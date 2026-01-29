EfTEN Real Estate Fund AS 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

 | Source: EfTEN Real Estate Fund AS EfTEN Real Estate Fund AS

Fondijuhi kommentaar

Vaatamata väljakutseid pakkuvale majanduskeskkonnale, õnnestus EfTEN Real Estate Fund AS-il 2025. aastal suurendada nii kogu konsolideeritud üüritulu (+3%) kui ka portfelli EBITDA’d (+1,3%). Fondi tütarettevõtted tegid 2025. aastal uusi investeeringuid hooldekodude segmendis kokku 6,6 miljoni euro ning logistika segmendis 5,3 miljoni euro ulatuses. Ülejäänud kinnisvaraportfelli tegi kontsern investeeringuid kokku 2,3 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia on eelkõige dividendiaktsia. Fond teenis 2025. aastal vaba rahavoogu 13,088 miljonit eurot, mis on 18% rohkem kui eelmisel aastal. Teenitud rahavoost saaks fond vastavalt dividendipoliitikale maksta brutodividende 10,5 miljonit eurot. Arvestades fondi konservatiivset finantseerimispoliitikat ning laenude annuiteetmakseid, saavad fondi tütarettevõtted oma dividendivõimekust suurendada, refinantseerides laene, mille LTV (Loan-to-Value) on langenud alla fondi kapitalijuhtimise põhimõtete ning mille äritegevuse rahavood ületavad laenu- ja intressimakseid enam kui kaks korda. Arvestades laenude refinantseerimisest saadavaid lisavahendeid, teeb fondi juhatus nõukogule ning üldkoosolekule ettepaneku maksta 2026. aasta kevadel jaotamata kasumist netodividende kokku 13,8 miljonit eurot (1,2 eurot aktsia kohta), s.o 8,1% rohkem kui eelmisel aastal. 

Pikalt kestnud madala majandusaktiivsuse tingimustes pöörab kontsern suurt tähelepanu hoonete kõrge täituvuse säilitamisele. 2025. aasta lõpus oli kogu kontserni kinnisvaraportfelli täituvus 96,8% (31.12.2024: 97,4%). Madalaim on endiselt büroosegmendi täituvus (85,6%), kus fond teeb jätkuvalt investeeringuid, et vastata turuootustele väiksemate büroopindade nõudluse osas.

2025. aasta suvel valmis Tartu vallas asuva ERMi hooldekodu teine etapp, millelt saadav üüritulu tõusis järk-järgult lepingujärgsele tasemele augustiks. Koos aprillis lisandunud Hiiu hooldekodu ning Valkla hooldekodu uue etapi valmimisega kasvas hooldekodude segmendi üüritulu 2025. aastal 1,4 miljoni euroni, s.o 74%.

Arvestamata mitterahalisi kasumeid / kahjumeid ning tulumaksukulu, teenis kontsern 2025. aastal oma tegevusajaloo kõrgeima kasumi – 20,24 miljonit eurot, mis on 12,5% rohkem kui 2024. aastal. Olulise osa suuremas kasumis andis peamiselt EURIBORi langusest tulenev intressikulu vähenemine. Kui 2024. aastal oli fondi laenuportfelli kaalutud keskmine intressimäär 5,82%, siis 2025. aastal oli see 4,35%. 2025. aasta lõpus oli fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär 3,99%.

Majandustulemuste ülevaade

EfTEN Real Estate Fund AS-i konsolideeritud 2025. aasta IV kvartali müügitulu oli 8,656 miljonit eurot (2024. aasta IV kvartal: 8,314 miljonit eurot) ning 12 kuu müügitulu 33,083 miljonit eurot (2024. aasta 12 kuud: 32,238 miljonit eurot). Neljanda kvartali müügitulu kasvas aastataguse perioodiga võrreldes 4,1% ning 12 kuu müügitulu 2,6%. Müügitulu kasvu toetasid eelkõige uued investeeringud logistika- ja hooldekodude sektoris.

Fondi konsolideeritud neto üüritulu (NOI) oli 2025. aasta 12 kuuga kokku 30,685 miljonit eurot (2024. aasta 12 kuud: 29,977 miljonit eurot), kasvades 2,4%. Neto üüritulu 12 kuu marginaal püsis 93% tasemel (2024: sama), mis tähendab, et kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (sh maamaks, kindlustus, hooldus- ja parendustööd) ning turunduskulud moodustasid 7% fondi müügitulust.

2025. aasta IV kvartalis teenis fond konsolideeritud puhaskahjumit 1,208 miljonit eurot (2024. aasta IV kvartal: puhaskasum 3,460 miljonit eurot), millest  4,005 miljonit eurot moodustas kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest (2024. aasta IV kvartal: kasum 0,831 miljonit eurot).

