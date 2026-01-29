O-lab Inc, OZARU y HackÜ: emprendimientos EdTech de América Latina ganadores de TecPrize

El premio reconoce a las soluciones que trabajan en el cierre de brechas de las habilidades laborales en América Latina mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

Los 10 emprendimientos finalistas presentaron sus propuestas en el marco del IFE Conference 2026.

El ecosistema de EdTech del Institute for the Future of Education del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey garantiza acompañamiento y mentorías.



MONTERREY and NUEVO LEÓN, Mexico, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En el marco del IFE Conference 2026, el Institute for the Future of Education (IFE) del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey anunció a O-lab Inc, OZARU y HackÜ como los emprendimientos ganadores del TecPrize 2025. Las soluciones ganadoras trabajan en el cierre de brechas en las habilidades laborales en América Latina mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

El primer lugar fue para O-lab Inc (Colombia), un motor de simulaciones laborales y tutores de IA enfocados en el aprendizaje por habilidades, desarrollado por Diego Guerrero; el segundo lugar lo obtuvo OZARU (México), un copiloto de IA para optimizar el trabajo de equipos de primera línea, dirigido por Guillermo Garza; y el tercer lugar fue para HackÜ (Colombia), plataforma de microaprendizaje gamificado para trabajadores sin escritorio, liderada por Juan Miguel Salazar.

Los tres proyectos ganadores recibirán un esquema de acompañamiento diseñado para fortalecer su impacto y escalabilidad. Además, las y los ganadores participarán, junto a los siete finalistas, a un acompañamiento de 3 meses y un bootcamp de medición de impacto. El premio entrega un incentivo económico que asciende a 30 mil dólares para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 10 mil para el tercero.

Como parte de los beneficios del programa, uno de los tres proyectos ganadores será admitido al USC Education Technology Accelerator, de la University of Southern California – Rossier School of Education, fortaleciendo así su proyección internacional.

Acerca de TecPrize

Desde hace seis años, el TecPrize convoca a emprendedores, startups y equipos interdisciplinarios a co-crear respuestas a desafíos educativos reales, a partir de la inteligencia colectiva, el diálogo entre sectores y el acceso a redes de conocimiento, mentoría y experimentación. En su sexta edición, el programa recibió más de 140 propuestas de 20 países, reflejo del creciente ecosistema de innovación educativa en la región.

Este galardón se ha consolidado como un espacio para la innovación educativa: los proyectos ganadores y finalistas han levantado más de 4 millones de dólares en capital, han impactado a más de 2.5 millones de aprendedores, y un startup finalista ha logrado un exit/adquisición, demostrando el potencial de las soluciones cuando cuentan con el entorno adecuado para crecer.

TecPrize es una iniciativa de innovación abierta del Instituto para el Futuro de la Educación que busca activar el talento, conectar ideas y facilitar caminos para que las soluciones educativas de alto impacto encuentren las condiciones necesarias para transformar el aprendizaje y el trabajo en América Latina y el Caribe.

