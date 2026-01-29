Advantest Corporation Seleciona Anaqua para Avançar Gerenciamento Global de PI

TÓQUIO, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, a principal fornecedora de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (PI), anunciou hoje que a Advantest Corporation, fornecedora mundial de tecnologia de teste de semicondutores, selecionou a plataforma de gerenciamento de PI AQX® da Anaqua, impulsionando sua robusta estratégia de inovação.

Em um mercado de semicondutores que está evoluindo em um ritmo sem precedentes, principalmente com o surgimento da inteligência artificial, da eletrificação e dos dispositivos da próxima geração, a Advantest enfrenta uma necessidade urgente de promover a inovação e fortalecer o gerenciamento de PI. A Advantest selecionou a plataforma AQX da Anaqua por sua capacidade de respostas flexíveis e ousadas às rápidas mudanças do mercado, ajudando a empresa a manter uma vantagem competitiva em um ambiente cada vez mais dinâmico. Com a AQX, a Advantest visa padronizar os processos dos negócios e reduzir a complexidade operacional, simplificar os fluxos de trabalho de PI nos seus escritórios globais e, ao mesmo tempo, aprimorar suas operações de PI com insights orientados por dados.

Além disso, com a Advantest buscando utilizar estrategicamente seu portfólio global de PI para apoiar melhor seus negócios gerais no futuro, a plataforma AQX da Anaqua viabilizará a colaboração com escritórios de advocacia de PI em todo o mundo, além de obter acesso a informações de bancos de dados de escritórios de patentes em todo o mundo, oferecendo maior eficiência, precisão e visão estratégica.

A plataforma AQX da Anaqua oferece:

Gerenciamento integrado de dados de PI com conectividade de escritório de patentes para precisão e conformidade

com conectividade de escritório de patentes para precisão e conformidade Fluxos de trabalho orientados por IA para automatização de tarefas e redução da dependência de experiência individual

para automatização de tarefas e redução da dependência de experiência individual Painéis e análises avançadas para a tomada de decisões estratégicas

para a tomada de decisões estratégicas Implementação global escalável em apoio às operações em expansão da Advantest

“Estamos muito contentes com a seleção da Advantest da nossa plataforma de gerenciamento de PI AQX da Anaqua”, disse Justin Crotty, CEO da Anaqua. “Esse marco é um exemplo do estreitamento das parcerias da Anaqua com as empresas mais inovadoras do mundo, além de ressaltar o nosso compromisso inabalável para o fornecimento de soluções de PI flexíveis, seguras e com IA que ajudem os inovadores a se manterem à frente em um mercado em rápida evolução.”

“A Advantest Corporation tem um notável legado de 70 anos impulsionando a inovação e moldando a indústria de testes de semicondutores”, disse Kazuyasu Adachi, Presidente e Gerente Geral, Japão e APAC, Anaqua. “Nesta era de rápido avanço tecnológico, a demanda por semicondutores de alto desempenho e orientados por IA está cada vez maior. A Advantest continua a liderar com sistemas de teste de ponta, e estamos orgulhosos da nossa parceria com eles para o fornecimento de soluções de gerenciamento de PI baseadas em IA que protegem seus valiosos ativos de propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que apoiam o crescimento contínuo da inovação.”

A plataforma AQX da Anaqua tem a confiança dos principais inovadores e marcas globais, bem como de um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo. Sua integração total dos dados, análise e execução, viabiliza que os profissionais de PI passem facilmente da percepção para a ação, aumentando a eficiência, reduzindo os riscos e maximizando o valor estratégico dos ativos de PI.

Sobre a Advantest Corporation

https://www.advantest.com/en/.

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual (PI) integrada para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de PI, AQX® e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho das melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de PI, viabilizar a tomada de decisões de PI e simplificar as operações de PI, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de PI, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de PI. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informação, visite anaqua.com, ou o LinkedIn da Anaqua.

