Advantest Corporation בחרה ב-Anaqua לקידום ניהול הקניין הרוחני הגלובלי שלה

Anaqua, ספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיים לניהול חדשנות וקניין רוחני (IP), הודיעה כי Advantest Corporation, ספקית ברמה עולמית של טכנולוגיה לבדיקת מוליכים למחצה, בחרה בפלטפורמת הניהול AQX® IP מעוצמת הבינה המלאכותית של Anaqua לניהול קניין רוחני גלובלי ולקידום אסטרטגיית החדשנות החזקה שלה.

בשוק המוליכים למחצה המתפתח בקצב חסר תקדים, במיוחד עם עליית הבינה המלאכותית, החשמול ומכשירים מהדור הבא, Advantest ניצבת בפני צורך בלתי נמנע לקדם חדשנות ולחזק את ניהול הקניין הרוחני שלה. Advantest בחרה בפלטפורמת AQX של Anaqua בשל יכולתה להגיב לשינויים מהירים בשוק בגמישות ובתעוזה, ובכך לסייע לחברה לשמור על יתרון תחרותי בסביבה שהופכת ליותר ויותר דינמית. באמצעות המינוף של AQX, Advantest שואפת לתקנן תהליכים עסקיים ולהפחית את המורכבות התפעולית, לייעל את זרימות העבודה של הקניין הרוחני במשרדיה הגלובליים, תוך שיפור תפעול הקניין הרוחני שלה באמצעות תובנות מבוססות נתונים.

בנוסף, כיוון ש-Advantest מבקשת לנצל באופן אסטרטגי את פורטפוליו הקניין הרוחני הגלובלי שלה כדי לתמוך טוב יותר בעסקיה הכוללים במבט קדימה, פלטפורמת AQX של Anaqua תאפשר לה לשתף פעולה עם משרדי עורכי דין המתמחים בקניין רוחני ברחבי העולם, וכן לקבל גישה למידע ממאגרי מידע של משרדי אישור פטנטים ברחבי העולם, כדי לספק יעילות, דיוק ותובנות אסטרטגיות גבוהות יותר.

פלטפורמת AQX של Anaqua מציעה:

ניהול נתוני קניין רוחני משולב עם קישוריות למשרדי פטנטים להבטחת דיוק ותאימות

תזרימי עבודה מונעי בינה מלאכותית למיכון של משימות ולהפחתת התלות במומחיות אישית

לוחות מחוונים ואנליטיקה מתקדמת לקבלת החלטות אסטרטגיות

יישום גלובלי ניתן להרחבה לתמיכה בפעילותה המתרחבת של Advantest

"אנו גאים ש-Advantest בחרה בפלטפורמת ניהול הקניין הרוחני AQX של Anaqua," אמר ג'סטין קרוטי (Justin Crotty), מנכ"ל Anaqua. "ציון דרך זה משקף את העמקת השותפויות של Anaqua עם החברות החדשניות ביותר בעולם ומדגישה את מחויבותנו הבלתי מתפשרת לספק פתרונות IP גמישים, מאובטחים ומבוססי בינה מלאכותית, המסייעים לחדשנים להישאר מובילים בשוק המתפתח במהירות".

"לחברת Advantest יש מורשת מרשימה של 70 שנה של הנעת חדשנות ועיצוב תעשיית בדיקות השבבים," אמר קאזויאסו אדאצ'י (Kazuyasu Adachi), נשיא ומנהל כללי יפן ו-APAC, Anaqua. "בעידן ההתקדמות הטכנולוגית המהירה הזה, הביקוש למוליכים למחצה בעלי ביצועים גבוהים ומונעי בינה מלאכותית מואץ. Advantest ממשיכה להוביל עם מערכות בדיקה מתקדמות, ואנו גאים לשתף איתן פעולה, ולספק פתרונות ניהול קניין רוחני מבוססי בינה מלאכותית שמגנים על נכסי הקניין הרוחני היקרים שלהם, תוך תמיכה בצמיחת החדשנות המתמשכת שלהם".

פלטפורמת AQX של Anaqua זוכה לאמון מצד החדשנים והמותגים המובילים בעולם, וכן על ידי מספר הולך וגדל של משרדי עורכי דין ברחבי העולם. האינטגרציה הממוקדת של נתונים, אנליטיקה וביצוע מאפשרת לאנשי מקצוע בתחום הקניין הרוחני לעבור בצורה חלקה מתובנה לפעולה, לשפר את היעילות, להפחית סיכונים ולמקסם את הערך האסטרטגי של נכסי קניין רוחני.

אודות Anaqua

Anaqua, Inc היא ספקית מובילה של פתרונות ושירותי ניהול קניין רוחני משולב (IP) לתאגידים ולמשרדי עורכי דין. פלטפורמות התוכנה לניהול קניין רוחני, AQX®, PATTSY WAVE® ו- RightHub® משלבות זרימות עבודה מומלצות עם ניתוחי ביג דאטה ושירותים מבוססי טכנולוגיה כדי ליצור סביבה חכמה המיידעת אסטרטגיות קניין רוחני, מאפשרת החלטות קניין רוחני ומייעלת תהליכי קניין רוחני המותאם לצרכי כל מגזר. כיום, כמעט מחצית מ-100 מגישי הפטנטים והמותגים הגלובליים המובילים בארה"ב, כמו גם מספר הולך וגדל של משרדי עורכי דין ברחבי העולם, משתמשים בפתרונות של Anaqua. למעלה משני מיליון מנהלי קניין רוחני, עורכי דין, עוזרי משפט, מנהלים וחדשנים משתמשים בפלטפורמה לצרכי ניהול הקניין הרוחני שלהם. המטה הגלובלי של החברה ממוקם בבוסטון, עם משרדים ברחבי ארה"ב, אירופה, אסיה ואוסטרליה. למידע נוסף, אנא בקרו בכתובת anaqua.com, או בלינקדאין של Anaqua .

