Advantest Corporation selecciona a Anaqua para impulsar su gestión global de propiedad intelectual

TOKIO, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos para gestión de innovación y propiedad intelectual (PI), anunció hoy que Advantest Corporation, proveedor de clase mundial de tecnología de prueba de semiconductores, seleccionó la plataforma de gestión de PI AQX® impulsada por IA de Anaqua para gestionar su propiedad intelectual a nivel global e impulsar su sólida estrategia de innovación.

En un mercado de semiconductores que evoluciona a un ritmo sin precedentes, impulsado especialmente por el auge de la inteligencia artificial, la electrificación y los dispositivos de próxima generación, Advantest enfrenta una necesidad ineludible de acelerar la innovación y fortalecer su gestión de PI. Advantest seleccionó la plataforma AQX de Anaqua por su capacidad para responder a los rápidos cambios del mercado con flexibilidad y determinación, ayudando a la empresa a mantener una ventaja competitiva en un entorno cada vez más dinámico. Al aprovechar AQX, Advantest busca estandarizar los procesos empresariales y reducir la complejidad operativa, optimizar los flujos de trabajo de PI en sus oficinas globales y mejorar sus operaciones de PI mediante información basada en datos.

Además, a medida que Advantest busca utilizar estratégicamente su portafolio global de PI para respaldar mejor su negocio en el futuro, la plataforma AQX de Anaqua le permitirá colaborar con despachos de abogados especializados en PI a nivel mundial, así como acceder a información de bases de datos de oficinas de patentes de todo el mundo, ofreciendo mayor eficiencia, precisión y visión estratégica.

La plataforma AQX de Anaqua ofrece:

Gestión integrada de datos de PI con conectividad a oficinas de patentes para garantizar precisión y cumplimiento normativo.

con conectividad a oficinas de patentes para garantizar precisión y cumplimiento normativo. Flujos de trabajo impulsados por IA para automatizar tareas y reducir la dependencia de conocimientos individuales.

para automatizar tareas y reducir la dependencia de conocimientos individuales. Paneles y análisis avanzados para la toma de decisiones estratégicas.

para la toma de decisiones estratégicas. Implementación global escalable para respaldar las operaciones en expansión de Advantest.

“Nos honra que Advantest haya seleccionado la plataforma de gestión de PI AQX de Anaqua”, dijo Justin Crotty, director ejecutivo de Anaqua. “Este hito refleja el fortalecimiento de nuestras alianzas con las empresas más innovadoras del mundo y subraya nuestro firme compromiso de ofrecer soluciones de PI flexibles, seguras y basadas en IA que ayuden a los innovadores a mantenerse a la vanguardia en un mercado en rápida evolución”.

“Advantest Corporation cuenta con un notable legado de 70 años impulsando la innovación y dando forma a la industria de pruebas de semiconductores”, señaló Kazuyasu Adachi, presidente y director general para Japón y APAC de Anaqua. “En esta era de rápido avance tecnológico, la demanda de semiconductores de alto rendimiento impulsados por IA se acelera. Advantest continúa liderando con sistemas de prueba de vanguardia, y estamos orgullosos de asociarnos con ellos, proporcionando soluciones de gestión de PI basadas en IA que protegen sus valiosos activos de propiedad intelectual y respaldan su crecimiento continuo en innovación”.

La plataforma AQX de Anaqua cuenta con la confianza de los principales innovadores y marcas del mundo, así como de un número creciente de firmas legales en todo el mundo. Su integración de extremo a extremo de datos, análisis y ejecución permite a los profesionales de PI avanzar de manera fluida de la fricción a la acción, mejorando la eficacia, reduciendo riesgos y maximizando el valor estratégico de los activos de propiedad intelectual.

