Advantest Corporation 选择 Anaqua 强化其全球知识产权管理

东京, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新与知识产权 (IP) 管理技术解决方案及服务领域的领先供应商 Anaqua 今日宣布，全球顶尖半导体测试技术供应商 Advantest Corporation 已选定 Anaqua 的 AI 驱动 AQX® 知识产权管理平台，用于全球知识产权管理，并借此推动其强劲的创新战略。

半导体市场正以前所未有的速度演进，加上人工智能、电气化及新一代设备的兴起，Advantest 面临着推进创新与强化知识产权管理的必然需求。 Advantest 选择 Anaqua 的 AQX 平台，正是看中其能够灵活果敢地应对快速的市场变化，助力公司在日益动态的环境中保持竞争优势。 通过 AQX 平台，Advantest 旨在实现业务流程标准化并降低运营复杂性，优化全球各办事处的知识产权工作流程，同时借助数据驱动的洞察力，提升知识产权运营效率。

此外，由于 Advantest 致力于战略性地运用其全球知识产权组合以更好地支持未来整体业务发展，Anaqua 的 AQX 平台将助力其与全球知识产权律师事务所开展协作，并获取全球专利局数据库的信息，从而实现更高效率、更精准的操作并获取更具战略性的洞察。

Anaqua 的 AQX 平台提供：

集成知识产权数据管理 ，具备专利局连接功能，确保准确性与合规性

，具备专利局连接功能，确保准确性与合规性 AI 驱动的工作流程 ，用于自动化任务并减少对个人专业知识的依赖

，用于自动化任务并减少对个人专业知识的依赖 用于战略决策的 高级仪表板和分析工具

可扩展的全球实施方案，以支持 Advantest 不断扩展的业务运营规模

Anaqua 首席执行官 Justin Crotty 表示：“对于 Advantest 选择 Anaqua 的 AQX 知识产权管理平台，我们深感荣幸。 这一里程碑标志着 Anaqua 与全球最具创新力的企业深化合作，彰显了我们坚定不移的承诺：提供灵活、安全且由 AI 驱动的知识产权解决方案，助力创新者在快速变化的市场中保持领先地位。”

Anaqua 日本及亚太区总裁兼总经理 Kazuyasu Adachi 表示：“Advantest Corporation 拥有 70 年的辉煌历史，始终致力于推动创新并引领半导体测试行业的发展。 在这个技术飞速发展的时代，对 AI 驱动的高性能半导体的需求正加速增长。 Advantest 持续以尖端测试系统引领行业发展，我们很荣幸能与其携手合作，提供 AI 驱动的知识产权管理解决方案，在保护其宝贵知识产权资产的同时，助力其持续创新发展。”

Anaqua 的 AQX 平台深受全球领先的创新者和品牌的信赖，并获得越来越多国际律师事务所的青睐。 其端到端整合数据、分析与执行功能，使知识产权专业人士能够将洞察直接转化为行动，从而提升效率、降低风险，并最大化知识产权资产的战略价值。

关于 Advantest Corporation

https://www.advantest.com/en/。

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家为企业和律师事务所提供综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务的领先供应商。 其知识产权管理软件平台 AQX®、PATTSY WAVE® 和 RightHub® 提供最佳实践工作流程，结合大数据分析与技术驱动服务，打造智能环境以指导知识产权战略制定、支持知识产权决策并优化知识产权运营，为每个细分市场客户的需求提供量身定制的解决方案。 如今，近一半的美国前 100 大专利申请者和全球品牌，以及全球各地越来越多的律师事务所使用 Anaqua 的解决方案。 超过两百万名 IP 管理人员、律师、律师助理、管理者和创新者依托该平台满足其 IP 管理需求。 Anaqua 的全球业务总部位于波士顿，同时在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。 如需了解更多信息，请访问 anaqua.com，或在 LinkedIn 关注 Anaqua。

媒体垂询：

media@anaqua.com

+1-617-375-2655