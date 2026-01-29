PR No: C3383C

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2025

Quatrième trimestre 2025 : chiffre d’affaires net de 3,33 milliards de dollars ; marge brute de 35,2 % ; résultat d’exploitation de 125 millions de dollars, incluant 141 millions de dollars correspondant aux dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production.

Exercice 2025 : chiffre d’affaires net de 11,80 milliards de dollars ; marge brute de 33,9 % ; résultat d’exploitation de 175 millions de dollars, incluant 376 millions de dollars correspondant aux dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production.

Point médian des perspectives pour le premier trimestre 2026 : chiffre d’affaires net de 3,04 milliards de dollars et marge brute de 33,7 %.

Genève, le 29 janvier 2026 – STMicroelectronics N.V. (« ST ») (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).

Au quatrième trimestre, ST a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,33 milliards de dollars, une marge brute de 35,2 %, un résultat d’exploitation de 125 millions de dollars et une perte nette de 30 millions de dollars, soit -0,03 dollar par action après dilution (un résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 de 266 millions de dollars et un résultat net non-U.S. GAAP1 de 100 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action après dilution, incluant l’impact négatif de certaines charges d’impôt non-récurrentes à hauteur de 0,18 dollar par action).

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires net du quatrième trimestre est ressorti au-dessus du point médian de notre fourchette de perspectives financières, tiré par des chiffres d’affaires plus élevés dans l’Électronique personnelle et, dans une moindre mesure, dans les Équipements de communication et périphériques informatiques (CECP) et l’Industriel, tandis que l’Automobile a été inférieure aux attentes. La marge brute est ressortie au-dessus du point médian de notre fourchette de perspectives financières , essentiellement en raison d’un meilleur mix produits. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a marqué le retour à la croissance en variation annuelle. »

« Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 a diminué de 11,1 % pour s’établir à 11,80 milliards de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 1,5 % et le résultat net à 166 millions de dollars. La marge d’exploitation non-U.S. GAAP 1 a été de 4,7 % et le résultat net non-U.S. GAAP 1 s’est établi à 486 millions de dollars. Nous avons investi 1,79 milliard de dollars en Capex net (non-U.S. GAAP 1 ) tout en générant un free cash flow (non-U.S. GAAP 1 ) de 265 millions de dollars. »

« Nos perspectives pour le premier trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d’affaires net de 3,04 milliards de dollars - soit une baisse de 8,7 % en variation séquentielle, meilleure que la saisonnalité moyenne observée par le passé - qui accélère la dynamique de la croissance en variation annuelle démarrée au quatrième trimestre. La marge brute est attendue à environ 33,7 %, en incluant environ 220 points de base de charges liées aux capacités non utilisées. »

« Pour l’exercice 2026, nous prévoyons d’investir entre 2,0 et 2,2 milliards de dollars en Capex net ( non-U.S. GAAP 1 ). »

« Nos priorités stratégiques restent les suivantes : accélérer l’innovation ; exécuter notre projet d’entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale ; et renforcer la génération de free cash flow. »

Synthèse des résultats financiers trimestriels

U.S. GAAP (en millions de dollars U.S.,

à l’exception des données par action) T4 2025 T3 2025 T4 2024 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Chiffre d’affaires net 3 329 $ 3 187 $ 3 321 $ 4,5 % 0,2 % Marge brute 1 172 $ 1 059 $ 1 253 $ 10,7 % -6,5 % Marge brute en pourcentage des ventes 35,2 % 33,2 % 37,7 % 200 bp* -250 pb Résultat d’exploitation 125 $ 180 $ 369 $ -30,2 % -66,0 % Marge d’exploitation 3,8 % 5,6 % 11,1 % -180 bp -730 bp Résultat net (perte) (30) $ 237 $ 341 $ - - Résultat dilué par action (0,03) $ 0,26 $ 0,37 $ - -











Non-U.S. GAAP1 (en millions de dollars U.S.,

à l’exception des données par action) T4 2025 T3 2025 T4 2024 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Résultat d’exploitation 266 $ 217 $ 369 $ 22,8 % -27,8 % Marge d’exploitation 8,0 % 6,8 % 11,1 % 120 bp -310 bp Résultat net 100 $ 267 $ 341 $ -62,7 % -70,8 % Résultat dilué par action 0,11 $ 0,29 $ 0,37 $ -62,1 % -70,3 %

*pb = points de base

Synthèse du quatrième trimestre 2025

Rappel : le 1er janvier 2025, ST a apporté quelques ajustements à ses segments reportables. Les périodes comparatives de l’année précédente ont été ajustées en conséquence. Se reporter aux Annexes pour de plus amples détails.