Fondi 2025. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 12,235 miljonit eurot (2024. aasta 12 kuud: 13,564 miljonit eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest teenis fond 2025. aastal kokku 3,459 miljonit eurot kahjumit (2024. aasta: 1,080 miljonit eurot kahjumit). Intressikulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,996 miljoni euro ehk 23% võrra.

Kontserni varade maht oli 31.12.2025 seisuga 405,851 miljonit eurot (31.12.2024: 398,763 miljonit eurot), s.h moodustas kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus varade mahust 93,9% (31.12.2024: 93,7%). 

Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.12.2025 oli kontsernil 37 (31.12.2024: 36) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval oli 381,032 miljonit eurot (31.12.2024: 373,815 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 381,235 miljonit eurot (31.12.2024: 370,561 miljonit eurot). Lisaks fondi tütarettevõtetele kuuluvatele kinnisvarainvesteeringutele kuulub kontserni 50%-osalusega ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 31.12.2025 seisuga oli 8,680 miljonit eurot (31.12.2024: 8,630 miljonit eurot).

Investeeringud 2025. aastal

Kontsern investeeris 2025. aasta 12 kuuga kokku 10,676 miljonit eurot nii uutesse kinnisvarainvesteeringutesse kui ka olemasoleva kinnisvaraportfelli arendamisse.

Kontserni tütarettevõte EfTEN Hiiu OÜ soetas märtsis kinnistu Tallinnas, Hiiu tn 42, makstes selle eest 4 miljonit eurot. Kehtiva üürilepingu alusel jätkab kinnistu osalist kasutamist Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, ülejäänud pindadele sõlmiti pikaajaline (10 + 10 aastat) üürileping ettevõttega Hiiu Südamekodu OÜ, mis kuulub Südamekodud AS-i kontserni. Koostöös üürniku ja Südamekodud AS-iga ehitatakse hoone osaliselt ümber üldhooldekoduks "Nõmme Südamekodu", mis tulevikus mahutab kuni 170 hooldekodu klienti.

2025. aasta I poolaastal lõpetati Valkla hooldekodu C-korpuse ehitustööd ning kolmandas kvartalis valmis Tartus Ermi hooldekodu II etapp.

2025. aasta aprillis valmis eelmise aasta sügisel soetatud Paemurru logistikakeskus, kuhu investeeriti aruandeaastal kokku 1,746 miljonit eurot.

Üüritulu

2025. aasta 12 kuuga teenis kontsern kokku 32,013 miljonit eurot üüritulu, mis on 3% rohkem kui 2024. aastal samal perioodil.

Kontsernile kuuluvate kinnisvarainvesteeringute vakantsus portfelli kohta oli 31.12.2025 seisuga 3,2% (31.12.2024: 2,6%). Suurim oli vakantsus büroohoonete segmendis (14,4%), kus vakantsete üüripindade täitmine on võtnud varasemast rohkem aega.

Finantseerimine

EfTEN Real Estate Fund AS tütarettevõtted suurendasid seoses parema finantsvõimekusega oma pangalaenude kogusummat 2025. aasta aprillis 7,32 miljoni euro võrra. Lisaks rahastati 2025. aastal pangalaenudega Valkla ja Ermi hooldekodude ning Paemurru logistikakeskuse ehitustöid kogusummas 3,184 miljonit eurot. Fondi tütarettevõte EfTEN Hiiu OÜ sõlmis laenulepingu Hiiu tn. 42 hoone ümberehitustööde finantseerimiseks summas 3,650 miljonit eurot, millest seisuga 31.12.2025 on kasutusse võetud 0,7 miljonit eurot.

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kümne tütarettevõtte laenulepingud, mille jääk oli 31.12.2025 seisuga kokku 37,057 miljonit eurot. Lõppevate laenulepingute LTV (Loan-to-Value) on 34% - 60% ning  kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2025 seisuga 3,99% (31.12.2024: 4,89%) ning LTV (Loan to Value) 41% (31.12.2024: 40%). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga. Intressiriski maandamiseks sõlmisid kontserni kaks tütarettevõtet intressimäära vahetuslepingud kokku nominaalsummas 22,6 miljonit eurot, millega fikseeriti ujuv intressimäär (1 kuu EURIBOR) tasemel 1,995% ja 2,2%.

Fondi laenude intresside kattekordaja (ICR) oli 2025. aastal 4,0 (2024: 3,0). ICR kasvas peamiselt madalama EURIBOR’i toel.

Seoses kontserni kinnisvarainvesteeringute tagatisel võetud laenude perioodiliste tagasimaksetega ning finantsvõimenduse madala tasemega plaanib fondi juhtkond ka 2026. aasta alguses laene refinantseerida ning suurendada sellega dividendide maksmise võimekust.

