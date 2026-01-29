Advantest Corporation setzt auf Anaqua zur Stärkung seines globalen IP-Managements

TOKIO, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovations- und Intellectual-Property-Management (IP-Management), hat heute bekannt gegeben, dass Advantest Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Halbleitertesttechnologie, die KI-gestützte IP-Management-Plattform AQX® von Anaqua gewählt hat, um sein globales IP-Management zu steuern und seine robuste Innovationsstrategie voranzutreiben.

In einem Halbleitermarkt, der sich in beispiellosem Tempo entwickelt – insbesondere durch den Aufstieg künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung und Technologien der nächsten Generation –, sieht sich Advantest mit der Notwendigkeit konfrontiert, Innovationen voranzutreiben und das IP-Management konsequent zu stärken. Advantest hat sich für die AQX-Plattform von Anaqua entschieden, da diese auf schnelle Marktveränderungen sowohl flexibel als auch konsequent reagieren kann. dadurch kann das Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend dynamischen Umfeld sichern. Durch den Einsatz von AQX strebt Advantest an, Geschäftsprozesse zu standardisieren, die operative Komplexität zu reduzieren und IP-Workflows über seine weltweiten Standorte hinweg zu optimieren, während gleichzeitig der IP-Betrieb durch datengestützte Erkenntnisse optimiert wird.

Da Advantest sein globales IP-Portfolio künftig noch strategischer zur Unterstützung des Gesamtgeschäfts nutzen möchte, wird die AQX-Plattform von Anaqua zudem die Zusammenarbeit mit IP-Kanzleien weltweit ermöglichen. Der Zugriff auf Datenbanken internationaler Patentämter sorgt dabei für mehr Effizienz, Genauigkeit und strategische Tiefe.

Die AQX-Plattform von Anaqua bietet:

Integriertes IP-Datenmanagement mit direkter Anbindung an Patentämter für höchste Präzision und Compliance

mit direkter Anbindung an Patentämter für höchste Präzision und Compliance KI-gestützte Workflows zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verringerung der Abhängigkeit von individuellem Expertenwissen

zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verringerung der Abhängigkeit von individuellem Expertenwissen Erweiterte Dashboards und Analysen für strategische Entscheidungen

für strategische Entscheidungen Skalierbare globale Implementierung, um das expandierende Geschäft von Advantest optimal zu unterstützen

„Wir sind stolz darauf, dass Advantest sich für die IP-Management-Plattform AQX von Anaqua entschieden hat“, sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua. „Dieser Meilenstein spiegelt die Vertiefung der Partnerschaften von Anaqua mit den innovativsten Unternehmen der Welt wider. Er unterstreicht unser unermüdliches Engagement, flexible, sichere und KI-gestützte IP-Lösungen zu liefern, die Innovatoren helfen, in einem sich schnell entwickelnden Markt die Nase vorn zu behalten.“

„Die Advantest Corporation blickt auf eine beeindruckende 70-jährige Geschichte zurück, in der sie Innovationen vorangetrieben und die Halbleitertestindustrie geprägt hat“, ergänzte Kazuyasu Adachi, President und General Manager, Japan & APAC bei Anaqua. „In Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts steigt die Nachfrage nach leistungsstarken, KI-gestützten Halbleitern. Advantest ist weiterhin führend im Bereich modernster Testsysteme, und wir sind stolz darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und KI-gestützte IP-Management-Lösungen anzubieten, die seine wertvollen geistigen Eigentumsrechte schützen und gleichzeitig sein kontinuierliches Innovationswachstum unterstützen.“

Die AQX-Plattform von Anaqua genießt das Vertrauen weltweit führender Innovatoren und Marken sowie einer wachsenden Zahl von Anwaltskanzleien. Die End-to-End-Integration von Daten, Analysen und Ausführung ermöglicht es IP-Experten, nahtlos von der Erkenntnis zur Umsetzung überzugehen – was die Effizienz steigert, Risiken minimiert und den strategischen Wert von IP-Assets maximiert.

Über Advantest Corporation

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe optimiert – zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn-Profil.

