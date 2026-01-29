Advantest Corporation choisit Anaqua pour optimiser la gestion mondiale de sa propriété intellectuelle

TOKYO, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le principal fournisseur de solutions et services technologiques de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), annonce ce jour qu’Advantest Corporation, un fournisseur de premier plan de technologie de test pour semi-conducteurs, a choisi la plateforme de gestion de la propriété intellectuelle AQX® pilotée par l’IA pour gérer sa propriété intellectuelle à l’échelle mondiale et mener à bien sa solide stratégie d’innovation.

Dans un marché des semi-conducteurs qui évolue à un rythme sans précédent, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle, de l’électrification et des dispositifs de nouvelle génération, Advantest est confrontée à la nécessité incontournable d’accélérer l’innovation et de renforcer la gestion de sa PI. Advantest a choisi la plateforme AQX d’Anaqua pour sa capacité à répondre avec flexibilité et réactivité aux évolutions rapides du marché, aidant l’entreprise à maintenir un avantage concurrentiel dans un environnement toujours plus dynamique. En s’appuyant sur AQX, Advantest entend standardiser ses processus métier et réduire la complexité opérationnelle, rationaliser les flux de travail liés à la PI sur l’ensemble de ses bureaux à travers le monde, tout en renforçant ses opérations en matière de propriété intellectuelle grâce à des analyses fondées sur les données.

De plus, au moment où Advantest cherche à exploiter stratégiquement son portefeuille mondial de propriété intellectuelle afin de mieux soutenir l’ensemble de ses activités à l’avenir, la plateforme AQX d’Anaqua permettra à l’entreprise de collaborer avec des cabinets spécialisés en propriété industrielle à l’échelle mondiale tout en accédant aux informations des bases de données des offices de brevets du monde entier, offrant ainsi une efficacité, une précision et une vision stratégique renforcées.

La plateforme AQX d’Anaqua propose :

Une gestion intégrée des données de propriété intellectuelle par connectivité avec les offices de brevets pour garantir précision et conformité

par connectivité avec les offices de brevets pour garantir précision et conformité Des flux de travail basés sur l’IA pour automatiser les tâches et réduire la dépendance aux compétences individuelles

pour automatiser les tâches et réduire la dépendance aux compétences individuelles Des tableaux de bord et des analyses avancés pour faciliter la prise de décisions stratégiques

pour faciliter la prise de décisions stratégiques Une mise en œuvre mondiale évolutive pour accompagner la croissance des activités d’Advantest

Justin Crotty, PDG d’Anaqua a déclaré : « Nous sommes honorés qu’Advantest ait choisi la plateforme de gestion de la propriété intellectuelle AQX d’Anaqua. » Et d’ajouter par la suite : « Cette étape décisive témoigne de la consolidation des partenariats d’Anaqua avec les entreprises les plus innovantes au monde. Elle souligne notre engagement indéfectible visant à proposer des solutions de propriété intellectuelle flexibles, sécurisées et basées sur l’IA qui permettent aux innovateurs de rester à la pointe dans un marché en plein essor. »

De son côté, Kazuyasu Adachi, président et directeur général, Japon et région Asie-Pacifique, Anaqua a indiqué : « Advantest Corporation possède un héritage remarquable de 70 ans d’innovation et de développement dans le secteur des tests de semi-conducteurs. » Et il précise par la suite : « À l’ère du progrès technologique rapide, la demande en semi-conducteurs haute performance, basés sur l’IA, s’intensifie. Advantest continue de se positionner en leader grâce à ses systèmes de test de pointe. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à eux pour fournir des solutions de gestion de la propriété intellectuelles pilotées par l’IA qui protègent leurs précieux actifs de propriété intellectuelles, tout en soutenant leur croissance continue en matière d’innovation. »

La plateforme AQX d’Anaqua est plébiscitée par les acteurs de l’innovation et les marques les plus influentes au monde, ainsi que par un nombre croissant de cabinets d’avocats d’envergure mondiale. Grâce à l’intégration complète des données, aux analyses et à l’exécution, la plateforme AQX permet aux professionnels de la propriété intellectuelle de passer sans difficulté de l’analyse à l’action, tout en améliorant l’efficacité, en réduisant les risques et en optimisant la valeur stratégique des actifs de propriété intellectuelle.

À propos d’Advantest Corporation

https://www.advantest.com/en/.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier ordre en matière de solutions et de services technologiques intégrés dédiés à la gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses plateformes logicielles de gestion de la propriété industrielle, AQX®, PATTSY WAVE®, et RightHub® proposent des flux de travail basés sur les meilleures pratiques, avec des analyses de mégadonnées et des services technologiques, afin de créer un environnement de travail intelligent conçu pour éclairer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions dans ce domaine et rationaliser les opérations liées à la PI, en fonction des besoins de chaque segment. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 principaux déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats à travers le monde utilisent les solutions d’Anaqua. Plus de deux millions de professionnels de la PI, d’avocats, d’assistants juridiques, d’administrateurs et d’innovateurs utilisent la plateforme pour la gestion de leurs besoins en matière de PI. La société est domiciliée à Boston, et exploite un réseau de bureaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site anaqua.com, ou à suivre la page LinkedIn dédiée à Anaqua.

Demandes médias :

media@anaqua.com

+1-617-375-2655