O-lab Inc, OZARU e HackÜ: vencedores do TecPrize de Empreendimentos EdTech da América Latina

- O prêmio reconhece soluções que visam preencher as lacunas das habilidades da força de trabalho na América Latina, por meio do uso da inteligência artificial (IA).
- Os 10 empreendimentos finalistas apresentaram suas propostas na IFE Conference 2026.
- O ecossistema EdTech do Institute for the Future of Education do Grupo de Educação Tecnológico de Monterrey garante apoio e orientação.
MONTERREY e NUEVO LEÓN, México, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na IFE Conference 2026, o Institute for the Future of Education (IFE) do Tecnológico de Monterrey Education Group concedeu o prêmio TecPrize 2025 aos empreendimentos O-lab Inc, OZARU, e HackÜ. As soluções vencedoras trabalham para preencher as lacunas das habilidades da força de trabalho na América Latina, por meio do uso da inteligência artificial (IA).
O primeiro lugar foi concedido a O-lab Inc (Colômbia), um motor de simulação de força de trabalho e de tutores de IA focados na aprendizagem com base em competências, desenvolvido por Diego Guerrero; o segundo lugar foi concedido a OZARU (México), um copiloto de IA que otimiza o trabalho das equipes da linha da frente, liderado por Guillermo Garza; e o terceiro lugar foi concedido a HackÜ (Colômbia), uma plataforma de microaprendizagem gamificada para trabalhadores sem mesa, liderada por Juan Miguel Salazar.
Os três projetos vencedores receberão um esquema de suporte projetado para fortalecer seu impacto e escalabilidade. Além disso, os vencedores, juntamente com os sete finalistas, participarão de um programa de apoio de três meses e de um bootcamp de medição de impacto. O prêmio fornece um incentivo financeiro de US$30.000 ao primeiro lugar, US$20.000 ao segundo lugar e US$10.000 ao terceiro lugar.
Como parte dos benefícios do programa, um dos três projetos vencedores será matriculado no USC Education Technology Accelerator, da University of Southern California – Rossier School of Education, fortalecendo assim sua projeção internacional.
Sobre o TecPrize
Há seis anos, o TecPrize reúne empreendedores, startups e equipes interdisciplinares para cocriar respostas a desafios educacionais reais, com base na inteligência coletiva, diálogo intersetorial e acesso a redes de conhecimento, orientação e experimentação. Na sua sexta edição, o programa recebeu mais de 140 propostas de 20 países, indicando o crescente ecossistema de inovação educacional da região.
Este prêmio foi criado como um espaço de inovação educacional: projetos vencedores e finalistas arrecadaram mais de US$4 milhões em capital, impactaram mais de 2,5 milhões de alunos e uma startup finalista alcançou uma saída/aquisição, demonstrando o potencial de soluções em um ambiente certo para crescer.
O TecPrize é uma iniciativa de inovação aberta do Institute for the Future of Education que busca ativar talentos, conectar ideias e facilitar caminhos para que soluções educacionais de alto impacto encontrem as condições necessárias para transformar o aprendizado e o trabalho na América Latina e no Caribe.
Sobre o Tecnológico de Monterrey
O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundado em 1943, ele atualmente está presente em 33 municípios de 20 estados do México, com 60.000 mil estudantes profissionais e de pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Credenciado pela SACSCOC desde 1950. Classificado em 187º lugar no QS World University Rankings 2026 e 7º lugar na América Latina de acordo com o Latin America University Rankings 2024. Destaca-se também em programas globais de empregabilidade e empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para acessar o nosso Boilerplate, visite: https://tec.rs/Boilerplate
Sobre o Instituto para o Futuro da Educação (IFE)
O Instituto para o Futuro da Educação (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnologico de Monterrey, com a missão de melhorar a vida de milhões de pessoas através da transformação do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para fortalecer os ecossistemas e práticas de aprendizagem, envolvendo-se em uma ampla variedade de atividades, incluindo pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, advocacia e atividades de desenvolvimento de comunidades em todo o mundo.