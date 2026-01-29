DIVEVOLK SeaLink gewinnt den „boot dive award 2026“ für Innovation auf der boot Düsseldorf

DÜSSELDORF, Deutschland, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK hat heute bekannt gegeben, dass der SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter zum Preisträger des boot dive award 2026 für Innovation ernannt wurde, der im Rahmen der boot Düsseldorf 2026 verliehen wurde. Mit dem Award werden Technologien und Initiativen gewürdigt, die die Zukunft des Tauchsports prägen: SeaLink wurde für seine Leistung geehrt, Echtzeit-Konnektivität unter Wasser auf eine für Taucher anwenderfreundliche und skalierbare Weise zugänglich zu machen.





Das Smartphone als vernetzte Unterwasser-Plattform

An Land ist das Smartphone leistungsstark, weil es eine Kamera mit einem praktisch unbegrenzten Spektrum an Apps und gleichzeitig kontinuierlicher Vernetzung kombiniert. Unter Wasser war dieses Potenzial bislang durch zwei Barrieren blockiert: Bedienbarkeit und Konnektivität.

DIVEVOLK verfolgt hierbei eine konsequente Strategie:

SeaTouch hat den Weg für die vollständige Touchscreen-Steuerung von Smartphones unter Wasser geebnet.

hat den Weg für die vollständige Touchscreen-Steuerung von Smartphones unter Wasser geebnet. SeaLink stößt nun in die nächste Dimension vor: die Ermöglichung von Echtzeit-Kommunikation und digitalen Workflows unter Wasser.

Mit SeaLink werden Anwendungsszenarien, die früher extrem teuren Übertragungssystemen vorbehalten waren, für mehr Taucher und Teams zugänglich – von Live-Streaming und Videoanrufen bis hin zur Echtzeit-Kollaboration zwischen Unterwasser-Crews und Support-Teams an der Oberfläche.

Über den boot dive award

Der auf der boot Düsseldorf erstmals im Jahr 2023 verliehene boot dive award würdigt herausragende Beiträge zum internationalen Tauchsport in fünf Kategorien: Persönlichkeit, Produkt, Innovation, Destination und Klima. Das Abstimmungsverfahren umfasst ein Publikumsvoting und die Bewertung durch eine Fachjury. Unterstützt wird der Award auf der boot 2026 von BAUER Kompressoren.

Zu den Gewinnern 2026 gehören:

Innovation: DIVEVOLK SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter

DIVEVOLK SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter Klima: Hannes Jaenicke

Hannes Jaenicke Destination: Französisch-Polynesien

Französisch-Polynesien Produkt: Garmin Descent S1

Garmin Descent S1 Persönlichkeit: Antonio Cressi





Erfolg durch konsequente Innovationskraft

Mit der Annerkennung auf der boot Düsseldorf knüpft DIVEVOLK an seine frühere Auszeichnung in der Kategorie Innovation bei den boot Dive Awards für sein Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit Touchscreen an – und unterstreicht damit das langfristige Engagement des Unternehmens, Unterwassertechnologie offener, benutzerfreundlicher und gemeinschaftsorientierter zu gestalten.

Über DIVEVOLK

DIVEVOLK entwickelt Smartphone-Systeme für Taucher, die neue Horizonte für Entwickler, Tauchlehrer, Entdecker und Wissenschaftler eröffnen. Diese Systeme kombinieren eine vollständige Touchscreen-Steuerung mit einem wachsenden Ökosystem von Konnektivitäts- und Bildgebungstools.

Medienkontakt:

Lexi

E-Mail-Adresse: Collaboration@divevolk.com

Telefonnummer: +86 (760)86893956

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

