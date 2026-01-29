Snail, Inc. 與 Loric Games 已於 Steam 平台以搶先體驗形式推出《Echoes of Elysium》

加州卡爾弗城, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」)，聯同獨立開發工作室 Loric Games，正式 在 Steam 搶先體驗上推出 《Echoes of Elysium》 。

《Echoes of Elysium》在空中場景融匯開放世界探索、物品製作與合作生存玩法，將作品定位於高參與度類型，持續展現由社群驅動的增長活力。 自遊戲揭曉以來，其在 Steam 上的願望清單已跨越 15 萬大關，預示早期需求旺盛，並在搶先體驗登場前已累積顯赫聲勢。

觀看 《Echoes of Elysium》 官方發佈預告片

是次與 Loric Games 的合作，體現 Snail 的發行策略：支持資深開發團隊，發揮卓有成效的創意領導力，精準定位受眾明確且符合市場所需的項目。 Loric Games 擅長建構沉浸式世界並維繫玩家社群，而 Snail 專注發展可擴展的作品，透過持續更新及社群參與來創下長遠優異表現，雙方策略不謀而合。

Snail, Inc. 業務發展高級副總裁 Peter Kang 表示：「《Echoes of Elysium》正是我們積極尋求的機遇：由資深開發者建構的原創知識產權 (IP)、早期已獲玩家深切關注，而其設計基礎足以支持長遠內容擴展。」

對 Snail 而言，《Echoes of Elysium》為其日漸壯大的遊戲陣容再添新作，既能與公司旗下經典系列相輔相成，亦能開拓多元潛在收入，擴大市場版圖。 搶先體驗模式將作為迭代開發及社群共創優化的平台，Snail Games 預期《Echoes of Elysium》能藉此受益於延長的玩家參與周期，並把握後續反覆出現的內容機遇，以上種種均已融入其初步 路線圖 中。



《Echoes of Elysium》 已登陸 Steam ，定價為 19.99 美元，首週更設 9 折優惠。



創作者如有興趣合作，請聯絡 creatordirect@noiz.gg

《Echoes of Elysium》 新聞資料包 | Steam

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一間全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、個人電腦 (PC) 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽： snail.com

關於 Loric Games

Loric Games 是一間總部位於維珍尼亞州阿靈頓的遊戲開發公司，獲得風險投資支持，致力創造沉浸式網上遊戲體驗，在業界佔據領先地位。 Loric Games 致力創新，持續吸引全球玩家。 loricgames.com

前瞻性陳述

本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如 「預期」、「相信」、「可以」、「期望」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和 「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述出現在本新聞稿及 Snail Games 向美國證券交易委員會 (SEC) 所提交公開文件的多個地方，包括但不限於：關於與 Loric Games 合作的陳述，該合作反映 Snail 支持資深開發團隊、發揮卓有成效的創意領導力，精準定位受眾明確且符合市場所需的項目；以及 Loric Games 擅長建構沉浸式世界並維繫玩家社群，而 Snail 專注發展可擴展的作品，透過持續更新及社群參與來創下長遠優異表現，雙方策略不謀而合。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。