Chiffre d’affaires net par segment reportable2 (en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T4 2024 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S) 1 449 1 434 1 348 1,1 % 7,5 % Segment Produits discrets et de puissance (P&D) 412 429 602 -3,9 % -31,6 % Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) 1 861 1 863 1 950 -0,1 % -4,6 % Segment Traitement embarqué (EMP) 1 015 976 1 002 3,9 % 1,2 % Segment RF & Communications optiques (RF&OC) 449 345 366 30,5 % 22,9 % Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) 1 464 1 321 1 368 10,8 % 7,0 % Autres 4 3 3 - - Chiffre d’affaires net total 3 329 $ 3 187 $ 3 321 $ 4,5 % 0,2 %

Le chiffre d’affaires net a totalisé 3,33 milliards de dollars, représentant une croissance de 0,2 % en variation annuelle. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont, respectivement, augmenté de 0,6 % et diminué de 0,7 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a augmenté de 4,5 %, soit 160 points de base de mieux que le point médian des perspectives financières de ST.

La marge brute est ressortie à 1,17 milliard de dollars, représentant une baisse de 6,5 % en variation annuelle. En pourcentage des ventes, la marge brute est ressortie à 35,2 %, soit 20 points de base de mieux que le point médian des perspectives financières de ST, et a enregistré une baisse de 250 points de base en variation annuelle, essentiellement en raison de la moindre efficacité des opérations de production et, dans une moindre mesure, de l’effet de change négatif, et d’un niveau plus faible des frais de réservation de capacité.

Le résultat d’exploitation a baissé pour s’établir à 125 millions de dollars, au lieu de 369 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. La marge d’exploitation de ST a diminué de 730 points de base en variation annuelle pour ressortir à 3,8 % du chiffre d’affaires net, contre 11,1 % au quatrième trimestre 2024. Le résultat d’exploitation incluait 141 millions de dollars en dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production pour le trimestre, reflétant principalement des charges liées à l’exécution de notre projet d’entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale précédemment annoncé. En excluant ces éléments, le résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 du quatrième trimestre s’est établi à 266 millions de dollars.

Par segment reportable , par rapport au quatrième trimestre 2024 :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) :

Segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 7,5 %, essentiellement grâce à Imaging.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 6,6 % pour s’établir à 235 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 16,2 % au lieu de 16,3 %.

Segment Produits discrets et de puissance (P&D) :

Le chiffre d’affaires a diminué de 31,6 %.

Le résultat d’exploitation a diminué, passant d’un résultat positif de 45 millions de dollars à une perte de 124 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à -30,2 % au lieu de 7,5 %.

Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) :

Segment Traitement embarqué (EMP) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 1,2 %, grâce à une augmentation dans les microcontrôleurs polyvalents (General Purpose MCU) partiellement contrebalancée par une baisse dans les produits de sécurité connectés (« Connected Security ») et les produits « Custom Processing ».

Le résultat d’exploitation a augmenté de 7,5 % pour s’établir à 195 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 19,2 % au lieu de18,1 %.

Segment RF & Communications optiques (RF&OC) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 22,9 %.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 11,0 % pour s’établir à 105 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 23,4 % au lieu de 25,9 %.

Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en baisse à respectivement -30 millions de dollars et -0,03 dollar, incluant certaines charges d’impôt non-récurrentes sans effet sur la trésorerie à hauteur de 163 millions de dollars, par rapport à des résultats positifs de 341 millions de dollars et 0,37 dollar respectivement au quatrième trimestre 2024. Au quatrième trimestre 2025, le résultat net non-U.S. GAAP1 s’est établi à 100 millions de dollars et le résultat dilué par action non-U.S. GAAP1 a atteint 0,11 dollar, incluant l’impact négatif de certaines charges d’impôt non-récurrentes à hauteur de 0,18 dollar par action.

