Nokia Oyj:n vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Odotusten mukainen viimeinen vuosineljännes

Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella (raportoitu +2 %) Verkkoinfrastruktuurin ja Matkapuhelinverkkojen liikevaihdon kasvun ansiosta.

Vertailukelpoinen bruttomarginaali kasvoi viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 48,1 % vahvan tuotejakauman tasoittaessa Teknologia-liiketoimintaryhmän tuloksen laskua. Raportoitu bruttomarginaali laski 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 44,9 % viimeisen neljänneksen korkeampien uudelleenjärjestelykulujen vuoksi.

Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 17,3 %. Lasku johtui kasvuinvestoinneista Verkkoinfrastruktuuriin ja Infineran integraatiosta. Raportoitu liikevoittomarginaali laski 5,6 prosenttiyksikköä ja oli 8,8 % korkeammista uudelleenjärjestelykuluista johtuen.

Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa, ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa.

Viimeisen neljänneksen vapaa kassavirta oli 0,2 miljardia euroa ja nettokassa 3,4 miljardia euroa.

Koko vuoden 2025 liikevaihto kasvoi 2 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella (raportoitu +3 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,0 miljardia euroa ja vapaa kassavirta oli 1,5 miljardia euroa eli 72 % vertailukelpoisesta liikevoitosta. Koko vuoden tulos vastaa Nokian ohjeistusta. Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos 0,12 euroa.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään 0,14 euron osakekohtaisesta varojenjaosta.

Nokia esittää koko vuoden 2026 näkymänsä ja odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan 2,0–2,5 miljardia euroa.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut . Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA JUSTIN HOTARD KOMMENTOI VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2025 TULOSTA

Alla olevassa toimitusjohtajan katsauksessa liikevaihtoa koskevat kommentit ja liikevaihdon muutokset viittaavat vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja ovat ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella. Viittaukset marginaaleihin liittyvät Nokian vertailukelpoisiin lukuihin.

Viimeinen vuosineljännes oli odotustemme mukainen heijastaen kurinalaisuutta kaikissa liiketoiminnoissa. Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 6,1 miljardia euroa. Koko vuoden liikevoitto oli 2,0 miljardia euroa, mikä on hieman ohjeistuksemme keskivälin yläpuolella. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän panoksestaan ja sitoutumisestaan näiden tulosten saavuttamiseksi.

Verkkoinfrastruktuurin liikevaihto kasvoi 7 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja siihen kuuluvan Optical Networksin liikevaihto kasvoi 17 %. Optical Networks- ja IP Networks -‌liiketoimintojen tilauskertymä oli vahva ja tilausten suhde toimituksiin oli edelleen yli yhden tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaiden kysynnän vauhdittamana. Jatkamme pitkän tähtäimen investointeja optisiin verkkoihin, jotka ovat kriittisessä roolissa tekoälyn laajamittaisessa käytössä. Tilauskertymä IP Networksissa vahvistui, mitä siivitti positiivinen kehitys datakeskusratkaisuissa. Fixed Networks -‌liiketoiminnon osalta vuosineljänneksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Optisten kuitulinjapäätelaitteiden liikevaihto kasvoi 16 %, mutta tätä tasoitti painopistealueidemme ulkopuolella olevien liiketoimintojen heikko kehitys.

Mobiiliverkkoihin liittyvissä liiketoiminnoissa keskityimme liiketoiminnan kannattavuuden ja kurinalaisuuden varmistamiseen. Matkapuhelinverkkojen koko vuoden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ja kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 6 %. Pilvi- ja verkkopalveluiden vuosineljänneksen liikevaihto laski 4 %. Markkinoiden 2%:n laskusta huolimatta liiketoimintaryhmän koko vuoden liikevaihto kasvoi 6 % ja liikevoitto parani 5 prosenttiyksikköä pilvinatiivien ydinverkkojen kasvun vauhdittamana. Teknologia-liiketoimintaryhmä suoriutui edelleen hyvin, ja nykyisen sopimuskannan vuosittain tuottama liikevaihto pysyi 1,4 miljardissa eurossa.

