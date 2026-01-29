ABN AMRO benoemt Michiel Lap als voorzitter en draagt Jean-Pierre Mustier voor als nieuw lid van de Raad van Commissarissen

29 januari 2026

Vandaag maakt ABN AMRO bekend dat de Raad van Commissarissen Michiel Lap benoemt als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Bank N.V., met ingang van het einde van de Algemene Vergadering op 22 april 2026. Michiel Lap volgt Tom de Swaan op, die na bijna acht jaar terugtreedt als voorzitter. Daarnaast kondigt ABN AMRO de voordracht van Jean-Pierre Mustier aan als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Deze voordracht is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

Huidig voorzitter Tom de Swaan zegt: “Ik ben heel blij dat Michiel Lap de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO op zich neemt. Michiel Lap’s bewezen leiderschap, diepe sectorkennis en sterke betrokkenheid bij de waarden en strategische koers van onze bank zijn bepalend geweest in zijn selectie voor deze belangrijke functie.”

Tom de Swaan verwelkomt ook de voordracht van Jean-Pierre Mustier: “Jean-Pierre Mustier is een internationaal gerenommeerde bankier met een uitstekende reputatie. Zijn ervaring en leiderschap zijn van grote waarde voor ABN AMRO en onze stakeholders.”

Als huidige vicevoorzitter en commissaris sinds 2019 heeft Michiel Lap uitgebreide kennis ontwikkeld van ABN AMRO en van wat nodig is om als raad van commissarissen een sterke en constructieve gesprekspartner te zijn voor de Executive Board. Zijn benoeming zorgt voor continuïteit en stabiliteit binnen de Raad van Commissarissen, en draagt bij aan effectieve governance in deze belangrijke fase van de nieuwe strategische koers van ABN AMRO.

Michiel Lap laat weten: “Ik voel me zeer vereerd om de rol van voorzitter over te nemen van Tom de Swaan, die deze functie de afgelopen acht jaar zo voortreffelijk heeft vervuld. Hij laat grote schoenen achter om te vullen, maar ik kijk ernaar uit om de bank te helpen haar huidige momentum vast te houden.”

Jean-Pierre Mustier is een ervaren internationale bankier, bestuurder en commissaris. Hij is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Deutsche Börse en was eerder CEO en voorzitter van het Franse IT-bedrijf Atos (2023–2025) en CEO van de Italiaanse bank UniCredit (2016–2021).

Jean-Pierre Mustier zegt: “Ik voel me vereerd dat ik ben uitgenodigd om toe te treden tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. De onlangs aangekondigde nieuwe strategie van de bank is ambitieus en vooruitstrevend. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met mijn medebestuurders en met de Executive Board van ABN AMRO.”

Marguerite Bérard, CEO van ABN AMRO, vult aan: “Ik ben blij dat we de samenwerking met Michiel Lap kunnen voortzetten nu hij de nieuwe voorzitter wordt. Zijn diepe kennis van onze bank en onze sector is van onschatbare waarde geweest voor de Executive Board bij het opstellen van ons strategisch plan voor de komende jaren. Ik kijk er ook zeer naar uit om samen te werken met Jean-Pierre Mustier, zeker gezien zijn uitzonderlijke leiderschap in de Europese financiële sector. Tot slot wil ik namens de Executive Board onze diepe en oprechte waardering uitspreken voor Tom de Swaan. Als onze voorzitter sinds 2018 heeft hij de Raad van Commissarissen met grote betrokkenheid en wijsheid geleid; zijn bijdrage aan de bank is van blijvende betekenis, ook for generations to come.”

De benoeming van Michiel Lap als voorzitter is effectief vanaf het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 22 april 2026. De voorgenomen benoeming van Jean-Pierre Mustier zal worden geagendeerd voor de AVA. De oproeping voor de AVA, inclusief de agenda, wordt beschikbaar gesteld via www.abnamro.com/generalmeeting.