Flux de trésorerie et bilan – Faits marquants

12 derniers mois (en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T4 2024 T4 2025 T4 2024 Variations sur

les 12 derniers

mois Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 674 549 681 2 152 2 965 -27,5 % Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)4 257 130 128 265 288 -8,0 %

Au quatrième trimestre, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles était de 674 millions de dollars, au lieu de 681 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. Pour l’exercice 2025, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles a baissé de 27,4 % pour s’établir à 2,15 milliards de dollars, ce qui représente 18,2 % du chiffre d’affaires total.

Le Capex net (mesure non-U.S. GAAP 1), est ressorti à 395 millions de dollars au quatrième trimestre et à 1,79 milliard de dollars pour l’exercice 2025. Au cours des périodes correspondantes de l’exercice 2024, le Capex net était de 470 millions de dollars au quatrième trimestre et de 2,53 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice.

Le Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP1) a été de 257 millions de dollars au quatrième trimestre 2025 et de 265 millions de dollars pour l’exercice 2025, au lieu de respectivement 128 millions de dollars et 288 millions de dollars au cours des périodes correspondantes de l’année 2024.

À la fin du quatrième trimestre, les stocks s’élevaient à 3,14 milliards de dollars, au lieu de 3,17 milliards de dollars au trimestre précédent et de 2,79 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024. À la fin du trimestre, le délai de rotation des stocks était de 130 jours, au lieu de 135 jours au trimestre précédent et de 122 jours au quatrième trimestre 2024.

Au quatrième trimestre, ST a distribué 87 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires et dépensé 92 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d’actions en cours.

Au 31 décembre 2025, ST bénéficiait d’une situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP5) de 2,79 milliards de dollars, au lieu de 2,61 milliards de dollars au 27 septembre 2025, reflétant un montant total de ressources financières de 4,92 milliards de dollars et un endettement financier total de 2,13 milliards de dollars. Au 31 décembre 2025, la situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP1) prenant en compte l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées, est ressortie à 2,46 milliards de dollars.

Informations institutionnelles

Le 18 décembre 2025, STMicroelectronics a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les actionnaires ont approuvé les nominations de MM. Armando Varricchio et Orio Bellezza en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour des mandats expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle 2028.

Perspectives d’activité

Pour le premier trimestre 2026, les perspectives financières de ST, au point médian, sont les suivantes :

Un chiffre d’affaires net attendu à 3,04 milliards de dollars, en baisse de 8,7 % en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base.

% en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base. Une marge brute de 33,7%, plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,16 dollar pour 1,00 euro au premier trimestre 2026 et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes.

Le premier trimestre sera clos le 28 mars 2026.

Ces perspectives financières ne prennent pas en compte l’impact de tout éventuel futur changement des tarifs douaniers globaux par rapport à la situation actuelle.

Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)

À 9 heures 30 aujourd’hui, ST tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du quatrième trimestre 2025, ainsi que les perspectives actuelles. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page https://investors.st.com et disponible jusqu’au 13 février 2026.

Utilisation d’informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que les états financiers consolidés de ST préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.

Vous trouverez en Annexes de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par ST avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.

Informations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs comme :

des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris la poursuite, l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires, ainsi que de sanctions, qui affectent et pourraient encore affecter l’environnement macroéconomique et qui ont et pourraient encore avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;

le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation et les fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui impactent et peuvent continuer d’impacter la capacité de production et la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections, ce qui pourrait nous amener à prendre des mesures de transformation qui pourraient ne pas aboutir à tout ou partie des avantages escomptés ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

une modification de l’environnement économique, social, de santé publique, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires géopolitiques, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;

des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses et toute défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients, fournisseurs, partenaires, et prestataires de technologies sous licence d’un tiers ;