Otimme vuoden 2025 aikana tärkeitä askelia keskittyäksemme pitkän aikavälin mahdollisuuksiin ja vahvistaaksemme suorituskykyämme. Vahvistimme portfoliotamme Infineran hankinnan myötä sekä uudistimme strategiamme tavoitteenamme asemoida Nokia johtamaan verkkojen murrosta tekoälyn aikakaudella. Kerroimme pääomamarkkinapäivässämme yksinkertaistavamme toimintamallimme kahteen pääsegmenttiin, jotka ovat Verkkoinfrastruktuuri ja Mobiili-infrastruktuuri. Uusi toimintamalli astui voimaan vuoden 2026 alussa.

Vuoden 2026 alussa yhdistimme Core Software-, Radio Networks- ja Technology Standards -liiketoiminnot Mobiili-infrastruktuuri-segmentin alle. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää vastuunjakoa, parantaa kannattavuutta ja luoda edellytykset pitkän aikavälin teknologiajohtajuudelle. Teknologiajohtajuuden varmistamiseksi jatkamme investointeja tekoälynatiiveihin ja 6G-verkkoihin, vaikka lyhyen aikavälin kysyntä on keskittynyt 5G-teknologioihin ja näemme potentiaalia myös Open RAN -teknologian osalta. Tavoitettamme teknologiajohtajuuden varmistamiseksi tukee viimeisellä vuosineljänneksellä julkaisemamme kumppanuus NVIDIAn kanssa.

Näemme tekoälyn pitkän aikavälin rakenteellisena muutoksena, jossa verkkojen merkitys kasvaa entisestään tekoälyn siirtyessä datakeskuksista käytännön sovelluksiin ja järjestelmiin. Suorituskyky, turvallisuus ja luotettavuus ovat ratkaisevassa roolissa, jotta verkot voivat tukea suuria kielimalleja, tekoälyagentteja, lisättyä todellisuutta hyödyntäviä laitteita sekä autonomisia robotteja. Tavoitteenamme on tarjota luotettavia tekoälynatiiveja verkkoratkaisuja, jotka tukevat tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa, parantavat tuottavuutta sekä luovat perustan kestävälle kasvulle pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2026 keskitymme kurinalaiseen strategian toteutukseen vauhdittaaksemme kasvua tekoäly- ja pilvipalveluissa sekä vahvistamaan suorituskykyämme ja toimintakulttuuriamme. Meillä on nyt aiempaa selkeämmät painopistealueet, yksinkertaistettu toimintamalli ja strategia, jota toteutamme tehokkaasti ja vastuullisesti.

Vuoden 2026 taloudellisten näkymien osalta tavoittelemme 2,0–2,5 miljardin euron vertailukelpoista liikevoittoa. Näemme vahvan kysynnän jatkuvan Verkkoinfrastruktuurissa. Lanseeraamme markkinoille uusia tuotteita, vahvistamme asemaamme tekoäly- ja pilvipalvelujen tarjoajien keskuudessa sekä panostamme pitkän aikavälin kasvuun. Mobiili-infrastruktuurissa näemme markkinaympäristön pysyvän vakaana ja keskitymme tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. Odotamme näkevämme vuonna 2026 edistystä pääomamarkkinapäivässä marraskuussa julkistamiemme pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa.

Justin Hotard

Toimitusjohtaja

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 10-12/2025 10-12/2024 Muutos

10-12/2025 vrt.10-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 Muutos

1-12/2025 vrt. 1-12/2024 Raportoitu tulos Liikevaihto 6 125 5 983 2 % 19 889 19 220 3 % Bruttokateprosentti 44,9 % 46,1 % -120 pp 43,5 % 46,1 % -260 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 375 -1 136 21 % -4 855 -4 512 8 % Myynnin ja hallinnon kulut -880 -784 12 % -3 073 -2 872 7 % Liikevoitto 540 861 -37 % 885 1 970 -55 % Liikevoittoprosentti 8,8 % 14,4 % -560 pp 4,4 % 10,2 % -580 pp Jatkuvien toimintojen voitto 534 746 -28 % 638 1 711 -63 % Lopetettujen toimintojen voitto/tappio 10 67 -85 % 22 -427 Katsauskauden voitto 544 813 -33 % 660 1 284 -49 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,10 0,15 -33 % 0,12 0,23 -48 % Nettokassa ja korolliset sijoitukset 3 378 4 854 -30 % 3 378 4 854 -30 % Vertailukelpoinen tulos Liikevaihto 6 130 5 983 2 % 19 904 19 220 4 % Muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella 3 % 2 % Bruttokateprosentti 48,1 % 47,2 % 90 pp 45,1 % 47,1 % -200 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 250 -1 129 11 % -4 614 -4 298 7 % Myynnin ja hallinnon kulut -685 -633 8 % -2 485 -2 405 3 % Liikevoitto 1 058 1 086 -3 % 2 024 2 584 -22 % Liikevoittoprosentti 17,3 % 18,2 % -90 pp 10,2 % 13,4 % -320 pp Katsauskauden voitto 882 977 -10 % 1 595 2 175 -27 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,16 0,18 -11 % 0,29 0,39 -26 %





Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-

infrastruktuuri Matkapuhelin-

verkot Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Milj. euroa 10-12/2025 10- 12/2024 10-12/2025 10-12/2024 10-12/2025 10-12/2024 10-12/2025 10-12/2024 10-12/2025 10-12/2024 Liikevaihto 2 407 2 031 2 502 2 545 837 940 384 463 6 6 Muutos edellisvuoteen 19 % -2 % -11 % -17 % 0 % Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella 7 % 6 % -4 % -14 % 0 % Bruttokateprosentti 44,6 % 45,4 % 40,1 % 37,3 % 57,9 % 51,4 % 100,0 % 99,8 % Liikevoitto/-tappio 397 398 283 201 237 222 250 356 -110 -91 Liikevoittoprosentti 16,5 % 19,6 % 11,3 % 7,9 % 28,3 % 23,6 % 65,1 % 76,9 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 2026 valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,14 euron jakamisesta osakkeelta tilikaudelta 2025. Valtuutusta käytettäisiin osingon jakamiseen kertyneistä voittovaroista ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

29.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tällä hetkellä voimassa olevan valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,14 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2024.

Hallitus päätti 29.1.2026 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 3.2.2026, ja osinko maksetaan 12.2.2026. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun neljännen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksella ei ole enää jäljellä olevaa varojenjakovaltuutusta.

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2026 Vertailukelpoinen liikevoitto(1),(2) 2,0–2,5 miljardia euroa

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiosta selvitys siitä, miten tämä termi on määritelty.

2 Näkymät perustuvat 1 EUR = 1,18 USD vaihtosuhteeseen koko vuodelle 2026.

Näkymät, taustalla olevat oletukset, Nokian pitkän aikavälin taloudellinen tavoite ja strategiset mittarit ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa.

Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty uusia konsernitason taloudellisia näkymiä tukevia oletuksia.

Koko vuosi 2026 Kommentti Ensimmäisen vuosineljänneksen kausivaihtelu Historiallisesti liikevaihto ilman Teknologia-liiketoimintaryhmän vaikutusta on ollut keskimäärin 24 % edellistä neljännestä alhaisempi. Ottaen huomioon vuoden 2025 viimeisen neljänneksen normaalia vahvemman kausivaihtelun, odotamme vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan jonkin verran normaalia kausivaihtelua alhaisempi ja liikevoittoprosentin vain hieman edellisvuotta korkeampi. Verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon kasvu 6–8 % Vuonna 2026 Nokia odottaa Verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon kasvun olevan linjassa pitkän aikavälin 6–8 % vuosikasvutavoitteen kanssa. Odotamme IP- ja Optical Networks -liiketoimintojen pitkän aikavälin kasvun olevan tavoitteen mukainen ja asettuvan 10–12 %:iin myös vuonna 2026. Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 50–150 miljoonaa euroa positiivinen Vertailukelpoinen tuloverokanta ~26–27 % Nokian efektiivinen verokanta on edelleen herkkä maantieteelliselle jakaumalle. Kun otetaan huomioon odotettu maantieteellinen jakauma vuonna 2026, Nokia odottaa efektiivisen verokantansa nousevan hieman. Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 500 miljoonaa euroa Käyttöomaisuusinvestoinnit 900–1 000 miljoonaa euroa Nokia odottaa käyttöomaisuusinvestointien kasvavan vuonna 2026. Kasvu liittyy pääasiassa tuotantokapasiteetin lisäinvestointeihin, jotka tukevat Optical Networks -liiketoiminnon kasvunäkymiä. Nokia investoi myös käyttöomaisuusinvestointeihin vaikuttaviin kiinteistöjen uudistamishankkeisiin. Vapaan kassavirran suhde vertailukelpoiseen liikevoittoon 55–75 % Vapaan kassavirran ja liikevoiton suhteeseen vaikuttavat asiakasmaksujen ajoitus, alueellisen kysynnän kehitys ja käyttöomaisuusinvestointien ajoitus. Jatkuvat bruttokustannussäästöt 400 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita. Kustannussäästöohjelmiimme liittyvät uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 250 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita. Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvien kulujen ulosmenevät rahavirrat 450 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLINEN TAVOITE JA STRATEGISET MITTARIT

Nokia esitteli pääomamarkkinapäivässään 19.11.2025 uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen, joka on erillinen yllä kuvatusta virallisesta taloudellisesta näkymästä.