Aktsiainfo

2025. aasta novembris emiteeris fond 84 506 uut aktsiat väljalaskehinnaga 19,11 eurot, millest nimiväärtus oli 10 eurot ning ülekurss 9,11 eurot. Emissiooni tulemusena suurenes fondi aktsiakapital 845 tuhande euro võrra ning ülekurss 770 tuhande euro võrra (kokku 1 615 tuhat eurot). Emissiooniga otseselt seotud kulutusi oli kokku 20 tuhat eurot. Aktsiakapitali suurendamine registreeriti Äriregistris 27.11.2025.a.

EfTEN Real Estate Fund AS-i registreeritud aktsiakapitali suurus seisuga 31.12.2025 on 115 248 tuhat eurot (31.12.2024: 114 403). Aktsiakapital koosnes 11 524 846   aktsiast (31.12.2024: 11 440 340 aktsiat) nimiväärtusega 10 eurot (31.12.2024: sama).

EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 31.12.2025 20,32 eurot (31.12.2024: 20,37 eurot). EfTEN Real Estate Fund ASi aktsia puhasväärtus vähenes 2025. aastal 0,25%. Ilma dividende jaotamata oleks fondi NAV aastaga kasvanud 4,7%.

EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia 2025. Aasta käive oli Tallinna väärtpaberibörsil 6,16 miljonit eurot, kasvades aastaga kaks korda.

2025. aasta jooksul on kontsern teeninud korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus laenude tagasimaksed miinus intressikulud) 13,088 miljonit eurot (2024: 11,109 miljonit eurot), mis on 18% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Seda eelkõige tänu uutest soetustest ja arendustest lisandunud rahavoole ning madalamatele intressikuludele tulenevalt EURIBOR’i langusest. Teenitud rahavoost saaks fond vastavalt dividendipoliitikale maksta brutodividende 10,5 miljonit eurot. Tulenevalt fondi konservatiivsest finantseerimispoliitikast ning laenude annuiteetmaksetest, saavad fondi tütarettevõtted oma dividendivõimekust suurendada, refinantseerides laene, mille LTV (Loan-to-Value) on langenud alla fondi kapitalijuhtimise põhimõtete ning mille äritegevuse rahavood ületavad laenu- ja intressimakseid enam kui kaks korda. Arvestades laenude refinantseerimisest saadavaid lisavahendeid, teeb fondi juhatus nõukogule ning üldkoosolekule ettepaneku maksta 2026. aasta kevadel jaotamata kasumist netodividende kokku 13,8 miljonit eurot (1,2 eurot aktsia kohta), s.o 8,1% rohkem kui eelmisel aastal. 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 

 		IV kvartal12 kuud
 2025202420252024
€ tuhandetes    
Müügitulu8 6568 31433 08332 238
Müüdud teenuste kulu-399-337-1 677-1 569
Brutokasum8 2577 97731 40630 669
     
Turustuskulud-250-203-721-692
Üldhalduskulud-1 138-987-3 982-3 666
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest-4 005831-3 459-1 080
Muud äritulud ja -kulud3115088
Ärikasum2 8957 61923 29425 319
     
Kasum/-kahjum ühisettevõtetest 5553222-118
Intressitulud4562185278
Muud finantstulud ja -kulud-1 521-2 052-6 693-8 696
Kasum enne tulumaksu1 4745 68217 00816 783
     
Tulumaksukulu-2 682-2 222-4 773-3 219
Aruandeperioodi puhaskasum-1 2083 46012 235 13 564
Aruandeperioodi koondkasum kokku-1 2083 46012 23513 564
Kasum aktsia kohta    
- tava-0,110,321,071,25
- lahustatud-0,110,321,071,25

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 31.12.202531.12.2024
€ tuhandetes  
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid19 95718 415
Lühiajalised hoiused3202 092
Tuletisinstrumendid130
Nõuded ja viitlaekumised1 6972 055
Ettemakstud kulud293138
Käibevara kokku22 28022 700
   
Pikaajalised nõuded164154
Ühisettevõtete osad2 1821 960
Kinnisvarainvesteeringud381 032373 815
Materiaalne põhivara 193134
Põhivara kokku383 571376 063
VARAD KOKKU405 851398 763
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
Laenukohustised42 26130 300
Tuletisinstrumendid60
Võlad ja ettemaksed2 9133 245
Lühiajalised kohustised kokku45 18033 545
   
Laenukohustised111 727119 120
Muud pikaajalised võlad1 9921 928
Edasilükkunud tulumaksukohustus12 74811 097
Pikaajalised kohustised kokku126 467132 145
KOHUSTISED KOKKU171 647165 690
   
Aktsiakapital115 248114 403
Ülekurss91 07690 306
Kohustuslik reservkapital4 1562 799
Jaotamata kasum23 72425 565
OMAKAPITAL KOKKU234 204233 073
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU405 851398 763

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus


Attachments

EREF_12kuud_vahearuanne_2025 (1)

Recommended Reading