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la protection de la vie privée ;

l’impact des revendications de propriété intellectuelle (« IP ») par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

des modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou à la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, ainsi que notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d’autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies ou pandémies dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

une règlementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre objectif d’être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et d’atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027 ;

des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter négativement l’économie mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée, et avoir également une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;

des changements dans l’industrie résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ;

la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes ; et

l’utilisation individuelle de certains produits par les clients, qui peut différer des utilisations prévues de ces produits et entrainer des différences de performance, notamment en termes de consommation d’énergie, peut compromettre l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions divulgués, entrainer des actions judiciaires défavorables ou engendrer des coûts de recherche supplémentaires.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « viser » ou « anticiper » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.

Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l’« Item 3, Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 27 février 2025. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.

Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d’autres facteurs présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3, Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

STMicroelectronics N.V.





COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ





(en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($))







Trimestre clos le











31 décembre 31 décembre



2025 2024

(Non audité) (Non audité)







Ventes nettes 3 313 3 301

Autres produits 16 20

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 3 329 3 321

Coût des ventes (2 157) (2 068)

MARGE BRUTE 1 172 1 253

Frais commerciaux, généraux et administratifs (427) (420)

Frais de recherche et développement (538) (523)

Autres produits et charges opérationnels, nets 59 59

Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (141) -

Total charges d’exploitation (1 047) (884)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 125 369

Produits financiers, nets 37 52

Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (6) (3)

Perte sur instruments financiers, nets (9) -

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 147 418

Charge d’impôt sur le résultat (171) (82)

RÉSULTAT NET(PERTE) (24) 336

Perte nette (résultat) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (6) 5

RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE (30) 341









RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (0,03) 0,38

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE (0,03) 0,37









MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 890,1 935,7















STMicroelectronics N.V.





COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ





(en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($))















Période de douze mois close le



31 décembre 31 décembre



2025 2024



(Non audité) (Audité)









Ventes nettes 11 754 13 217

Autres produits 46 52

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 11 800 13 269

Coût des ventes (7 801) (8 049)

MARGE BRUTE 3 999 5 220

Frais commerciaux, généraux et administratifs (1 632) (1 649)

Frais de recherche et développement (2 044) (2 077)

Autres produits et charges opérationnels, nets 228 182

Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (376) -

Total charges d’exploitation (3 824) (3 544)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 175 1 676

Produits financiers, nets 168 218

Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (19) (15)

Gain (perte) sur instruments financiers, nets 76 (1)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 400 1 878

Charge d’impôt sur le résultat (220) (313)

RÉSULTAT NET 180 1 565

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (14) (8)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 166 1 557









RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,19 1,73

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,18 1,66









MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 923,1 939,3



















STMicroelectronics N.V.





BILAN CONSOLIDÉ





Au 31 décembre 27 septembre 31 décembre En millions de dollars U.S. 2025 2025 2024

(Non audité) (Non audité) (Audité) ACTIFS





Actifs courants :





Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 837 1 999 2 282 Dépôts à court terme 1 100 1 450 1 450 Valeurs mobilières de placement 985 1 327 2 452 Créances clients, nettes 1 745 1 620 1 749 Stocks et en-cours 3 136 3 167 2 794 Autres actifs courants 1 468 1 268 1 007 Total actifs courants 11 271 10 831 11 734 Goodwill 315 313 290 Autres immobilisations incorporelles, nettes 324 329 346 Immobilisations corporelles, nettes 11 058 11 267 10 877 Actifs d’impôts différés non courants 408 506 464 Placements à long terme 152 156 71 Autres actifs non courants 1 272 1 284 961

13 529 13 855 13 009 Total actifs 24 800 24 686 24 743







PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES





Passifs courants :





Dette à court terme 298 256 990 Dettes fournisseurs 1 487 1 436 1 323 Autres dettes et charges à payer 1 440 1 404 1 306 Dividendes à payer aux actionnaires 89 176 88 Impôts courants à court terme 37 89 66 Total passifs courants 3 351 3 361 3 773 Dette financière à long terme 1 835 1 910 1 963 Pensions et indemnités de départ à la retraite 403 433 377 Passif d’impôts différés à long terme 60 55 47 Autres passifs à long terme 926 826 904

