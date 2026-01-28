BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

London, United Kingdom


HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

PARIS, 28/01/2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2026:

▪ 4,295 titres

▪ 47,349.27 Euros en espèce

Au cours du 2eme semestre 2025; il a été négocié un total de :

ACHAT137 titres5,922 EUR133 transactions
VENTE143 titres6,185.40 EUR134 transactions

Il est rappelé qu’au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

▪ 4,301 titres

▪ 46,742.19 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition:

▪ 1,190 titres

▪ 50,000.00 Euros en espèce

Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2025

ACHATS VENTES
DATE Nombre de transacti ons Nomb
re de titres 		Capitaux(E UR) DATE Nombre de transacti ons Nomb
re de titres 		Capitaux(E UR)
01/07/20
25		11                
43.00 €		01/07/20
25		                              

- €
01/07/20
25		    -

01/07/20
25		11                     
43.00 €
02/07/20
25		11                
43.00 €		02/07/20
25		                              

- €
02/07/20
25		    -

02/07/20
25		33                   
129.40 €
03/07/20
25		11                
43.20 €		03/07/20
25		                              

- €
03/07/20
25		    -

03/07/20
25		11                     
43.20 €
04/07/20
25		11                
43.20 €		04/07/20
25		                              

- €
04/07/20
25		    -

04/07/20
25		11                     
43.20 €
07/07/20
25		11                
43.20 €		07/07/20
25		                              

- €
07/07/20
25		    -

07/07/20
25		11                     
43.20 €
08/07/20
25		11                
43.20 €		08/07/20
25		                              

- €
08/07/20
25		    -

08/07/20
25		11                     
43.20 €
09/07/20
25		11                
43.20 €		09/07/20
25		                              

- €
09/07/20
25		    -

09/07/20
25		11                     
43.20 €
10/07/20
25		11                
43.20 €		10/07/20
25		                              

- €
10/07/20
25		    -

10/07/20
25		11                     
43.20 €
11/07/20
25		11                
43.20 €		11/07/20
25		                              

- €
11/07/20
25		    -

11/07/20
25		11                     
43.20 €
14/07/20
25		11                
43.20 €		14/07/20
25		                              

- €
14/07/20
25		    -

14/07/20
25		11                     
43.20 €


15/07/20
25		11                
43.20 €		15/07/20
25		                              

- €
15/07/20
25		    -

15/07/20
25		11                     
43.20 €
16/07/20
25		11                
43.20 €		16/07/20
25		                              

- €
16/07/20
25		    -

16/07/20
25		11                     
43.20 €
17/07/20
25		11                
43.20 €		17/07/20
25		                              

- €
17/07/20
25		    -

17/07/20
25		11                     
43.20 €
18/07/20
25		11                
43.20 €		18/07/20
25		                              

- €
18/07/20
25		    -

18/07/20
25		11                     
43.20 €
21/07/20
25		11                
43.20 €		21/07/20
25		                              

- €
21/07/20
25		    -

21/07/20
25		11                     
43.20 €
22/07/20
25		11                
43.20 €		22/07/20
25		                              

- €
22/07/20
25		    -

22/07/20
25		11                     
43.20 €
23/07/20
25		11                
43.20 €		23/07/20
25		                              

- €
23/07/20
25		    -

23/07/20
25		11                     
43.20 €
24/07/20
25		11                
43.20 €		24/07/20
25		                              

- €
24/07/20
25		    -

24/07/20
25		11                     
43.20 €
25/07/20
25		11                
43.20 €		25/07/20
25		                              

- €
25/07/20
25		    -

25/07/20
25		11                     
43.20 €
28/07/20
25		11                
43.20 €		28/07/20
25		                              

- €
28/07/20
25		    -

28/07/20
25		11                     
43.20 €
29/07/20
25		11                
43.20 €		29/07/20
25		                              

- €
29/07/20
25		    -

29/07/20
25		11                     
43.20 €
30/07/20
25		11                
43.20 €		30/07/20
25		                              

- €
30/07/20
25		    -

30/07/20
25		11                     
43.20 €
31/07/20
25		11                
43.20 €		31/07/20
25		                              

