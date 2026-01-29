Lleida.net fournira la technologie de signature électronique au service postal national marocain

Madrid, Espagne, 27 janvier. - La société technologique espagnole Lleida.net (BME : LLN) (EPA : ALLLN) a été sélectionnée par Barid Al Maghrib, l'opérateur postal national marocain, pour fournir la technologie centrale qui alimente son service de signature électronique Barid eSign. Cet accord offrira aux citoyens et aux entreprises marocains la possibilité de commander et de gérer des certificats afin de signer des documents de manière électronique et de participer aux appels d’offres publics au moyen de signatures électroniques reconnues juridiquement et dotées d’une valeur probante.

Avec 58,8 millions d'abonnés mobiles et un taux de pénétration mobile de 159,5 %, le Maroc compte parmi les marchés les plus connectés numériquement en Afrique. Le contrat, d'une valeur de 190 000 euros par an, comprend des dispositions prévoyant jusqu'à quatre renouvellements annuels, ce qui pourrait prolonger la collaboration jusqu'en 2030.La plateforme de workflow de Lleida.net gère l'ensemble du cycle de vie des certificats, du traitement des demandes jusqu'à la configuration des dispositifs cryptographiques. Le service Barid eSign fonctionne à l'aide de deux modules : l'un destiné aux administrateurs internes et aux autorités d'enregistrement, l'autre destiné aux citoyens et aux entreprises qui demandent ou gèrent leurs certificats.En vertu de cet accord, Lleida.net assurera la mise à jour et la maintenance du système de la plateforme de gestion des certificats, qui traite les certificats électroniques tant pour les particuliers que pour les représentants légaux des entreprises.Cet accord reflète l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de sa transformation numérique, un pari stratégique qui positionne le pays comme une référence technologique sur le continent africain. L'adoption de services de signature électronique certifiée par son opérateur postal national témoigne d'une vision claire de la modernisation des services publics et de la facilitation du commerce électronique.« Ce contrat avec Barid Al Maghrib renforce notre position sur le marché des transactions électroniques certifiées au-delà de l'Europe », a déclaré Sisco Sapena, directeur général et fondateur de Lleida.net. « Le Maroc fait preuve d'un leadership exemplaire en matière de transformation numérique, et c'est un honneur qu'il ait fait confiance à notre technologie pour un service aussi essentiel pour ses citoyens et ses entreprises », a-t-il ajouté.

Fondée en 1892, Barid Al Maghrib, opérateur postal national du Maroc, a progressivement étendu son champ d’activité aux services financiers numériques, à la logistique et à la certification électronique, dans le cadre de sa mission nationale de transformation numérique. Le partenariat conclu avec Lleida.net consolide son positionnement en tant qu’acteur de référence dans la fourniture de services d’identité électronique au profit des entités publiques et privées marocaines.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Madrid et qui possède des bureaux dans plus de 15 pays, est actuellement cotée à 1,34 euro par action sur BME Growth. Fondée en 1995, Lleida.net est l'un des principaux fournisseurs européens de services de notification certifiée, de signature électronique et de signature numérique.La société détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays, couvrant les technologies de notification certifiée, de contrat électronique et de signature numérique. Ses actions sont cotées sur BME Growth à Madrid, où elles sont présentes depuis dix ans, ainsi que sur Euronext Paris et les bourses de Stuttgart et Francfort.