3 224 3 224 3 291 Total passifs 6 575 6 585 7 064 Engagements hors bilan et passifs éventuels





Capitaux propres





Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère





Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale, 1 200 000 000 actions autorisées, 911281920 actions émises, 888 768 152 actions en circulation au 31 décembre 2025) 1 157 1 157 1 157 Prime d’émission 3 281 3 232 3 088 Résultat consolidé 13 082 13 114 13 459 Autre résultat global accumulé 945 906 236 Actions propres (637) (546) (491) Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 17 828 17 863 17 449 Participations ne donnant pas le contrôle 397 238 230 Total capitaux propres 18 225 18 101 17 679 Total passif et capitaux propres 24 800 24 686 24 743























STMicroelectronics N.V.













PRINCIPALES DONNÉES CONSOLIDÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE









Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T4 2024







Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 674 549 681 Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités d’investissement 271 815 (1 259) Trésorerie nette utilisée par les activités de financement (107) (980) (209) Hausse (baisse) de la trésorerie nette 838 383 (795)







Principales données des flux de trésorerie

(en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T4 2024







Dotations aux amortissements 480 482 451 Dépenses d’investissement immobilier (407) (417) (501) Dividendes versés aux actionnaires (87) (81) (88) Variation nette des stocks 42 98 (2)











Annexes

ST

Modifications apportées aux segments reportables

Suite à la réorganisation de ST annoncée en janvier 2024 en deux groupes Produits et quatre segments reportables, nous avons progressé dans l’analyse de notre portefeuille de produits global, ce qui a entrainé les ajustements suivants de nos segments à compter du 1er janvier 2025, sans modification des sous-totaux au niveau des groupes Produits :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) : Le transfert des produits VIPower du segment reportable Produits discrets et de puissance (P&D) au segment reportable Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S).





Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) : Le segment reportable « Traitement embarqué (Embedded Processing – EMP) » nouvellement créé comprend l’ancien segment « MCU » (à l’exclusion des produits ASIC RF mentionnés ci-dessous), ainsi que les produits « Custom Processing » (produits ADAS pour l’automobile). Le segment reportable « RF & Communications optiques (RF & Optical Communications - RF&OC) » nouvellement créé comprend l’ancien segment « D&RF » (à l’exclusion des produits ADAS pour l’automobile), ainsi que certains ASIC RF qui faisaient partie de l’ancien segment « MCU ».



Nous pensons que ces ajustements sont essentiels à la mise en œuvre des synergies et à l’optimisation des ressources qui sont nécessaires pour bénéficier pleinement des avantages attendus de notre nouvelle organisation.

Nos quatre segments reportables - au sein de chaque groupe Produits - sont désormais les suivants :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) : Le segment reportable Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S), qui comprend les produits analogiques (incluant désormais les produits VIPower), les capteurs et actionneurs MEMS, ainsi que les solutions de détection optique de ST. Le segment reportable Produits discrets et de puissance (P&D), qui comprend les produits discrets et les transistors de puissance (excluant désormais les produits VIPower).



Dans ce communiqué de presse, « Analogique » fait référence aux produits analogiques, « MEMS » aux capteurs et aux actionneurs MEMS, et « Imaging » aux solutions de détection optique.

Groupe produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) : Le segment reportable Traitement embarqué (EMP), qui comprend les microcontrôleurs polyvalents et les microcontrôleurs pour l’automobile, les produits de sécurité connectés et les produits « Custom Processing » (produits ADAS pour l’automobile). Le segment reportable RF & Communications optiques (RF&OC), qui comprend les produits pour le spatial, la télémétrie et la connectivité, les solutions de signalisation et audio numériques, ainsi que les produits optiques et RF COT (Customer-Owned Tooling).



Dans ce communiqué de presse, « GPAM » fait référence aux microcontrôleurs polyvalents et microcontrôleurs pour l’automobile, « Connected Security » aux produits de sécurité connectés, et « Custom Processing » aux produits ADAS pour l’automobile.

Les périodes comparatives de l’année précédente ont été ajustées en conséquence.