Koko vuosi 2028 Vertailukelpoinen liikevoitto(1),(2) 2,7–3,2 miljardia euroa

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiosta selvitys siitä, miten termit on määritelty.

2 Taloudellinen tavoite perustuu 1 EUR = 1,17 USD vaihtosuhteeseen, joka oli efektiivinen valuuttakurssi Nokian pääomamarkkinapäivän aikaan.

Nokia otti käyttöön myös joukon strategisia mittareita, jotka heijastavat parhaiten Nokian strategian toteutusta. Nämä mittarit eivät ole osa konsernin taloudellista tavoitetta.

Verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon kasvu Nokia tavoittelee 6–8 %:n liikevaihdon vuosikasvua vuosien 2025–2028 aikana. Tämä sisältää Optical Networks- ja IP Networks -liiketoimintojen 10–12 %:n liikevaihdon kasvutavoitteen. Verkkoinfrastruktuurin liikevoittoprosentti 13–17 % vuoteen 2028 mennessä. Mobiili-infrastruktuurin bruttokateprosentti 48–50 % vuoteen 2028 mennessä. Mobiili-infrastruktuurin liikevoitto Kasvua 1,5 miljardista eurosta. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut Toimintakulujen lasku nykyisistä 350 miljoonan euron vuosittaisista kuluista 150 miljoonaan euroon vuoteen 2028 mennessä. Vapaan kassavirran suhde vertailukelpoiseen liikevoittoon Nokia tavoittelee 65–75 %:n vapaata kassavirtaa vertailukelpoisesta liikevoitosta.

MUUT AIHEET

Nokian toimintarakenteen yksinkertaistaminen Kiinassa

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Nokia hankki täyden omistusosuuden yhteisyrityksestään (Nokia Shanghai-Bell) Kiinassa, mikä antaa yhtiölle enemmän joustavuutta toimintansa hallintaan alueella. Ottaen huomioon Nokian aiemman omistusosuuden ja päätösvallan liiketoiminta on jo täysin konsolidoitu Nokian taloudelliseen tulokseen. Liiketoimesta aiheutui viimeisellä vuosineljänneksellä 0,5 miljardin euron ulosmenevä rahavirta, joka vastaa suurelta osin yhteisyrityksen nettokassan osuutta, jota Nokia ei omista. Osana integraatiota ja toimintojen sopeuttamista Nokian toimintamalliin, odotamme voivamme saavuttaa noin 200 miljoonan euron synergiaedut. Integraatiokulujen arvioidaan olevan noin 350-400 miljoonaa euroa 24-36 kuukauden aikana.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta

asiakkaiden verkkoinvestoinneissa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät asiakkaiden kykyyn kaupallistaa verkkoa tai tekoälyn ja datakeskusten kasvun tuomiin mahdollisuuksiin

kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja

kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset

häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa

inflaation vaikutus, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut, muutokset tariffeissa ja korkeampi korkotaso

maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt

sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset

muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset

lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo

brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö

nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset

kykymme toteuttaa, saattaa päätökseen ja onnistuneesti integroida transaktiot ja saavuttaa niistä odotetut hyödyt

tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus

tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme

epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset

kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme

kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 13.3.2025 julkaistun vuoden 2024 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihin, projekteihin, ohjelmiin, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden, geopoliittisten konfliktien ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme, markkinoiden muutosten tai kysynnän käännekohtien ajoittumiseen ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, kustannussäästöt, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, tariffit, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, arvonluonti, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät transaktioihin, investointeihin, muutoksiin organisaatiorakenteessa ja toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "ennakoida", ”jatkua”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voi”, ”voisi”, ”nähdä”, ”suunnitella”, ''varmistaa'' tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 29.1.2026 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.

Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI

Nokia suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän ''Nokia vuonna 2025'' -vuosikertomuksensa 2.3.2026 alkavalla viikolla.

Nokian vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 9.4.2026.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 23.4.2026.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 23.7.2026.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2026 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 22.10.2026.

