DIVEVOLK SeaLink remporte le prix de l’innovation 2026 au salon boot Düsseldorf

DÜSSELDORF, Allemagne, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK a annoncé aujourd’hui que SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter a été nommé lauréat de la catégorie Innovation du boot dive award 2026, remis lors du salon boot Düsseldorf 2026. Ce prix récompense les technologies et les initiatives qui façonnent l’avenir de la plongée. SeaLink a été distingué pour avoir rendu possible la connectivité en temps reel sous l’eau, dans un format évolutif et adapté aux plongeurs.

Convertir un smartphone en plateforme sous-marine connectée

Sur terre, le smartphone s’avère très performant car il combine un appareil photo avec un écosystème d’applications quasiment illimité et la capacité de rester connecté. Sous l’eau, cet écosystème a toujours été entravé par deux obstacles : le fonctionnement et la connectivité.

L’objectif de DIVEVOLK est clairement établi :

SeaTouch a rendu possible l’utilisation d’un smartphone à écran tactile sous l’eau.

a rendu possible l’utilisation d’un smartphone à écran tactile sous l’eau. SeaLink s’attaque à la prochaine étape : permettre la communication en temps réel et les flux de données sous la surface.

Grâce à SeaLink, des scénarios qui nécessitaient auparavant le recours à des équipements de diffusion coûteuses deviennent désormais accessibles à un plus grand nombre de plongeurs et d’équipes, permettant ainsi la diffusion en direct, les appels vidéo et la collaboration en temps reel entre les équipes sous-marines et celles en surface.

À propos du boot dive award

Lancé lors du salon boot Düsseldorf en 2023, le boot dive award récompense les contributions exceptionnelles à l’industrie internationale de la plongée dans cinq catégories : Personnalité, Produit, Innovation, Destination et Climat. La procédure combine un vote public et l’évaluation d’un jury d’experts. Lors du salon boot 2026, le prix bénéficie du soutien de BAUER Kompressoren.

Les lauréats 2026 sont :

Innovation : DIVEVOLK SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter (Transmetteur de données sous-marin pour smartphone)

DIVEVOLK SeaLink Underwater Smartphone Data Transmitter (Transmetteur de données sous-marin pour smartphone) Climat : Hannes Jaenicke

Hannes Jaenicke Destination : Polynésie française

Polynésie française Produit : Garmin Descent S1

Garmin Descent S1 Personnalité : Antonio Cressi





Une dynamique fondée sur une innovation éprouvée

La reconnaissance de DIVEVOLK au salon boot Düsseldorf fait suite à sa précédente victoire dans la catégorie Innovation aux boot Dive Awards pour son caisson sous-marin tactile pour smartphone, soulignant l’engagement à long terme de l’entreprise à rendre la technologie sous-marine moins exclusive, plus accessible et davantage axée sur la communauté.

À propos de DIVEVOLK

DIVEVOLK développe des équipements sous-marins pour smartphones conçus spécialement pour les plongeurs, afin d’élargir les possibilités des créateurs, des moniteurs, des explorateurs et des scientifiques sous l’eau. Ces dispositifs combinent un système de contrôle intégral par écran tactile et un écosystème d’outils de connectivité et d’imagerie en constante évolution.

