어드반테스트 (Advantest), 글로벌 IP 관리 고도화를 위해 아나쿠아 (Anaqua) 선택

도쿄, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신 및 지식재산권(IP) 관리 기술 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 선도 기업 아나쿠아(Anaqua)는 세계적인 반도체 테스트 기술 기업인 어드반테스트(Advantest Corporation)가 글로벌 IP 관리를 강화하고 자사의 강력한 혁신 전략을 추진하기 위해 아나쿠아의 AI 기반 AQX® IP 관리 플랫폼을 도입했다고 발표했다.

인공지능(AI), 전동화, 차세대 디바이스의 부상으로 전례 없이 빠르게 변화하는 반도체 시장 환경 속에서, 어드반테스트는 혁신 가속과 IP 관리 역량 강화를 더 이상 미룰 수 없는 과제로 안고 있었다. 어드반테스트는 급변하는 시장 변화에 유연하면서도 과감하게 대응할 수 있는 역량을 높이 평가해 아나쿠아의 AQX 플랫폼을 선택했으며, 이를 통해 점점 더 역동적인 경쟁 환경 속에서도 경쟁 우위를 유지하고자 한다. AQX를 활용함으로써 어드반테스트는 업무 프로세스의 표준화와 운영 복잡성 감소를 추진하고, 전 세계 사업 거점에 분산된 IP 워크플로우를 효율적으로 통합하는 한편, 데이터 기반 인사이트를 활용해 IP 운영 전반의 고도화를 도모할 계획이다.

아울러 어드반테스트가 글로벌 IP 포트폴리오를 전략적으로 활용해 향후 전사적 비즈니스를 보다 효과적으로 지원하고자 하는 가운데, 아나쿠아의 AQX 플랫폼은 전 세계 IP 로펌과의 협업은 물론 각국 특허청 데이터베이스 정보 접근을 가능하게 해, 운영 효율성, 정확성, 그리고 전략적 통찰을 한층 강화할 것으로 기대된다.

아나쿠아의 AQX 플랫폼은 다음과 같은 기능을 제공한다:

특허청 시스템과의 연계를 통한 통합 IP 데이터 관리 로 정확성과 규제 준수 강화

로 정확성과 규제 준수 강화 AI 기반 워크플로우 를 활용한 업무 자동화 및 개인 역량 의존도 감소

를 활용한 업무 자동화 및 개인 역량 의존도 감소 전략적 의사결정을 지원하는 고급 대시보드 및 분석 기능

어드반테스트의 사업 확장에 대응할 수 있는 확장형 글로벌 구축 구조

아나쿠아의 최고경영자(CEO) 저스틴 크로티(Justin Crotty)는 “어드반테스트가 아나쿠아의 AQX IP 관리 플랫폼을 선택해 준 것을 매우 영광스럽게 생각한다”며 “이번 성과는 세계에서 가장 혁신적인 기업들과의 파트너십이 더욱 강화되고 있음을 보여주는 동시에, 급변하는 시장 환경 속에서 혁신 기업들이 경쟁력을 유지할 수 있도록 유연하고 안전하며 AI 기반의 IP 솔루션을 제공하겠다는 아나쿠아의 확고한 의지를 입증하는 사례”라고 말했다.

아나쿠아 일본·아시아태평양(APAC) 지역 총괄 사장 겸 대표인 아다치 가즈야스(Kazuyasu Adachi)는 “어드반테스트는 70년에 걸쳐 혁신을 이끌며 반도체 테스트 산업의 발전을 주도해 온 뛰어난 역사를 지닌 기업”이라며 “기술 발전이 가속화되는 현시점에서 고성능 AI 기반 반도체에 대한 수요는 더욱 빠르게 확대되고 있다”고 말했다. 그는 이어 “어드반테스트는 최첨단 테스트 시스템으로 업계를 계속 선도하고 있으며, 우리는 이들과 협력해 소중한 지식재산 자산을 보호하는 동시에 지속적인 혁신 성장을 지원하는 AI 기반 IP 관리 솔루션을 제공하게 돼 매우 자랑스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

아나쿠아의 AQX 플랫폼은 세계 유수의 혁신 기업과 글로벌 브랜드는 물론, 전 세계적으로 증가하는 로펌들로부터도 신뢰를 받고 있다. 데이터, 분석, 실행을 아우르는 엔드투엔드 통합 구조를 통해 IP 전문가들이 인사이트에서 실행까지 매끄럽게 연결할 수 있도록 지원하며, 업무 효율성 제고, 리스크 감소, 그리고 지식재산 자산의 전략적 가치 극대화를 가능하게 한다.

Advantest Corporation 소개

https://www.advantest.com/en/.

Anaqua 소개

아나쿠아(Anaqua, Inc.)는 기업과 로펌을 위한 통합 지식재산권(IP) 관리 기술 솔루션 및 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 아나쿠아의 IP 관리 소프트웨어 플랫폼인 AQX®, PATTSY WAVE®, RightHub®는 빅데이터 분석과 기술 기반 서비스를 결합한 모범 사례 워크플로우를 제공해, IP 전략 수립을 지원하고 의사결정을 가능하게 하며 IP 운영을 효율적으로 간소화하도록 설계된 지능형 환경을 구축한다. 이러한 솔루션은 각 고객 세그먼트의 요구에 맞춰 맞춤형으로 제공된다. 현재 미국 상위 100대 특허 출원 기업 가운데 약 절반과 다수의 글로벌 브랜드, 그리고 전 세계적으로 증가하는 로펌들이 아나쿠아의 솔루션을 활용하고 있다. 전 세계적으로 200만 명이 넘는 IP 임원, 변호사, 변리사, 패러리걸, 행정 담당자, 혁신가들이 아나쿠아 플랫폼을 통해 지식재산 관리 업무를 수행하고 있다. 아나쿠아의 글로벌 본사는 미국 보스턴에 위치해 있으며, 미국, 유럽, 아시아, 호주 전역에 사무소를 운영하고 있다. 자세한 정보는 anaqua.com또는 아나쿠아의 링크드인(LinkedIn)을 통해 확인할 수 있다.

언론 문의:

media@anaqua.com

+1-617-375-2655