- €


31/07/20
25		    -

31/07/20
25		11                     
43.20 €
01/08/20
25		11                
43.20 €		01/08/20
25		                              

- €
01/08/20
25		    -

01/08/20
25		11                     
43.20 €
04/08/20
25		11                
43.20 €		04/08/20
25		                              

- €
04/08/20
25		    -

04/08/20
25		11                     
43.20 €
05/08/20
25		11                
43.20 €		05/08/20
25		                              

- €
05/08/20
25		    -

05/08/20
25		11                     
43.20 €
06/08/20
25		11                
43.20 €		06/08/20
25		                              

- €
06/08/20
25		    -

06/08/20
25		11                     
43.20 €
07/08/20
25		11                
43.20 €		07/08/20
25		                              

- €
07/08/20
25		    -

07/08/20
25		11                     
43.20 €
08/08/20
25		11                
43.20 €		08/08/20
25		                              

- €
08/08/20
25		    -

08/08/20
25		11                     
43.20 €
11/08/20
25		11                
43.20 €		11/08/20
25		                              

- €
11/08/20
25		    -

11/08/20
25		11                     
43.20 €
12/08/20
25		11                
43.20 €		12/08/20
25		                              

- €
12/08/20
25		    -

12/08/20
25		11                     
43.20 €
13/08/20
25		11                
43.20 €		13/08/20
25		                              

- €
13/08/20
25		    -

13/08/20
25		11                     
43.20 €
14/08/20
25		11                
43.20 €		14/08/20
25		                              

- €
14/08/20
25		    -

14/08/20
25		11                     
43.20 €
15/08/20
25		11                
43.20 €		15/08/20
25		                              

- €
15/08/20
25		    -

15/08/20
25		11                     
43.20 €
18/08/20
25		11                
43.20 €		18/08/20
25		                              

- €
18/08/20
25		    -

18/08/20
25		11                     
43.20 €


19/08/20
25		11                
43.20 €		19/08/20
25		                              

- €
19/08/20
25		    -

19/08/20
25		11                     
43.20 €
20/08/20
25		11                
43.20 €		20/08/20
25		                              

- €
20/08/20
25		    -

20/08/20
25		11                     
43.20 €
21/08/20
25		11                
43.20 €		21/08/20
25		                              

- €
21/08/20
25		    -

21/08/20
25		11                     
43.20 €
22/08/20
25		11                
43.20 €		22/08/20
25		                              

- €
22/08/20
25		    -

22/08/20
25		11                     
43.20 €
25/08/20
25		11                
43.20 €		25/08/20
25		                              

- €
25/08/20
25		    -

25/08/20
25		11                     
43.20 €
26/08/20
25		11                
43.20 €		26/08/20
25		                              

- €
26/08/20
25		    -

26/08/20
25		11                     
43.20 €
27/08/20
25		11                
43.20 €		27/08/20
25		                              

- €
27/08/20
25		    -

27/08/20
25		11                     
43.20 €
28/08/20
25		11                
43.20 €		28/08/20
25		                              

- €
28/08/20
25		    -

28/08/20
25		11                     
43.20 €
29/08/20
25		11                
43.20 €		29/08/20
25		                              

- €
29/08/20
25		    -

29/08/20
25		11                     
43.20 €
01/09/20
25		11                
43.20 €		01/09/20
25		                              

- €
01/09/20
25		    -

01/09/20
25		11                     
43.20 €
02/09/20
25		11                
43.20 €		02/09/20
25		                              

- €
02/09/20
25		    -

02/09/20
25		11                     
43.20 €
03/09/20
25		11                
43.20 €		03/09/20
25		                              

- €
03/09/20
25		    -

03/09/20
25		11                     
43.20 €
04/09/20
25		11                
43.20 €		04/09/20
25		                              

- €


04/09/20
25		    -

04/09/20
25		11                     
43.20 €
05/09/20
25		11                
43.20 €		05/09/20
25		                              

- €
05/09/20
25		    -

05/09/20
25		11                     
43.20 €
08/09/20
25		11                
43.20 €		08/09/20
25		                              

