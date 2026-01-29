蒙古收到國家生產力總體計畫 (2026-2035)，推動以生產力驅動的成長、韌性，並實現共同榮景

烏蘭巴托，蒙古, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年 1 月 26 日，蒙古政府烏蘭巴托國家宮副總理辦公室收到了《蒙古 2026-2035 年國家生產力總體計畫》(National Productivity Master Plan for Mongolia 2026–2035)。 在 Ministry of Family, Labour and Social Protection、Mongolian Productivity Organization 和 Asian Productivity Organization (APO) 聯合舉辦的正式儀式上，APO 秘書長 Indra Pradana Singawinata 博士正式將總體計畫交付蒙古副總理 Gankhuyag Khassuuri 閣下。

這項總體計畫為國家加強競爭力和韌性提供了一條路徑，將生產力視為明確且可衡量的優先事項。 該計畫釋出明確的基本訊息：如果不進行重大的生產力改革，蒙古的年均 GDP 成長率預計將從 6.2%（2000-2024 年）放緩至 4.2%（2026-2035 年），並在 2036 年至 2050 年間進一步降至 2.8%，這主要是由於同期勞動生產率從 4.0% 下降至 1.4%。

「總體計畫不止是一份報告， 而是治國的策略工具。」秘書長 Indra 博士表示。 此外，他強調，如果將生產力視作一項應深思熟慮的國家議程，便能同時提高生活水準、增強競爭力並拓展機會。

蒙古副總理 Gankhuyag 在演講中重申政府以生產力為導向的發展目標，包括努力「提高蒙古人民的勞動生產率和薪資」，並透過提高製造業加工能力、生產率和多元化發展，常保「6% 以上」的穩定增長。 他另強調「新復興政策」(New Revival Policy)框架下的公部門生產力改革，包括公共服務數位化、減少官僚主義、簡化稽查、合理化特殊許可，同時強調「生產力不僅是一個經濟指標」，而且是一個直接影響公共服務品質與公民生活品質的概念。

Family, Labour and Social Protection 部長 Aubakir Telukhan 則強調蒙古的國家政策方向，即推進「生產力革命」(Productivity Revolution)，降低失業率、穩步提高勞動生產率和薪資，並且確保改革工作適應全球技術、貿易和氣候政策方面的快速變化。 他強調此類挑戰的規模，並指出：「在蒙古，平均勞動生產率為11,300 美元，比全球平均水準低 3.6 倍。」

為解決上述問題，總體計畫圍繞五大戰略重點：

擴大市場准入和前景 促進技術與數位化 提高人才的數量和品質 創造高效率的商業環境 塑造包容性與公平性





總體計畫亦確認了八個應提高生產力的重點優先領域：農業、林業和漁業；加工業（製造業）；批發和零售貿易（包括車輛維修）；教育服務；住宿和餐飲服務；人類健康與社工活動；供水和污水處理、廢物管理和修復；以及運輸和倉儲。

秘書長 Indra 博士對蒙古政府、Mongolian Productivity Organization、各部會及利害關係人的領導與實質貢獻表示感謝。 他還重申 APO 將繼續致力於將蒙古《國家生產力總體計畫》轉化為可衡量的成果。

關於 APO The Asian Productivity Organization (APO) 是一個區域性政府間組織，致力於透過互相合作來提高亞太地區生產力。 該組織不涉及政治、不以營利為目的，也不歧視任何人。 APO 成立於 1961 年，最初有 8 個創始成員，目前擁有 21 個成員經濟體：孟加拉、柬埔寨、中華民國、斐濟、香港、印度、印尼、伊朗、日本；韓國、寮國、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、土耳其和越南。

APO 透過提供政策諮詢服務、發揮智庫功能、開展制度性能力建設計畫以及知識共享來促進其成員的社會經濟發展，進而塑造該地區的未來，提高生產力。

欲知詳情，請聯絡 APO Digital Information Unit： pr@apo-tokyo.org 。

網站： https://www.apo-tokyo.org