HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
PARIS, 28/01/2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2026:
▪ 4,295 titres
▪ 47,349.27 Euros en espèce
Au cours du 2eme semestre 2025; il a été négocié un total de :
|ACHAT
|137 titres
|5,922 EUR
|133 transactions
|VENTE
|143 titres
|6,185.40 EUR
|134 transactions
Il est rappelé qu’au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:
▪ 4,301 titres
▪ 46,742.19 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition:
▪ 1,190 titres
▪ 50,000.00 Euros en espèce
Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2025
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transacti ons
|Nomb
re de titres
|Capitaux(E UR)
|DATE
|Nombre de transacti ons
|Nomb
re de titres
|Capitaux(E UR)
|01/07/20
25
|1
|1
|
43.00 €
|01/07/20
25
|
- €
|01/07/20
25
|-
€
|01/07/20
25
|1
|1
|
43.00 €
|02/07/20
25
|1
|1
|
43.00 €
|02/07/20
25
|
- €
|02/07/20
25
|-
€
|02/07/20
25
|3
|3
|
129.40 €
|03/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/07/20
25
|
- €
|03/07/20
25
|-
€
|03/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/07/20
25
|
- €
|04/07/20
25
|-
€
|04/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|07/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|07/07/20
25
|
- €
|07/07/20
25
|-
€
|07/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/07/20
25
|
- €
|08/07/20
25
|-
€
|08/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|09/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|09/07/20
25
|
- €
|09/07/20
25
|-
€
|09/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/07/20
25
|
- €
|10/07/20
25
|-
€
|10/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/07/20
25
|
- €
|11/07/20
25
|-
€
|11/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|14/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|14/07/20
25
|
- €
|14/07/20
25
|-
€
|14/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/07/20
25
|
- €
|15/07/20
25
|-
€
|15/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/07/20
25
|
- €
|16/07/20
25
|-
€
|16/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/07/20
25
|
- €
|17/07/20
25
|-
€
|17/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/07/20
25
|
- €
|18/07/20
25
|-
€
|18/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/07/20
25
|
- €
|21/07/20
25
|-
€
|21/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/07/20
25
|
- €
|22/07/20
25
|-
€
|22/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|23/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|23/07/20
25
|
- €
|23/07/20
25
|-
€
|23/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/07/20
25
|
- €
|24/07/20
25
|-
€
|24/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|25/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|25/07/20
25
|
- €
|25/07/20
25
|-
€
|25/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/07/20
25
|
- €
|28/07/20
25
|-
€
|28/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/07/20
25
|
- €
|29/07/20
25
|-
€
|29/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|30/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|30/07/20
25
|
- €
|30/07/20
25
|-
€
|30/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|31/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|31/07/20
25
|
- €
|31/07/20
25
|-
€
|31/07/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|01/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|01/08/20
25
|
- €
|01/08/20
25
|-
€
|01/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/08/20
25
|
- €
|04/08/20
25
|-
€
|04/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/08/20
25
|
- €
|05/08/20
25
|-
€
|05/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|06/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|06/08/20
25
|
- €
|06/08/20
25
|-
€
|06/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|07/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|07/08/20
25
|
- €
|07/08/20
25
|-
€
|07/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/08/20
25
|
- €
|08/08/20
25
|-
€
|08/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/08/20
25
|
- €
|11/08/20
25
|-
€
|11/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/08/20
25
|
- €
|12/08/20
25
|-
€
|12/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|13/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|13/08/20
25
|
- €
|13/08/20
25
|-
€
|13/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|14/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|14/08/20
25
|
- €
|14/08/20
25
|-
€
|14/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/08/20
25
|
- €
|15/08/20
25
|-
€
|15/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/08/20
25
|
- €
|18/08/20
25
|-
€
|18/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|19/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|19/08/20
25
|
- €
|19/08/20
25
|-
€
|19/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|20/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|20/08/20
25
|
- €
|20/08/20
25
|-
€
|20/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/08/20
25
|
- €
|21/08/20
25
|-
€
|21/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/08/20
25
|
- €
|22/08/20
25
|-
€
|22/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|25/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|25/08/20
25
|
- €
|25/08/20
25
|-
€
|25/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|26/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|26/08/20
25
|
- €