- €
08/09/20
25		    -

08/09/20
25		11                     
43.20 €
09/09/20
25		11                
43.20 €		09/09/20
25		                              

- €
09/09/20
25		    -

09/09/20
25		11                     
43.20 €
10/09/20
25		11                
43.20 €		10/09/20
25		                              

- €
10/09/20
25		    -

10/09/20
25		11                     
43.20 €
11/09/20
25		11                
43.20 €		11/09/20
25		                              

- €
11/09/20
25		    -

11/09/20
25		11                     
43.20 €
12/09/20
25		11                
43.20 €		12/09/20
25		                              

- €
12/09/20
25		    -

12/09/20
25		11                     
43.20 €
15/09/20
25		11                
43.20 €		15/09/20
25		                              

- €
15/09/20
25		    -

15/09/20
25		11                     
43.20 €
16/09/20
25		11                
43.20 €		16/09/20
25		                              

- €
16/09/20
25		    -

16/09/20
25		211                   
479.20 €
17/09/20
25		11                
43.40 €		17/09/20
25		                              

- €
17/09/20
25		    -

17/09/20
25		11                     
43.40 €
18/09/20
25		11                
43.40 €		18/09/20
25		                              

- €
18/09/20
25		    -

18/09/20
25		11                     
43.40 €
19/09/20
25		11                
43.40 €		19/09/20
25		                              

- €
19/09/20
25		    -

19/09/20
25		22                     
86.80 €
22/09/20
25		11                
43.40 €		22/09/20
25		                              

- €
22/09/20
25		    -

22/09/20
25		11                     
43.40 €


23/09/20
25		11                
43.40 €		23/09/20
25		                              

- €
23/09/20
25		    -

23/09/20
25		11                     
43.40 €
24/09/20
25		11                
43.40 €		24/09/20
25		                              

- €
24/09/20
25		    -

24/09/20
25		11                     
43.40 €
25/09/20
25		11                
43.40 €		25/09/20
25		                              

- €
25/09/20
25		    -

25/09/20
25		11                     
43.40 €
26/09/20
25		11                
43.40 €		26/09/20
25		                              

- €
26/09/20
25		    -

26/09/20
25		11                     
43.40 €
29/09/20
25		11                
43.40 €		29/09/20
25		                              

- €
29/09/20
25		    -

29/09/20
25		11                     
43.40 €
30/09/20
25		11                
43.40 €		30/09/20
25		                              

- €
30/09/20
25		    -

30/09/20
25		11                     
43.40 €
01/10/20
25		11                
43.40 €		01/10/20
25		                              

- €
01/10/20
25		    -

01/10/20
25		11                     
43.40 €
02/10/20
25		11                
43.40 €		02/10/20
25		                              

- €
02/10/20
25		    -

02/10/20
25		11                     
43.40 €
03/10/20
25		11                
43.40 €		03/10/20
25		                              

- €
03/10/20
25		    -

03/10/20
25		11                     
43.40 €
06/10/20
25		11                
43.40 €		06/10/20
25		                              

- €
06/10/20
25		    -

06/10/20
25		11                     
43.40 €
07/10/20
25		11                
43.40 €		07/10/20
25		                              

- €
07/10/20
25		    -

07/10/20
25		11                     
43.40 €
08/10/20
25		11                
43.40 €		08/10/20
25		                              

- €
08/10/20
25		    -

08/10/20
25		11                     
43.40 €
09/10/20
25		11                
43.40 €		09/10/20
25		                              

- €


09/10/20
25		    -

09/10/20
25		11                     
43.40 €
10/10/20
25		11                
43.40 €		10/10/20
25		                              

- €
10/10/20
25		    -

10/10/20
25		11                     
43.40 €
13/10/20
25		11                
43.40 €		13/10/20
25		                              

- €
13/10/20
25		    -

13/10/20
25		11                     
43.40 €
14/10/20
25		22                
86.60 €		14/10/20
25		                              

- €
14/10/20
25		    -

14/10/20
25		11                     
43.40 €
15/10/20
25		11                
43.20 €		15/10/20
25		                              