(Annexes – suite)

ST

Informations financières complémentaires



T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 Chiffre d’affaires net par segment de marché/canal (%)









Total Grands clients (OEM) 73 % 73 % 72 % 71 % 73 % Distribution 27 % 27 % 28 % 29 % 27 %

Taux de change effectif €/$ 1,14 1,14 1,09 1,06 1,09

Données par segment reportable (en millions de dollars U.S.)









Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S)









- Chiffre d’affaires net 1 449 1 434 1 133 1 069 1 348 - Résultat d’exploitation 235 221 85 82 220 Segment Produits discrets et de puissance (P&D)









- Chiffre d’affaires net 412 429 447 397 602 - Résultat d’exploitation (perte) (124) (67) (56) (28) 45 Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS)









- Chiffre d’affaires net 1 861 1 863 1 580 1 466 1 950 - Résultat d’exploitation 111 154 29 54 265 Segment Traitement embarqué (EMP)









- Chiffre d’affaires net 1 015 976 847 742 1 002 - Résultat d’exploitation 195 161 114 66 181 Segment RF & Communications optiques (RF&OC)









- Chiffre d’affaires net 449 345 336 306 366 - Résultat d’exploitation 105 57 60 43 95 Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF)









- Chiffre d’affaires net 1 464 1 321 1 183 1 048 1 368 - Résultat d’exploitation 300 218 174 109 276 Autres(a)









-Chiffre d’affaires net 4 3 3 3 3 -Résultat d’exploitation (perte) (286) (192) (336) (160) (172) Total









- Chiffre d’affaires net 3 329 3 187 2 766 2 517 3 321 - Résultat d’exploitation (perte) 125 180 (133) 3 369



(a) Le chiffre d’affaires net « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres revenus. Le résultat (perte) d’exploitation « Autres » comprend des éléments, tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les incidents entrainant des coupures d’électricité, les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, les frais liés aux réorganisations, les frais de démarrage, ainsi que d’autres revenus (dépenses) non alloués, tels que le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux segments reportables, ainsi que les résultats d’exploitation des autres produits. « Autres » inclut :

(en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 Charges liées aux capacités inutilisées 88 102 103 123 118 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production 141 37 190 8 -



(Annexes – suite)

ST

Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Réconciliation entre normes U.S. GAAP — non-U.S. GAAP

Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que nos états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.

ST pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles permettent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de ST en normes U.S. GAAP, (i) d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de ST, (ii) de mieux identifier les tendances de l’activité de ST et d’analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer facilement les résultats des opérations de ST aux modèles et aux valorisations des analystes financiers et des investisseurs, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.

Résultat d’exploitation ajusté non-U.S. GAAP, résultat net ajusté non-U.S. GAAP et résultat par action ajusté Non-U.S. GAAP (mesures non-U.S. GAAP)

Le résultat d’exploitation avant charges de dépréciation, de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, ainsi que d’éventuels autres éléments non-récurrents, est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et expliquer l’impact sur le résultat d’exploitation, tel que reporté, des éléments non-récurrents que sont notamment les charges de dépréciation, de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production. Le résultat net et le résultat par action (EPS) ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et communiquer l’impact des éléments non-récurrents tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production attribuables à ST, ainsi que d’autres éléments non-récurrents, nets de l’effet d’impôt.

Quatrième trimestre 2025 (en millions de dollars US, à l’exception des données par action) Marge brute Résultat

d’exploitation Résultat net

(perte) Résultat dilué

par action

correspondant U.S. GAAP 1 172 125 (30) (0,03) Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production - 141 141 Estimation de l’impôt applicable - - (11) Non-U.S. GAAP 1 172 266 100 0,11





Exercice 2025 (en millions de dollars US, à l’exception des données par action) Marge brute Résultat

d’exploitation Résultat net

(perte) Résultat dilué

par action

correspondant U.S. GAAP 3 999 175 166 0,18 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production - 376 376 Estimation de l’impôt applicable - - (56) Non-U.S. GAAP 3 999 551 486 0,53

(Annexes – suite)

ST

Situation financière nette et situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP)

La situation financière nette, qui n’est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à court terme, et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, tel que publié dans notre bilan consolidé. ST présente également sa situation financière nette ajustée en tant que mesure non-U.S. GAAP afin de tenir compte de l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées.

