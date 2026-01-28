Le fonds Canoe EIT Income Fund annonce l’émission de 300 millions de dollars en parts privilégiées

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni être diffusé aux États-Unis.

CALGARY, Alberta, 28 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fonds Canoe EIT Income Fund (le « Fonds ») (TSX : EIT.UN) a le plaisir d’annoncer qu’il émettra 12 000 000 parts privilégiées de série 3 rachetables à dividende cumulatif (« parts privilégiées de série 3 ») dans le cadre d’un placement privé au prix de 25,00 $ CA par part privilégiée de série 3 (le « prix d’offre ») pour un produit brut de 300 M$ CA (l’offre). La Financière Banque Nationale inc. agit à titre de souscripteur principal et de teneur de livres unique dans le cadre de l’offre.

Les porteurs de parts privilégiées de série 3 auront droit à des distributions en espèces préférentielles cumulatives fixes de 1,25 $ CA par part privilégiée de série 3 par année, selon les déclarations, qui s’accumuleront à compter de la date d’émission et qui seront payables chaque trimestre, soit le 15e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année. Le 3 février 2031 ou après cette date, les parts privilégiées de série 3 seront rachetables contre des espèces, au gré du porteur, à raison de 25,00 $ CA par part privilégiée de série 3, ensemble avec toute distribution accumulée et impayée à l’égard de ces parts privilégiées de série 3, moins tout impôt que la loi exige de déduire. Le 4 février 2030 ou après cette date, mais avant le 3 février 2031, les parts privilégiées de série 3 seront rachetables contre des espèces, au gré du Fonds, à raison de 25,50 $ CA par part privilégiée de série 3 et de 25,00 $ CA par part privilégiée de série 3 le 3 février 2031 ou après cette date, ensemble avec toute distribution accumulée et impayée à l’égard de ces parts privilégiées de série 3, moins l’impôt que la loi exige de déduire. Les parts privilégiées de série 3 ne seront pas inscrites à la cote d’une bourse.

Le Fonds prévoit utiliser le produit de l’offre conformément aux objectifs et aux stratégies de placement de celui‑ci, sous réserve des restrictions en matière de placements du Fonds.

L’offre devrait prendre fin le 2 février 2026 ou vers cette date (la « date de clôture »), sous réserve de certaines conditions, notamment la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Les parts privilégiées de série 3 ont été offertes dans le cadre d’une opération limitée négociée en privé.

Les parts privilégiées de série 3 n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans être enregistrées ou sans une dispense applicable des exigences d’enregistrement prévues dans ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et ces valeurs mobilières ne doivent pas être vendues dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d’être admissible en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire.

À propos du fonds Canoe EIT Income Fund

Le fonds Canoe EIT Income Fund est l’un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l’appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous le symbole EIT.UN, le Fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et chef des placements de la Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de plus de 23 milliards de dollars réparti à l’échelle d’une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, la Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. La Financière Canoe est très présente partout au Canada, et possède des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal, entre autres.

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni diffusé aux États-Unis.

Énoncé prospectif : Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de Canoe Financial LP concernant des résultats ou des événements futurs. Les termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « viser », « prévoir », « potentiel », « continuer » et les autres expressions similaires servent à désigner ces renseignements prospectifs. De plus, tout énoncé concernant le rendement futur, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans constitue également un énoncé prospectif. Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques importants, et un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes dont il est question dans les énoncés prospectifs, notamment, mais sans s’y limiter : les changements des conditions générales de l’économie et des marchés, ainsi que d’autres facteurs de risque. Même si les énoncés prospectifs sont fondés sur ce que Canoe Financial LP considère comme des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date en cours, et la Financière Canoe ne s’engage nullement à les mettre à jour ou à les réviser afin de rendre compte de nouveaux événements ou circonstances. Le Fonds verse des distributions mensuelles d’un montant composé en partie ou en totalité du remboursement de capital (RDC) de la valeur liquidative par part. Un RDC réduit le montant de votre placement initial et peut entraîner le remboursement de la totalité du montant de votre placement initial. Le RDC qui n’est pas réinvesti réduira la valeur liquidative du Fonds, ce qui pourrait réduire sa capacité à générer un revenu futur. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement du Fonds en vous fiant au montant de la distribution. Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedarplus.com avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. La présente communication ne doit pas être interprétée comme une offre publique de vente ou d’achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu’au moyen d’un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; il faut lire ces documents attentivement avant de procéder à un placement. Ce communiqué est fourni à titre d’information seulement. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.