- €
15/10/20
25		    -

15/10/20
25		11                     
43.20 €
16/10/20
25		11                
43.20 €		16/10/20
25		                              

- €
16/10/20
25		    -

16/10/20
25		11                     
43.20 €
17/10/20
25		11                
43.20 €		17/10/20
25		                              

- €
17/10/20
25		    -

17/10/20
25		11                     
43.20 €
20/10/20
25		11                
43.20 €		20/10/20
25		                              

- €
20/10/20
25		    -

20/10/20
25		11                     
43.20 €
21/10/20
25		11                
43.20 €		21/10/20
25		                              

- €
21/10/20
25		    -

21/10/20
25		11                     
43.20 €
22/10/20
25		11                
43.20 €		22/10/20
25		                              

- €
22/10/20
25		    -

22/10/20
25		11                     
43.20 €
23/10/20
25		11                
43.20 €		23/10/20
25		                              

- €
23/10/20
25		    -

23/10/20
25		11                     
43.20 €
24/10/20
25		11                
43.20 €		24/10/20
25		                              

- €
24/10/20
25		    -

24/10/20
25		11                     
43.20 €
27/10/20
25		11                
43.20 €		27/10/20
25		                              

- €
27/10/20
25		    -

27/10/20
25		11                     
43.20 €


28/10/20
25		11                
43.20 €		28/10/20
25		                              

- €
28/10/20
25		    -

28/10/20
25		11                     
43.20 €
29/10/20
25		11                
43.20 €		29/10/20
25		                              

- €
29/10/20
25		    -

29/10/20
25		11                     
43.20 €
30/10/20
25		25              
216.00 €		30/10/20
25		                              

- €
30/10/20
25		    -

30/10/20
25		11                     
43.20 €
31/10/20
25		11                
43.20 €		31/10/20
25		                              

- €
31/10/20
25		    -

31/10/20
25		11                     
43.20 €
03/11/20
25		11                
43.20 €		03/11/20
25		                              

- €
03/11/20
25		    -

03/11/20
25		11                     
43.20 €
04/11/20
25		11                
43.20 €		04/11/20
25		                              

- €
04/11/20
25		    -

04/11/20
25		11                     
43.20 €
05/11/20
25		11                
43.20 €		05/11/20
25		                              

- €
05/11/20
25		    -

05/11/20
25		11                     
43.20 €
06/11/20
25		11                
43.20 €		06/11/20
25		                              

- €
06/11/20
25		    -

06/11/20
25		11                     
43.20 €
07/11/20
25		11                
43.20 €		07/11/20
25		                              

- €
07/11/20
25		    -

07/11/20
25		11                     
43.20 €
10/11/20
25		11                
43.20 €		10/11/20
25		                              

- €
10/11/20
25		    -

10/11/20
25		11                     
43.20 €
11/11/20
25		11                
43.20 €		11/11/20
25		                              

- €
11/11/20
25		    -

11/11/20
25		11                     
43.20 €
12/11/20
25		11                
43.20 €		12/12/20
25		                              

- €
12/11/20
25		    -

12/11/20
25		11                     
43.20 €
13/11/20
25		11                
43.20 €		13/11/20
25		                              

- €


13/11/20
25		    0.0013/11/20
25		11                     
43.20 €
14/11/20
25		11                
43.20 €		14/11/20
25		                              

- €
14/11/20
25		    -

14/11/20
25		11                     
43.20 €
17/11/20
25		11                
43.20 €		17/11/20
25		                              

- €
17/11/20
25		    -

17/11/20
25		11                     
43.20 €
18/11/20
25		11                
43.20 €		18/11/20
25		                              

- €
18/11/20
25		    -

18/11/20
25		11                     
43.20 €
19/11/20
25		11                
43.20 €		19/11/20
25		                              

- €
19/11/20
25		    -

19/11/20
25		11                     
43.20 €
20/11/20
25		11                
43.20 €		20/11/20
25		                              

- €
20/11/20
25		    -

20/11/20
25		11                     
43.20 €
21/11/20
25		11                
43.20 €		21/11/20
25		                              

