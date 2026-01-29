Advantest Corporation Memilih Anaqua untuk Mempertingkatkan Pengurusan IP Globalnya

TOKYO, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, penyedia terkemuka penyelesaian dan perkhidmatan teknologi pengurusan inovasi serta harta intelek (IP), hari ini mengumumkan Advantest Corporation, penyedia bertaraf dunia bagi teknologi ujian semikonduktor, telah memilih platform pengurusan IP AQX berkuasa AI milik Anaqua bagi menyokong pengurusan IP global serta memacu strategi inovasinya yang kukuh.

Dalam pasaran semikonduktor yang berkembang pada kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini, khususnya dengan kebangkitan kecerdasan buatan, elektrifikasi dan peranti generasi baharu, Advantest berdepan keperluan yang tidak dapat dielakkan untuk memajukan inovasi dan memperkukuh pengurusan IPnya. Advantest memilih platform AQX Anaqua kerana keupayaannya untuk bertindak balas terhadap perubahan pasaran yang pantas dengan tahap fleksibiliti dan ketangkasan yang tinggi, sekali gus membantu syarikat mengekalkan kelebihan daya saing dalam persekitaran yang semakin dinamik. Dengan memanfaatkan AQX, Advantest berhasrat untuk menyeragamkan proses perniagaan dan mengurangkan kerumitan operasi, memperkemas aliran kerja IP merentasi pejabat globalnya serta meningkatkan operasi IP melalui wawasan berasaskan data.

Selain itu, sejajar dengan usaha Advantest untuk menggunakan portfolio IP globalnya secara strategik bagi menyokong keseluruhan perniagaan pada masa hadapan, platform AQX Anaqua akan membolehkan kerjasama dengan firma guaman IP di seluruh dunia serta memberikan akses kepada maklumat daripada pangkalan data pejabat paten global, sekali gus menyampaikan kecekapan, ketepatan dan wawasan strategik yang lebih tinggi.

Platform AQX Anaqua menawarkan:

Pengurusan data IP bersepadu dengan ketersambungan pejabat paten bagi memastikan ketepatan dan pematuhan

dengan ketersambungan pejabat paten bagi memastikan ketepatan dan pematuhan Aliran kerja dipacu AI untuk mengautomasikan tugasan dan mengurangkan kebergantungan kepada kepakaran individu

untuk mengautomasikan tugasan dan mengurangkan kebergantungan kepada kepakaran individu Papan pemuka dan analitik lanjutan bagi menyokong pembuatan keputusan strategik

bagi menyokong pembuatan keputusan strategik Pelaksanaan global berskala bagi menyokong operasi Advantest yang semakin berkembang

“Kami berbesar hati kerana Advantest telah memilih platform pengurusan IP AQX Anaqua,” kata Justin Crotty, Ketua Pegawai Eksekutif Anaqua. “Pencapaian ini mencerminkan pengukuhan kerjasama Anaqua dengan syarikat paling inovatif di dunia serta menegaskan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi untuk menyediakan penyelesaian IP yang fleksibel, selamat dan berkuasa AI, bagi membantu para inovator kekal mendahului dalam pasaran yang berkembang dengan pesat.”

“Advantest Corporation mempunyai legasi luar biasa selama 70 tahun dalam memacu inovasi dan membentuk industri ujian semikonduktor,” kata Kazuyasu Adachi, Presiden dan Pengurus Besar, Jepun & APAC, Anaqua. “Dalam era kemajuan teknologi yang pesat ini, permintaan terhadap semikonduktor berprestasi tinggi yang dipacu AI semakin meningkat dengan pantas. Advantest terus menerajui industri dengan sistem ujian termaju dan kami berbangga untuk bekerjasama dengan mereka dengan menyediakan penyelesaian pengurusan IP berkuasa AI yang melindungi aset harta intelek bernilai mereka, di samping menyokong pertumbuhan inovasi berterusan.”

Platform AQX Anaqua dipercayai oleh para inovator dan jenama terkemuka dunia serta oleh bilangan firma guaman global yang semakin meningkat. Integrasi hujung ke hujung bagi data, analitik dan pelaksanaan membolehkan profesional IP beralih secara lancar daripada wawasan kepada tindakan, sekali gus meningkatkan kecekapan, mengurangkan risiko dan memaksimumkan nilai strategik aset IP.

Tentang Advantest Corporation

https://www.advantest.com/en/.

Tentang Anaqua

Anaqua, Inc. ialah penyedia utama penyelesaian dan perkhidmatan teknologi pengurusan harta intelek (IP) bersepadu untuk syarikat korporat dan firma guaman. Platform perisian pengurusan IP miliknya, AQX®, PATTSY WAVE® dan RightHub®, menawarkan aliran kerja amalan terbaik yang digabungkan dengan analitik data raya serta perkhidmatan berasaskan teknologi bagi mewujudkan persekitaran pintar yang direka untuk menyediakan strategi IP, membolehkan pembuatan keputusan IP serta memperkemas operasi IP, disesuaikan mengikut keperluan setiap segmen. Hari ini, hampir separuh daripada 100 pemfailan paten AS teratas dan jenama global, serta semakin banyak firma guaman di seluruh dunia menggunakan penyelesaian Anaqua. Lebih dua juta eksekutif IP, peguam, paralegal, pentadbir dan inovator menggunakan platform untuk keperluan pengurusan IP mereka. Operasi global syarikat beribu pejabat di Boston, dengan pejabat di seluruh AS, Eropah, Asia dan Australia. Untuk maklumat lanjut, sila layari anaqua.com atau Linkedln Anaqua.

Pertanyaan Media:

media@anaqua.com

+1-617-375-2655