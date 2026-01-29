Shield Reforça o Modelo Operacional Europeu com a Expansão do Hub de Lisboa

LISBOA, Portugal, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Shield, fornecedora de tecnologia de Governance e Arquivo de Comunicações Digitais (Digital Communications Governance and Archiving - DCGA), anunciou a expansão do seu escritório em Lisboa. Classificada pela Gartner como um dos três principais fornecedores em todas as competências essenciais, esta iniciativa integra a estratégia de crescimento da empresa para escalar as suas operações na Europa, reforçar a proximidade com os clientes e acelerar a entrega de soluções às instituições financeiras.

À medida que a complexidade regulatória na Europa continua a aumentar e as instituições financeiras reforçam a supervisão das comunicações digitais, a Shield está a expandir a sua presença em Lisboa para fortalecer a execução regional. O novo escritório irá acelerar o desenvolvimento de produtos alinhados com os requisitos regulatórios da União Europeia e proporcionar suporte local aos clientes.

Lisboa tem vindo a afirmar-se como um polo financeiro e tecnológico em crescimento, com uma presença cada vez maior de bancos globais, empresas de investimento e organizações fintech que operam sob enquadramentos regulatórios europeus complexos. O acesso a talento multilingue, a proximidade aos mercados da UE e a integração no ecossistema regulatório europeu tornam a cidade numa localização estratégica para o crescimento contínuo da Shield.

Nos últimos dois anos, a equipa da Shield em Lisboa cresceu aproximadamente 40%, expandindo-se por funções-chave do negócio, incluindo Investigação e Desenvolvimento, Produto, Experiência do Cliente, Marketing e Recursos Humanos. Esta expansão permite à Shield acelerar o desenvolvimento de capacidades de governance e melhorar o seu envolvimento com os clientes em toda a região.

O escritório da Shield em Lisboa acolhe uma equipa internacional e diversificada, com profunda experiência em compliance, analítica avançada baseada em inteligência artificial e mercados financeiros regulados - competências essenciais para o desenvolvimento de tecnologia de governance de comunicações digitais destinada a instituições financeiras globais. Este investimento em pessoas e infraestruturas visa reforçar o desempenho a longo prazo, a retenção de talento e a resiliência operacional.

“O reforço das nossas operações europeias em Lisboa permite-nos estar mais próximos dos clientes, ao mesmo tempo que aceleramos a execução face aos desafios regulatórios do mundo real”, afirmou Shiran Weitzman, cofundador e CEO da Shield. “À medida que as instituições financeiras enfrentam um escrutínio crescente sobre as comunicações digitais, proximidade, rapidez e alinhamento regulatório são essenciais - e Lisboa permite-nos responder eficazmente a estas três dimensões.”

“Lisboa oferece uma vasta fonte de talento que reforça a nossa capacidade de servir clientes em todo o mundo”, afirmou Tal Raziel-Yosef, Chief People Officer da Shield. “Estamos a construir uma equipa diversa e orientada para o futuro, ao mesmo tempo que investimos num espaço de trabalho colaborativo e de elevada qualidade que lhes permite alcançar o seu melhor desempenho. Promovemos uma cultura de aprendizagem contínua e desenvolvimento profissional, para que as nossas pessoas prosperem - porque, quando crescem, geram ainda mais valor e impulsionam o seu próprio desenvolvimento pessoal.”

A plataforma da Shield permite às principais instituições financeiras reguladas a nível mundial gerir a supervisão, arquivo e governance das comunicações em diversos canais digitais. Alimentada por inteligência artificial avançada, incluindo IA generativa e agêntica, processamento de linguagem natural e analítica comportamental, a Shield ajuda as organizações a identificar riscos de compliance com maior precisão. Simultaneamente, reduz os falsos positivos à medida que as exigências regulatórias continuam a aumentar.

A expansão em Lisboa complementa a crescente presença da Shield na Europa, no Reino Unido, na região Ásia-Pacífico e na América do Norte. A empresa planeia continuar a investir em talento e infraestruturas europeias, com Lisboa a assumir um papel central no seu modelo operacional global.

