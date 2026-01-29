Nokia Oyj

29.1.2026 klo 8.30

Nokia julkistaa uudelleenluokitellut uutta toimintamallia ja taloudellista raportointirakennetta vastaavat segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuosilta 2025 ja 2024

Nokia julkistaa tänään uudelleenluokitellut segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuoden 2025 kaikilta vuosineljänneksiltä sekä koko vuosilta 2025 ja 2024. Muutokset heijastavat aiemmin julkistettua uutta toimintamallia ja taloudellista raportointirakennetta.

Muutoksia toimintamalliin ja raportointirakenteeseen 1.1.2026 lähtien

Nokia ilmoitti 19.11.2025 uuden strategiansa yhteydessä toimintojensa uudelleenjärjestelystä kahteen päätoimintasegmenttiin vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin ja kiihdyttääkseen innovaatioita tekoälyn kasvattaessa kysyntää edistyneille verkkoratkaisuille. Uudelleenjärjestely astui voimaan 1.1.2026.

Nokia näkee Verkkoinfrastruktuuri-segmentissä merkittävää kasvupotentiaalia. Sen tavoitteena on hyödyntää täysimittaisesti tekoälyn ja datakeskusten rakentamisen synnyttämää nopeaa kysynnän kasvua sekä jatkaa tuotekehitystä verkkoliikenteen asiakkaille. Segmenttiin kuuluvat Fixed Networks-, IP Networks- ja Optical Networks -liiketoiminnot ja sen johtajana toimii David Heard.

Uusi Mobiili-infrastruktuuri-segmentti tuo yhteen Nokian ydin- ja radioverkot sekä Technology Standards -liiketoiminnon (entisen Teknologia-liiketoimintaryhmän). Segmentin tavoitteena on saavuttaa johtajuus ydin- ja radioverkoissa toimialan siirtyessä 6G:hen ja tekoälynatiiveihin verkkoratkaisuihin. Segmentissä yhdistyvät 3GPP-standardeihin pohjautuvat mobiiliviestintäteknologiat ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin tukema vahva kassavirta. Segmenttiin kuuluvat Core Software-, Radio Networks- ja Technology Standards -liiketoiminnot ja sen väliaikaisena johtajana toimii Justin Hotard.

Tämän lisäksi osana strategiatyötä Nokia on arvioinut liiketoimintaportfoliotaan. Tämän prosessin tuloksena yhtiö on tunnistanut liiketoimintoja, jotka eivät tue sen strategisia tavoitteita. Nämä liiketoiminnot on siirretty erilliseen Portfolioliiketoiminnot -toimintasegmenttiin. Portfolioliiketoimintoihin siirretyt liiketoiminnot ovat: (i) Fixed Wireless Access CPE (ennen Fixed Networks -liiketoiminnossa, Verkkoinfrastruktuurissa), (ii) Site Implementation ja Outside Plant (ennen Fixed Networks -liiketoiminnossa, Verkkoinfrastruktuurissa), (iii) Enterprise Campus Edge (ennen Pilvi- ja verkkopalveluissa) ja (iv) Microwave Radio (ennen Matkapuhelinverkoissa).

Uudelleenluokitellut segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuosilta 2025 ja 2024

Nokia alkaa raportoida taloudellisen tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaisesti vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksesta alkaen. Kolmen liiketoimintasegmentin taloudellisten tietojen lisäksi se julkistaa myös Verkkoinfrastruktuurin ja Mobiili-infrastruktuurin alaisten liiketoimintojen liikevaihdon. Nokia jatkaa raportointia myös Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osiolle.

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokian uudelleenluokitellusta segmenttikohtaisesta tilintarkastamattomasta tuloslaskelmasta vuoden 2025 kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuosilta 2025 ja 2024 Verkkoinfrastruktuurille, Mobiili-infrastruktuurille, Portfolioliiketoiminnoille sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osiolle. Raportointirakenteen muutoksilla ei ollut vaikutusta Nokia-konsernin raportoituihin tai vertailukelpoisiin lukuihin.

Verkkoinfrastruktuuri (Uudelleenluokiteltu) Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto 1 639 1 826 1 850 2 332 7 646 6 285 Optical Networks 525 730 782 981 3 018 1 636 IP Networks 646 588 578 783 2 594 2 582 Fixed Networks 468 507 490 568 2 034 2 067 Bruttokate 687 736 791 1 067 3 281 2 713 Bruttokateprosentti 41,9% 40,3% 42,8% 45,8% 42,9% 43,2% Tutkimus- ja kehityskulut -343 -374 -392 -409 -1 518 -1 195 Myynnin ja hallinnon kulut -228 -251 -254 -274 -1 007 -845 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1 8 1 6 14 44 Liikevoitto/-tappio 115 119 145 390 770 718 Liikevoitto/-tappioprosentti 7,0% 6,5% 7,8% 16,7% 10,1% 11,4 %





Mobiili-infrastruktuuri (Uudelleenluokiteltu) Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto 2 573 2 526 2 747 3 562 11 409 12 191 Core Software 535 507 593 765 2 400 2 411 Radio Networks 1 669 1 662 1 763 2 414 7 507 7 852 Technology Standards 369 357 391 384 1 501 1 928 Bruttokate 1 137 1 264 1 300 1 814 5 515 6 137 Bruttokateprosentti 44,2% 50,0% 47,3% 50,9% 48,3% 50,3% Tutkimus- ja kehityskulut -720 -701 -683 -785 -2 889 -2 894 Myynnin ja hallinnon kulut -309 -292 -294 -338 -1 233 -1 320 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 24 39 31 38 131 189 Liikevoitto/-tappio 132 309 354 730 1 525 2 111 Liikevoitto/-tappioprosentti 5,1% 12,2% 12,9% 20,5% 13,4% 17,3%





Portfolioliiketoiminnot (Uudelleenluokiteltu) Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto 176 199 234 236 845 717 Bruttokate 39 35 44 65 183 190 Bruttokateprosentti 22,2% 17,6% 18,8% 27,5% 21,7% 26,5% Tutkimus- ja kehityskulut -35 -36 -32 -38 -142 -146 Myynnin ja hallinnon kulut -36 -32 -32 -35 -135 -125 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut — 1 1 2 4 9 Liikevoitto/-tappio -32 -32 -19 -6 -90 -72 Liikevoitto/-tappioprosentti -18,2% -16,1% -8,1% -2,5% -10,7% -10,0%





Konsernin yhteiset toiminnot ja muut (Uudelleenluokiteltu) Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto 4 3 4 6 16 34 Bruttokate -6 — -1 1 -5 4 Tutkimus- ja kehityskulut -16 -16 -16 -18 -65 -63 Myynnin ja hallinnon kulut -10 -33 -29 -38 -109 -116 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut — — — — -1 1 Liikevoitto/-tappio -32 -48 -45 -55 -180 -174