- €
21/11/20
25		    -

21/11/20
25		11                     
43.20 €
24/11/20
25		11                
43.20 €		24/11/20
25		                              

- €
24/11/20
25		    -

24/11/20
25		11                     
43.20 €
25/11/20
25		11                
43.20 €		25/11/20
25		                              

- €
25/11/20
25		    -

25/11/20
25		11                     
43.20 €
26/11/20
25		23              
129.60 €		26/11/20
25		                              

- €
26/11/20
25		    -

26/11/20
25		11                     
43.20 €
27/11/20
25		11                
43.20 €		27/11/20
25		                              

- €
27/11/20
25		    -

27/11/20
25		11                     
43.20 €
28/11/20
25		11                
43.20 €		28/11/20
25		                              

- €
28/11/20
25		    -

28/11/20
25		11                     
43.20 €
01/12/20
25		11                
43.20 €		01/12/20
25		                              

- €
01/12/20
25		    -

01/12/20
25		11                     
43.20 €


02/12/20
25		11                
43.20 €		02/12/20
25		                              

- €
02/12/20
25		    -

02/12/20
25		11                     
43.20 €
03/12/20
25		11                
43.20 €		03/12/20
25		                              

- €
03/12/20
25		    -

03/12/20
25		11                     
43.20 €
04/12/20
25		11                
43.20 €		04/12/20
25		                              

- €
04/12/20
25		    -

04/12/20
25		11                     
43.20 €
05/12/20
25		11                
43.20 €		05/12/20
25		                              

- €
05/12/20
25		    -

05/12/20
25		11                     
43.20 €
08/12/20
25		11                
43.20 €		08/12/20
25		                              

- €
08/12/20
25		    -

08/12/20
25		11                     
43.20 €
09/12/20
25		11                
43.20 €		09/12/20
25		                              

- €
09/12/20
25		    -

09/12/20
25		11                     
43.20 €
10/12/20
25		11                
43.20 €		10/12/20
25		                              

- €
10/12/20
25		    -

10/12/20
25		11                     
43.20 €
11/12/20
25		11                
43.20 €		11/12/20
25		                              

- €
11/12/20
25		    -

11/12/20
25		11                     
43.20 €
12/12/20
25		11                
43.20 €		12/12/20
25		                              

- €
12/12/20
25		    -

12/12/20
25		11                     
43.20 €
15/12/20
25		11                
43.20 €		15/12/20
25		                              

- €
15/12/20
25		    -

15/12/20
25		11                     
43.20 €
16/12/20
25		11                
43.20 €		16/12/20
25		                              

- €
16/12/20
25		    -

16/12/20
25		11                     
43.20 €
17/12/20
25		11                
43.20 €		17/12/20
25		                              

- €
17/12/20
25		    -

17/12/20
25		11                     
43.20 €
18/12/20
25		11                
43.20 €		18/12/20
25		                              

- €
18/12/20
25		    -

18/12/20
25		11                     
43.20 €
19/12/20
25		11                
43.20 €		19/12/20
25		                              

- €
19/12/20
25		    -

19/12/20
25		11                     
43.20 €
22/12/20
25		11                
43.20 €		22/12/20
25		                              

- €
22/12/20
25		    -

22/12/20
25		11                     
43.20 €
23/12/20
25		11                
43.20 €		23/12/20
25		                              

- €
23/12/20
25		    -

23/12/20
25		11                     
43.20 €
24/12/20
25		11                
43.20 €		24/12/20
25		                              

- €
24/12/20
25		    -

24/12/20
25		11                     
43.20 €
29/12/20
25		11                
43.20 €		29/12/20
25		                              

- €
29/12/20
25		    -

29/12/20
25		11                     
43.20 €
30/12/20
25		11                
43.20 €		30/12/20
25		                              

- €
30/12/20
25		    -

30/12/20
25		11                     
43.20 €
31/12/20
25		11                
43.20 €		31/12/20
25		                              

- €
31/12/20
25		    -

31/12/20
25		11                     
43.20 €
    1          
Total133137           
5,922.00 €		  134143                
6,185.40 €
                


