas hormonaux sont au cœur de leur santé. Ils ont une influence sur le risque cardiovasculaire, le métabolisme, la biologie de la peau et la régulation du cycle menstruel. On considère de plus en plus le cycle menstruel comme un « cinquième signe vital » : il révèle des signes précoces de problèmes hormonaux ou généralisés plus importants. Malgré tout, pour de nombreuses femmes, la variation du cycle menstruel, la douleur ou les symptômes hormonaux demeurent mal compris, stigmatisés et ignorés.

Cette séance Conversations vitales rassemblera les meilleures expertes des soins de santé intégrant les hormones, de la recherche sur le cycle menstruel, du suivi numérique du cycle menstruel et des soins cliniques pour discuter de ce que peuvent nous dire les schémas hormonaux et menstruels sur la santé globale et de la manière d’améliorer les soins à toutes les étapes de la vie grâce à de meilleurs outils, à la communication et à la recherche.

Pendant cette séance, nous retrouverons la Dre Stella Daskalopoulou, professeure à la Division de médecine interne du Département de médecine et directrice de l’Unité de santé vasculaire de l’Université McGill, et codirectrice du Programme de recherche en santé cardiovasculaire au long de la vie du Centre universitaire de santé McGill; Zeba Khan, chercheuse doctorante affiliée à l’Université de la Colombie-Britannique au Women’s Health Research Institute s’intéressant aux douleurs menstruelles chez les adolescentes, à l’accès aux soins menstruels et à l’équité menstruelle; la Dre Olexandra Koshjina, endocrinologue au Women’s College Hospital, professeure adjointe et professeure de clinique à la Division d’endocrinologie et du métabolisme du Département de médecine de l’Université de Toronto; la Dre Meghan Pike, directrice du programme de tumeurs solides chez IWK Health, professeure adjointe, Division d’hémato-oncologie pédiatrique de l’Université Dalhousie et fondatrice de l’application WeThrive; et Alexandra Richard, cheffe des communications médicales, Vichy Laboratoires. La discussion sera animée par Amy Flood, directrice générale de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes.

« La santé menstruelle et hormonale est encore trop souvent abordée de manière isolée ou secondaire, alors qu’elle peut nous en dire beaucoup sur la santé globale, estime Amy Flood, directrice générale de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes. Nous constatons que l’apparition des règles se fait de plus en plus tôt chez les filles et nous ignorons encore la raison de ce changement, qu’il s’agisse de facteurs hormonaux ou de facteurs biologiques et environnementaux plus larges. Il est donc plus important que jamais que les femmes et les filles, ainsi que toutes les personnes qui les soutiennent, aient accès à des renseignements et à des soins clairs et fondés sur des données probantes qui permettent de promouvoir leur santé tout au long de leur vie. »

« Les effets de la santé hormonale sont bien plus importants qu’on le pense. Ils façonnent le bien-être des femmes, de l’adolescence jusqu’à la fin de la vie, en passant par la ménopause, explique Marie-Pier Michaud, directrice générale, Vichy Laboratoires. Par notre engagement envers la science, l’éducation et des initiatives comme HormonALL, nous visons à briser le silence sur les variations hormonales et à soutenir les femmes par de l’information fiable à tous les stades de leur vie. Nous sommes fiers de soutenir Conversations vitales, une plateforme qui combine données probantes, expertise et discussion ouverte. »

Lien pour s’inscrire à l’événement : https://www.eventbrite.com/e/vital-talks-beyond-the-cycle-hormones-lifelong-health-tickets-1980475755297?aff=oddtdtcreator

À propos de Conversations vitales

Conversations vitales est une série de discussions lancée en 2025 par l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes afin de tenir des discussions ouvertes intégrant science crédible et expérience concrète et d’offrir de l’information fondée sur des données et utile aux femmes et à leurs alliés. Chaque séance met en vedette les meilleures chercheuses, cliniciennes et leaders d’opinion qui œuvrent à combler l’écart en santé féminine et à améliorer les soins tout au long de la vie des femmes.

À propos de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes est une alliance stratégique des principales fondations hospitalières de la santé des femmes au Canada, qui travaillent ensemble pour promouvoir l’équité dans la recherche et les soins en santé dans ce domaine grâce à une action coordonnée. En contribuant à des collectes de fonds, à l’éducation et à la sensibilisation, l’Association s’associe à des partenaires pour améliorer les résultats en santé des femmes et inspirer des changements durables dans ce domaine. L’ACESF est composée de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et de la IWK Foundation. Apprenez-en plus au www.whcc.ca/fr .

À propos de Vichy Laboratoires

Vichy Laboratoires est une marque de soins recommandée par les dermatologues partout dans le monde et déterminée à promouvoir la santé des femmes à tous les stades de leur vie. Par la recherche et l’éducation fondée sur la science, Vichy s’efforce d’améliorer la compréhension des changements hormonaux et leur effet sur la santé et le bien-être. Apprenez-en plus au www.vichy.ca .

