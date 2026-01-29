Communiqué de presse : 2025 : année de forte croissance du chiffre d’affaires et du BNPA. Poursuite d’une croissance rentable attendue en 2026





2025 : année de forte croissance du chiffre d’affaires et du BNPA.

Poursuite d’une croissance rentable attendue en 2026.

Paris, le 29 janvier 2026

Ventes du T4 en progression de 13,3 % à TCC1 et BNPA2 des activités de 1,53 euro

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques progressent de 49,4 %, atteignant 1,1 milliard d’euros, principalement supportées par Ayvakit et ALTUVIIIO

Les ventes de Dupixent progressent de 32,2 %, atteignant 4,2 milliards d’euros, avec une accélération en fin d’année

Les ventes de Vaccins diminuent de 2,5 %, atteignant 2,0 milliards d’euros, performance supérieure aux attentes pour les vaccins antigrippaux

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 2,3 milliards d’euros, soit une augmentation de +6,6 %

Les frais commerciaux et généraux atteignent 2,7 milliards d’euros (+9,6 %), en appui aux lancements

Le BNPA des activités s’élève à 1,53 euro, témoignant d’une croissance rentable (+26,7 % à TCC et +16,8 % à données publiées) ; le BNPA IFRS s’élève à -0,66 euro

Poursuite du développement du pipeline

Dix approbations réglementaires en immunologie, maladies rares et autres

Résultats positifs d’études de phase 3 : programme amlitelimab pour la dermatite atopique (COAST 2, SHORE) et Dupixent pour AFRS. Tolebrutinib pour la SEP-PP n'a pas atteint son critère d'évaluation principal

Quatre acceptations de soumissions réglementaires, cinq débuts d’études de phase 3, et trois désignations réglementaires (médicament orphelin, procédure accélérées)

Allocation des capitaux

Annonce de l’acquisition de Dynavax 3 et finalisation de l’acquisition de Vicebio

et finalisation de l’acquisition de Vicebio Réalisation du programme de rachat d’actions de 5 milliards d’euros

Proposition d’un dividende de 4,12 euros, en hausse de 5,1%

Autres événements majeurs

Sanofi a conclu un accord avec le gouvernement des États-Unis pour réduire le coût des médicaments et renforcer l’innovation

Sanofi pilote un groupe de travail industriel sur l’évaluation du cycle de vie des produits pharmaceutiques.

Perspectives

En 2026, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires un taux de croissance à un chiffre élevé à TCC. Le BNPA des activités à TCC devrait connaître une croissance légèrement supérieure (hors rachat d’actions), générant une croissance rentable.4 Sanofi a l'intention d'’exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard d'euros en 2026.

Paul Hudson, Directeur Général, déclare : « Au quatrième trimestre, la croissance des ventes de Sanofi s'est accélérée à 13,3 %, signant une fois de plus une performance solide soutenue par la progression des nouveaux médicaments et Dupixent, qui a atteint un nouveau record trimestriel. Le BNPA des activités a progressé de 26,7 % sous l’effet d’une gestion disciplinée des coûts et de la croissance. Sanofi a obtenu dix autorisations réglementaires dans les domaines de l'immunologie, des maladies rares, et autres, et plusieurs résultats positifs d’études de phase 3.

L’exercice 2025 est marqué par une solide croissance rentable. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 9,9 % à taux de change constants, la progression du bénéfice par action a été significativement plus élevée (+15,0 %). Sanofi a lancé trois nouveaux médicaments et vaccins : Qfitlia, Wayrilz et Nuvaxovid, élargissant ainsi son offre d’options innovantes aux patients atteints de maladies rares et de prévention du COVID-19. Tout cela a été rendu possible par l'engagement dévoué de l'ensemble des collaborateurs Sanofi à travers le monde.

Pour 2026, Sanofi anticipe une croissance des ventes à un taux élevé à un chiffre et une croissance du BNPA légèrement supérieure à celle des ventes. Sanofi anticipe une croissance solide et rentable qui devrait se poursuivre sur au moins cinq ans.»

T4 2025 Variation Variation à TCC 2025 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires 11 303 m€ +7,0 % +13,3 % 43 626 m€ +6,2 % +9,9 % Résultat net IFRS (801) m€ -260,5 % — 7 813 m€ +40,5 % — BNPA IFRS (0,66) € -265,0 % — 6,40 € +44,1 % — Cash-flow libre5 2 637 m€ +12,7 % — 8 089 m€ +35,8 % — Résultat opérationnel des activités 2 341 m€ +12,7 % +21,7 % 12 149 m€ +7,1 % +11,9 % Résultat net des activités 1 856 m€ +13,0 % +22,3 % 9 555 m€ +7,2 % +12,1 % BNPA des activités 1,53 € +16,8 % +26,7 % 7,83 € +10,0 % +15,0 %









1 Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 9).

2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 9). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.

3 L’acquisition de Dynavax est en cours ; elle devrait être complétée au premier semestre 2026 sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

4 Aux cours de change en vigueur en janvier 2026, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -2%, et sur le BNPA des activités, à environ -3%.

5 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 9).







