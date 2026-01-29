Virtualware refuerza su apuesta por la industria nuclear con el nombramiento de la exingeniera nuclear jefe de CANDU Energy, Stephanie Smith, como miembro de su Consejo Asesor Internacional

Bilbao, 29 de enero.- Virtualware (EPA: ALVIR), empresa pionera en aplicaciones de realidad virtual industrial, ha nombrado a la ingeniera nuclear canadiense Stephanie Smith, P. Eng., miembro de su Consejo Asesor Internacional. El nombramiento, anunciado hoy por la empresa, entra en vigor de forma inmediata para el ejercicio fiscal 2026.

Smith es una consultora independiente en energía nuclear con más de 35 años de experiencia en la industria de la energía nuclear. A lo largo de su carrera, ha sido ingeniera nuclear jefe y directora de la multinacional canadiense CANDU Energy (AtkinsRéalis). Anteriormente, fue certificada por la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear como jefa de turno y directora de planta.

Smith ha supervisado el diseño y la remodelación de reactores nucleares CANDU (Canada Deuterium Uranium) a gran escala y ha sido presidenta del CANDU Owners' Group. Desarrolló una estrategia para las empresas de servicios públicos de CANDU en todo el mundo con el fin de liderar cambios en la industria nuclear canadiense. Ha ocupado cargos en Ontario Power Generation y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

El nombramiento de Smith forma parte de la estrategia de Virtualware para reforzar su presencia como líder en realidad virtual en la industria de la energía nuclear.

Durante ocho años, la empresa ha desarrollado sistemas de formación de alto nivel para operadores de centrales nucleares en colaboración con GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH), uno de los principales fabricantes mundiales de centrales nucleares.

Los simuladores GVH de Virtualware permiten a los trabajadores nucleares practicar de forma segura tareas complejas, de baja frecuencia y alto impacto, como el movimiento de combustible y el desmontaje de recipientes, en entornos realistas y específicos de cada una de las centrales.

Las instalaciones de formación de operadores nucleares de GVH se encuentran en Wilmington, Carolina del Norte, y en San José, California. Su simulador de movimiento de combustible, construido sobre VIROO, la plataforma patentada de Virtualware, ha sido reconocido con el premio Brandon Hall Group Gold al mejor avance en realidad aumentada y virtual.

"Estamos muy contentos de que Stephanie Smith se incorpore a nuestro consejo asesor internacional para reforzar nuestras capacidades nucleares, es una de las principales contribuciones de la empresa en el campo de la realidad virtual", explicó Unai Extremo, director ejecutivo y fundador de Virtualware.

Con la creciente demanda de energía limpia y fiable para la carga base y el creciente reconocimiento del papel de la energía nuclear en la economía de la IA, la industria atraviesa un momento único.

Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la capacidad nuclear alcance niveles récord en 2025, con las principales economías invirtiendo tanto en nuevas construcciones como en la prolongación de la vida útil de las centrales existentes.

Hasta la fecha, el consejo asesor de Virtualware está formado por Albert Maasland, antiguo director general de Saxo Bank UK y Crown Agents Bank en el Reino Unido, Ed Martin, John Cunningham, antiguo presidente de Virtualware en Estados Unidos, y el experto en mercados de capitales Ramón Pedrosa.

Virtualware, uno de los principales expertos en soluciones tecnológicas inmersivas y 3D, cotiza en Euronext Growth de París desde junio de 2025.

Recientemente, la compañía obtuvo la certificación B Corp, lo que reafirma su compromiso con la innovación sostenible y el crecimiento responsable.

Fundada en 2004, Virtualware presta servicios a organizaciones e instituciones de todo el mundo, entre las que se incluyen GE Vernova, Petronas, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, Kessler Foundation, Invest WindsorEssex, McMaster University, la Universidad de El Salvador, la Universidad de Ohio, el Ministerio de Defensa español y el Gobierno Vasco.

En octubre de 2024, Virtualware adquirió la empresa sueca Simumatik, ampliando así sus capacidades en tecnologías de gemelos digitales y de simulación. Esta adquisición forma parte del Plan Estratégico trienal de la empresa para apoyar a industrias clave, como la energética, la automovilística, la del transporte, la de defensa, la manufacturera, la educativa y la sanitaria.

La sede de la empresa se encuentra en Bilbao (España) y cuenta con oficinas en Orlando (Estados Unidos), Toronto (Canadá) y Skövde (Suecia).

Al cierre de la última sesión bursátil, las acciones de la empresa en Euronext Growth en París cotizaban a 7,15 euros, con una capitalización bursátil de 32 millones de euros.





