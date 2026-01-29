„Telia Lietuva“ 2025 m. 12 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. gruodžio 31 dieną.
2025 m. ketvirtasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 7,1 proc. – iki 140,3 mln. eurų (131 mln. eurų)
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 16,6 proc. – iki 48,7 mln. eurų (41,8 mln. eurų)
- EBITDA padidėjo 19,6 proc. – iki 48,6 mln. eurų (40,7 mln. eurų)
- Laikotarpio pelnas padidėjo 32,9 proc. – iki 22,7 mln. eurų (17,7 mln. eurų)
- Ilgalaikės investicijos padidėjo 26,8 proc. – iki 24,8 mln. eurų (19,6 mln. eurų)
- Laisvieji pinigų srautai buvo 20,1 proc. mažesni ir sudarė 26,6 mln. eurų (33,3 mln. eurų)
2025 m. dvylika mėnesių (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 3,3 proc. – iki 507,3 mln. eurų (491,1 mln. eurų)
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 11,2 proc. – iki 196,7 mln. eurų (177 mln. eurų)
- EBITDA padidėjo 12,8 proc. – iki 196 mln. eurų (173,7 mln. eurų)
- Laikotarpio pelnas padidėjo 26,2 proc. – iki 90,4 mln. eurų (71,6 mln. eurų)
- Ilgalaikės investicijos padidėjo 1.5 proc. – iki 63,8 mln. eurų (62,8 mln. eurų)
- Laisvieji pinigų srautai buvo 0,2 proc. didesni ir sudarė 117,8 mln. eurų (117,5 mln. eurų)
„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:
2025-uosius baigėme galingu akordu – pirmą kartą Bendrovės istorijoje metinės pajamos viršijo pusę milijardo eurų. Paslaugų pajamos augo 4,8 proc., EBITDA didėjo dviženkliu skaičiumi, o EBITDA marža buvo 3,3 procentinio punkto didesnė nei prieš metus. 2025 metų grynasis pelnas siekė 90,4 mln. eurų – ketvirtadaliu daugiau nei 2024 metais.
Per praėjusius metus tapome paprastesni, greitesni ir efektyvesni. 2024 metais pradėta pokyčių kelionė tęsiasi – toliau optimizuojame veiklą ir naudojamės naujomis dirbtinio intelekto galimybėmis, visą dėmesį sutelkdami į klientą ir jo patirtį.
Norime laimėti visur. Todėl „Telia Company“ neseniai pristatė „Telia Way“ – laiminčios kultūros principus. Jie formuos mūsų grupės kultūrą, sprendimus ir tai, kaip kasdien veikiame kolegų, klientų ir visuomenės labui.
Technologinė lyderystė išlieka vienu svarbiausių mūsų konkurencinių pranašumų. 2025 metų pabaigoje „Telia“ pirmoji Lietuvoje įjungė privačią savarankiško 5G SA ryšio infrastruktūrą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Iki šiol visų šalies operatorių 5G ryšys veikė 4G tinklo branduolių pagrindu, o mes pirmieji savo tinkle aktyvavome savarankišką 5G SA. Tai leidžia užtikrinti didelę spartą ir stabilumą net didžiausios apkrovos metu ir sudaro pagrindą ateities sprendimams gynybos, logistikos, sveikatos apsaugos bei kitose pramonės srityse.
Tuo pačiu pristatėme ir 5G SA pagrindu veikiančią VIP namų interneto paslaugą privatiems klientams. Ji užtikrina rezervuotą duomenų srautą ir gerokai stabilesnį ryšį didelės tinklo apkrovos metu. Dėl itin aukštų kokybės reikalavimų kiekviena „Telia“ 5G bazinė stotis galės aptarnauti tik ribotą skaičių 5G SA VIP plano klientų.
2025 m. pabaigoje taip pat paskelbėme apie naujo duomenų centro statybas Vilniaus pakraštyje. Į pirmuosius du centro modulius, kuriuose bus daugiau nei 400 serverių spintų, planuojame investuoti iki 26 mln. eurų. 2027 metų antroje pusėje veiklą pradėsiantis duomenų centras atitiks „Tier III“ patikimumo standartą ir padės atliepti augančius verslo klientų poreikius bei pasirengti ateities technologijoms.
Praėjusiais metais tarptautinė tinklų tyrimų bendrovė „Rohde & Schwarz“ Lietuvoje pirmą kartą atliko nepriklausomą mobiliojo ryšio tinklo kokybės vertinimą. Tyrimas parodė, kad geriausią mobiliojo ryšio tinklą šalyje turi „Telia Lietuva“ – mūsų ryšys lenkia kitus operatorius ir pagal kokybę lygiuojasi su geriausiais tinklais pasaulyje.
Džiaugiamės ir pasiekimais klientų aptarnavimo srityje. „Dive Lietuva“ atliktas slaptųjų pirkėjų tyrimas atskleidė, kad nors aptarnavimo kokybė per metus augo visų didžiųjų operatorių salonuose, „Telia Lietuva“ visose kategorijose pelnė aukščiausius įvertinimus.
Svarbią vietą mūsų veikloje užima ir tvarumas. 2025 metais „Telia Lietuva“ gavo tarptautinį ISO 50001 energijos valdymo sistemos sertifikatą, patvirtinantį efektyvų energijos vartojimą. Šis standartas apima visą energijos valdymo ciklą – nuo stebėsenos ir tikslų nustatymo iki nuolatinio tobulinimo.
Trečius metus iš eilės „Telia Lietuva“ pripažinta geriausia Baltijos biržos bendrove pagal „Baltic Corporate Excellence Award“ reitingą, kurį kasmet sudaro Latvijos finansinių tyrimų ir investicijų bendrovė „Alphinox“. Bendrovė įvertinta už griežtą finansinę drausmę, gerai valdomą augimą prisotintoje rinkoje ir nuoseklią plėtros strategiją.
Lapkritį „Telia Play“ pradėjo bendradarbiauti su HBO Max – viena populiariausių vaizdo transliacijų platformų, siūlančia aukščiausios kokybės filmus, serialus ir išskirtinį turinį. Be to, „Telia Play“ programėlė tapo prieinama LG ir „Samsung“ televizoriuose. „Telia Play“ paslauga be papildomo TV priedėlio veikia ir kituose televizoriuose su „Android“ operacine sistema.
„Telia Lietuva“ kalėdinė kampanija ir šiemet buvo viena labiausiai įsimenančių šalyje. Joje raginome vaikus ir suaugusiuosius atidėti mobiliuosius įrenginius į šalį, bendrauti gyvai ir nepraleisti Kalėdų naršant socialiniuose tinkluose.
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB 2025 m. sausio–gruodžio tarpinė ataskaita.
- Telia Lietuva, AB 2025 m. 12 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. +370 5 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt
Priedai