|26/08/20
25
|-
€
|26/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|27/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|27/08/20
25
|
- €
|27/08/20
25
|-
€
|27/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/08/20
25
|
- €
|28/08/20
25
|-
€
|28/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/08/20
25
|
- €
|29/08/20
25
|-
€
|29/08/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|01/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|01/09/20
25
|
- €
|01/09/20
25
|-
€
|01/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|02/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|02/09/20
25
|
- €
|02/09/20
25
|-
€
|02/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/09/20
25
|
- €
|03/09/20
25
|-
€
|03/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/09/20
25
|
- €
|04/09/20
25
|-
€
|04/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/09/20
25
|
- €
|05/09/20
25
|-
€
|05/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/09/20
25
|
- €
|08/09/20
25
|-
€
|08/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|09/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|09/09/20
25
|
- €
|09/09/20
25
|-
€
|09/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/09/20
25
|
- €
|10/09/20
25
|-
€
|10/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/09/20
25
|
- €
|11/09/20
25
|-
€
|11/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/09/20
25
|
- €
|12/09/20
25
|-
€
|12/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/09/20
25
|
- €
|15/09/20
25
|-
€
|15/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/09/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/09/20
25
|
- €
|16/09/20
25
|-
€
|16/09/20
25
|2
|11
|
479.20 €
|17/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|17/09/20
25
|
- €
|17/09/20
25
|-
€
|17/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|18/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|18/09/20
25
|
- €
|18/09/20
25
|-
€
|18/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|19/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|19/09/20
25
|
- €
|19/09/20
25
|-
€
|19/09/20
25
|2
|2
|
86.80 €
|22/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|22/09/20
25
|
- €
|22/09/20
25
|-
€
|22/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|23/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|23/09/20
25
|
- €
|23/09/20
25
|-
€
|23/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|24/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|24/09/20
25
|
- €
|24/09/20
25
|-
€
|24/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|25/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|25/09/20
25
|
- €
|25/09/20
25
|-
€
|25/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|26/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|26/09/20
25
|
- €
|26/09/20
25
|-
€
|26/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|29/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|29/09/20
25
|
- €
|29/09/20
25
|-
€
|29/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|30/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|30/09/20
25
|
- €
|30/09/20
25
|-
€
|30/09/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|01/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|01/10/20
25
|
- €
|01/10/20
25
|-
€
|01/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|02/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|02/10/20
25
|
- €
|02/10/20
25
|-
€
|02/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|03/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|03/10/20
25
|
- €
|03/10/20
25
|-
€
|03/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|06/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|06/10/20
25
|
- €
|06/10/20
25
|-
€
|06/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|07/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|07/10/20
25
|
- €
|07/10/20
25
|-
€
|07/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|08/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|08/10/20
25
|
- €
|08/10/20
25
|-
€
|08/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|09/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|09/10/20
25
|
- €
|09/10/20
25
|-
€
|09/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|10/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|10/10/20
25
|
- €
|10/10/20
25
|-
€
|10/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|13/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|13/10/20
25
|
- €
|13/10/20
25
|-
€
|13/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|14/10/20
25
|2
|2
|
86.60 €
|14/10/20
25
|
- €
|14/10/20
25
|-
€
|14/10/20
25
|1
|1
|
43.40 €
|15/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/10/20
25
|
- €
|15/10/20
25
|-
€
|15/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/10/20
25
|
- €
|16/10/20
25
|-
€
|16/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/10/20
25
|
- €
|17/10/20
25
|-
€
|17/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|20/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|20/10/20
25
|
- €
|20/10/20
25
|-
€
|20/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/10/20
25
|
- €
|21/10/20
25
|-
€
|21/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/10/20
25
|
- €
|22/10/20
25
|-
€
|22/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|23/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|23/10/20
25
|
- €
|23/10/20
25
|-
€
|23/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/10/20