ST pense que sa situation financière nette et sa situation financière nette ajustée sont des données utiles pour les investisseurs et la direction, car elles montrent clairement sa situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant ses ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de son endettement financier. Il est à noter que nos définitions de la situation financière nette et de la situation financière nette ajustée peuvent différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(en millions de dollars U.S.) 31 déc

2025 27 sept

2025 28 juin

2025 29 mars

2025 31 déc

2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 837 1 999 1 616 1 781 2 282 Dépôts à court terme 1 100 1 450 1 650 1 650 1 450 Valeurs mobilières de placement 985 1 327 2 363 2 528 2 452 Liquidités totales(a) 4 922 4 776 5 629 5 959 6 184 Dette à court terme (298) (256) (1 006) (988) (990) Dette à long terme(b) (1 835) (1 910) (1 951) (1 889) (1 963) Dette financière totale (2 133) (2 166) (2 957) (2 877) (2 953) Situation financière nette (non-U.S. GAAP) 2 789 2 610 2 672 3 082 3 231 Avances reçues sur subventions d’investissement (333) (345) (361) (377) (385) Situation financière nette ajustée (non-U.S. GAAP) 2 456 2 265 2 311 2 705 2 846



(a) Les liquidités totales ont diminué, passant de 5,63 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 à 4,78 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, la baisse inclut 750 millions de dollars liés au remboursement de la première tranche de nos obligations convertibles.



(b) La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation de ratio financier minimum. Le Groupe dispose de lignes de crédit pour l’équivalent de 640 millions de dollars qui ne sont actuellement pas utilisées.

(Annexes – suite)

ST

Capex net et Free Cash Flow (mesures non-U.S. GAAP)

ST présente le Capex net comme une mesure non-U.S. GAAP, qui est publiée comme faisant partie de notre Free Cash Flow (mesure non-U.S. GAAP) afin de tenir compte de l’effet des avances sur subventions d’investissement reçues au cours de périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.

Le Capex net, une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) les paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié, plus (ii) les encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié, plus (iii) les recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié, plus (iv) les avances reçues sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.

ST pense que le Capex net est une information utile pour les investisseurs et la direction, dans la mesure où le budget annuel pour achats d’immobilisations corporelles inclut l’effet des subventions d’investissement. Notre définition du Capex net peut différer de définitions retenues par d’autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 Paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié (518) (431) (574) (587) (584) Encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié - 3 4 2 - Recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié 111 11 89 47 83 Avances sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles 12 16 16 8 31 Capex net (non-U.S. GAAP) (395) (401) (465) (530) (470)



Le Free Cash Flow, qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus (ii) le Capex net, plus (iii) les paiements pour achats (nets d’encaissements sur cessions) d’actifs incorporels et financiers et (iv), le cas échéant, les paiements versés lors d’acquisitions d’entreprises, nets de trésorerie acquise.

ST pense que le Free Cash Flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de ses activités d’exploitation et d’investissement à générer des liquidités pour soutenir ses opérations.

Le Free Cash Flow peut être réconcilié avec les flux de trésorerie totaux et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités en y ajoutant les encaissements (placements) liés aux valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l’impact sur la trésorerie des variations de taux de change, et en excluant les avances sur subventions d’investissement reçues au cours des périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence. Il est à noter que notre définition du Free Cash Flow peut différer de celle retenue par d’autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.) T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 674 549 354 574 681 Capex net (395) (401) (465) (530) (470) Paiements pour achats d’actifs incorporels, nets d’encaissements sur cessions (20) (18) (41) (14) (32) Paiements pour achats d’actifs financiers, nets d’encaissements sur cessions (2) - - - (51) Free Cash Flow (non-U.S. GAAP) (257) (130) (152) 30 128

___________________________________

1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

2 Voir en Annexes la définition des segments reportables.

1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

Pièce jointe