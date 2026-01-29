Snail, Inc. 与 Loric Games 在 Steam“抢先体验”推出《回音：飞艇传说》

加利福尼亚州卡尔弗城, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下称为“Snail Games”或“公司”) 携手独立开发工作室 Loric Games，正式 在 Steam“抢先体验”推出 《回音：飞艇传说》(Echoes of Elysium) 。

《回音：飞艇传说》将开放世界探索、制作锻造与合作生存玩法融合于浮空世界设定，跻身当下玩家参与度居高不下、且持续由玩家社群推动发展的热门游戏品类。 自公布以来，该游戏在 Steam 平台的愿望单数量已突破 15 万份，预示着抢先体验版上线前已获得市场早期关注与强劲曝光。

观看 《回音：飞艇传说》 官方预告片

此次与 Loric Games 的合作体现了 Snail 的发行战略：支持经验丰富的开发团队，依托经过市场验证的创意领导力，并选择具有明确受众与市场契合度的项目。 Loric Games 在构建沉浸式世界与维系玩家社区方面的深厚积淀，与 Snail 核心布局高度契合：聚焦具备规模化潜力的作品，通过持续更新与社群运营，实现长线生命周期表现。

“《回音：飞艇传说》正是我们积极寻找的合作类型：由资深开发者打造的原创 IP，早期已获得玩家强烈关注，且游戏设计框架支持长期内容扩展。”Snail, Inc. 业务发展高级副总裁 Peter Kang 表示。

对 Snail 而言，《回音：飞艇传说》的加入进一步丰富了公司的产品阵容，既能与旗下现有知名系列形成互补，又实现了潜在收入来源的多元化与市场影响力的拓展。 通过将抢先体验版作为迭代开发和社区反馈驱动的优化平台，Snail Games 预期《回音：飞艇传说》将受益于更长的用户参与周期与持续的内容更新机会，这些规划已体现在其初步发布的 开发路线图 中。



《回音：飞艇传说》 已登陆 Steam ，售价 19.99 美元，首周可享 9 折优惠。



关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发和发行商，为全球消费者提供互动式数字娱乐内容。公司拥有一系列高品质游戏，适用于包括主机、PC 端和移动设备在内的多种平台。 如需了解更多信息，请访问： snail.com

关于 Loric Games

Loric Games 是一家获得风险投资支持的游戏开发公司，总部位于弗吉尼亚州阿灵顿，致力于打造沉浸式在线游戏体验，位居行业前沿。 秉持创新精神，Loric Games 持续吸引全球玩家。 loricgames.com