25
|
- €
|24/10/20
25
|-
€
|24/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|27/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|27/10/20
25
|
- €
|27/10/20
25
|-
€
|27/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/10/20
25
|
- €
|28/10/20
25
|-
€
|28/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/10/20
25
|
- €
|29/10/20
25
|-
€
|29/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|30/10/20
25
|2
|5
|
216.00 €
|30/10/20
25
|
- €
|30/10/20
25
|-
€
|30/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|31/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|31/10/20
25
|
- €
|31/10/20
25
|-
€
|31/10/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/11/20
25
|
- €
|03/11/20
25
|-
€
|03/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/11/20
25
|
- €
|04/11/20
25
|-
€
|04/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/11/20
25
|
- €
|05/11/20
25
|-
€
|05/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|06/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|06/11/20
25
|
- €
|06/11/20
25
|-
€
|06/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|07/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|07/11/20
25
|
- €
|07/11/20
25
|-
€
|07/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/11/20
25
|
- €
|10/11/20
25
|-
€
|10/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/11/20
25
|
- €
|11/11/20
25
|-
€
|11/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/12/20
25
|
- €
|12/11/20
25
|-
€
|12/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|13/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|13/11/20
25
|
- €
|13/11/20
25
|0.00
|13/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|14/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|14/11/20
25
|
- €
|14/11/20
25
|-
€
|14/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/11/20
25
|
- €
|17/11/20
25
|-
€
|17/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/11/20
25
|
- €
|18/11/20
25
|-
€
|18/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|19/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|19/11/20
25
|
- €
|19/11/20
25
|-
€
|19/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|20/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|20/11/20
25
|
- €
|20/11/20
25
|-
€
|20/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|21/11/20
25
|
- €
|21/11/20
25
|-
€
|21/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/11/20
25
|
- €
|24/11/20
25
|-
€
|24/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|25/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|25/11/20
25
|
- €
|25/11/20
25
|-
€
|25/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|26/11/20
25
|2
|3
|
129.60 €
|26/11/20
25
|
- €
|26/11/20
25
|-
€
|26/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|27/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|27/11/20
25
|
- €
|27/11/20
25
|-
€
|27/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|28/11/20
25
|
- €
|28/11/20
25
|-
€
|28/11/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|01/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|01/12/20
25
|
- €
|01/12/20
25
|-
€
|01/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|02/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|02/12/20
25
|
- €
|02/12/20
25
|-
€
|02/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|03/12/20
25
|
- €
|03/12/20
25
|-
€
|03/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|04/12/20
25
|
- €
|04/12/20
25
|-
€
|04/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|05/12/20
25
|
- €
|05/12/20
25
|-
€
|05/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|08/12/20
25
|
- €
|08/12/20
25
|-
€
|08/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|09/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|09/12/20
25
|
- €
|09/12/20
25
|-
€
|09/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|10/12/20
25
|
- €
|10/12/20
25
|-
€
|10/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|11/12/20
25
|
- €
|11/12/20
25
|-
€
|11/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|12/12/20
25
|
- €
|12/12/20
25
|-
€
|12/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|15/12/20
25
|
- €
|15/12/20
25
|-
€
|15/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|16/12/20
25
|
- €
|16/12/20
25
|-
€
|16/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|17/12/20
25
|
- €
|17/12/20
25
|-
€
|17/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|18/12/20
25
|
- €
|18/12/20
25
|-
€
|18/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|19/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|19/12/20
25
|
- €
|19/12/20
25
|-
€
|19/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|22/12/20
25
|
- €
|22/12/20
25
|-
€
|22/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|23/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|23/12/20
25
|
- €
|23/12/20
25
|-
€
|23/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|24/12/20
25
|
- €
|24/12/20
25
|-
€
|24/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|29/12/20
25
|
- €
|29/12/20
25
|-
€
|29/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|30/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|30/12/20
25
|
- €
|30/12/20
25
|-
€
|30/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|31/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|31/12/20
25
|
- €
|31/12/20
25
|-
€
|31/12/20
25
|1
|1
|
43.20 €
|1
|Total
|133
|137
|
5,922.00 €
|134
|143
|
6,185.40 €
