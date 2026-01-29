Advantest Corporation 選用 Anaqua 推進其全球知識產權管理

東京, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的創新和知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務供應商 Anaqua 今天宣佈，全球頂尖的半導體測試技術供應商 Advantest Corporation 已選用 Anaqua 旗下人工智能 (AI) 驅動的 AQX® 知識產權管理平台，以強化全球知識產權管理，並推進其穩健的創新策略。

當前半導體市場正以前所未有的速度發展，尤其在人工智能、電氣化及新一代裝置興起的背景下，Advantest 必須加快創新，並強化其知識產權管理。 Advantest 選用 Anaqua 的 AQX 平台，正是看中其能大膽果斷地靈活應對市場快速變動，讓公司在日益動盪的環境中穩佔競爭優勢。 透過採用 AQX，Advantest 期望能令業務流程變得標準、簡化營運，並精簡全球各辦事處的知識產權工作流程，同時借助數據洞察分析提升知識產權營運效能。

此外，隨著 Advantest 尋求以策略性方式運用其全球知識產權組合以加強支援其未來整體業務，Anaqua 的 AQX 平台將有助其與全球知識產權律師行合作，並獲取全球專利局資料庫的資訊，從而提升效率、準確程度及策略洞察分析。

Anaqua 的 AQX 平台匯聚以下優勢：

整合式知識產權數據管理 ，透過與專利局的聯繫確保數據準確合規

，透過與專利局的聯繫確保數據準確合規 人工智能驅動的工作流程 ，可將任務自動化，並減少對個人專業知識的依賴

，可將任務自動化，並減少對個人專業知識的依賴 先進控制面板及分析功能 ，推動策略決策

，推動策略決策 方便拓展規模的全球實施方案，支援 Advantest 不斷擴張的業務

Anaqua 行政總裁 Justin Crotty 表示：「對於 Advantest 選用 Anaqua 的 AQX 知識產權管理平台，我們深感榮幸。 此里程碑反映出 Anaqua 與全球頂尖創新企業的合作日趨緊密，並彰顯我們的堅定承諾：提供靈活安全並由人工智能推動的知識產權解決方案，協助創新者在急速變革的市場中保持優勢。」

Anaqua 日本及亞太區總裁兼總經理 Kazuyasu Adachi 指出：「Advantest Corporation 累積七十載非凡傳承，始終引領創新，塑造半導體測試產業格局。 在科技日新月異的時代，對人工智能驅動高性能半導體的需求正急速攀升。 Advantest 持續以先進測試系統引領業界，能成為其合作夥伴令我們感到相當自豪，提供人工智能驅動的知識產權管理解決方案，守護其珍貴的知識產權資產，並支持其創新發展持續增長。」

Anaqua 的 AQX 平台深受全球頂尖創新先鋒和品牌信賴，亦獲全球各地愈來愈多的律師行採用。 平台實現數據、分析與執行的端到端整合，協助知識產權專業人士將洞察分析化為行動，以提升效率、降低風險，並盡情發揮知識產權資產的策略價值。

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一間為企業和律師行提供綜合知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務的優質供應商。 其知識產權管理軟件平台 AQX®、PATTSY WAVE® 和 RightHub® 均提供具有大數據分析和技術支援服務的最佳實踐工作流程，以創建一個智能環境，旨在針對知識產權策略提供資訊，支持知識產權決策，並簡化知識產權營運，為每個細分領域客戶的需求提供度身訂製的解決方案。 如今，近一半的美國前 100 名專利申請者和全球品牌，以及全球各地愈來愈多的律師行使用 Anaqua 的解決方案。 超過二百萬名 IP 管理人員、律師、律師助理、管理者和創新者使用 Anaqua 平台滿足其 IP 管理需求。 公司的環球業務總部位於波士頓，同時在美國各地、歐洲、亞洲和澳洲設有辦事處。 如需了解更多資訊，請瀏覽 anaqua.com，或在 LinkedIn 上關注 Anaqua 的動態。

