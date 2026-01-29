Virtualware renforce son engagement dans l'industrie nucléaire en nommant Stephanie Smith, ancienne ingénieure nucléaire en chef chez CANDU Energy, au sein de son comité consultatif international

Bilbao, le 29 janvier. Virtualware (EPA : ALVIR), pionnier dans le domaine des applications industrielles de réalité virtuelle, a nommé l'ingénieure nucléaire canadienne Stephanie Smith, P. Eng., au sein de son comité consultatif international. Cette nomination, annoncée aujourd'hui par la société, prend effet immédiatement pour l'exercice 2026.

Mme Smith est une consultante indépendante en énergie nucléaire qui compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie nucléaire. Au cours de sa carrière, elle a occupé le poste d'ingénieure nucléaire en chef/directrice chez la multinationale canadienne CANDU Energy (AtkinsRéalis). Elle a précédemment été certifiée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en tant que chef d'équipe et directrice d'usine.

Mme Smith a supervisé la conception et la rénovation de réacteurs nucléaires CANDU (Canada Deuterium Uranium) à grande échelle et a occupé le poste de présidente du CANDU Owners' Group. Elle a élaboré une stratégie pour les services publics CANDU du monde entier afin de faire face aux changements dans l'industrie nucléaire canadienne et a occupé des postes chez Ontario Power Generation et à l'Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO).

La nomination de Mme Smith s'inscrit dans la stratégie de Virtualware visant à renforcer sa présence en tant que leader de la réalité virtuelle dans l'industrie de l'énergie nucléaire.

Depuis huit ans, l'entreprise développe des systèmes de formation de haut niveau pour les opérateurs de centrales nucléaires en collaboration avec GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH), l'un des principaux fabricants mondiaux de centrales nucléaires. Les simulateurs GVH de Virtualware permettent aux travailleurs du nucléaire de s'entraîner en toute sécurité à des tâches complexes, peu fréquentes et aux conséquences importantes, telles que le déplacement de combustible et le démontage de cuves, dans des environnements réalistes et spécifiques aux centrales.

Les centres de formation des opérateurs nucléaires de GVH sont situés à Wilmington, en Caroline du Nord, et à San Jose, en Californie. Son simulateur de déplacement de combustible, construit sur VIROO, la plateforme propriétaire de Virtualware, a été récompensé par le prix Brandon Hall Group Gold pour la meilleure avancée en matière de réalité augmentée et virtuelle.

« Nous sommes très heureux que Stephanie Smith rejoigne notre conseil consultatif international afin de renforcer nos capacités nucléaires, qui constituent l'une des principales contributions de l'entreprise dans le domaine de la réalité virtuelle », a expliqué Unai Extremo, PDG et fondateur de Virtualware.

Avec la demande croissante en énergie de base propre et fiable et la reconnaissance croissante du rôle du nucléaire dans l'économie de l'IA, le secteur vit un moment unique.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la capacité nucléaire devrait atteindre des niveaux records d'ici 2025, les grandes économies investissant massivement dans la construction de nouvelles centrales et la prolongation de la durée de vie des centrales existantes.

À ce jour, le comité consultatif de Virtualware est composé d'Albert Maasland, ancien PDG de Saxo Bank UK et de Crown Agents Bank au Royaume-Uni, d'Ed Martin, de John Cunningham, ancien président de Virtualware aux États-Unis, et de Ramón Pedrosa, expert des marchés financiers.

Virtualware, l'un des principaux experts en solutions technologiques immersives et 3D, est coté sur Euronext Growth Paris depuis juin 2025.

Elle a récemment obtenu la certification B Corp, réaffirmant son engagement en faveur de l'innovation durable et de la croissance responsable.

Fondée en 2004, Virtualware sert des organisations et des institutions mondiales, notamment GE Vernova, Petronas, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, la Fondation Kessler, Invest WindsorEssex, l'Université McMaster, l'Université du Salvador, l'Université de l'Ohio, le ministère espagnol de la Défense et le gouvernement basque.

En octobre 2024, Virtualware a acquis la société suédoise Simumatik, élargissant ainsi ses capacités en matière de technologies de jumeaux numériques et de simulation. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique triennal de la société visant à soutenir des secteurs clés, notamment l'énergie, l'automobile, les transports, la défense, l'industrie manufacturière, l'éducation et la santé.

Le siège social de la société est situé à Bilbao, en Espagne, et elle possède des bureaux à Orlando, aux États-Unis, à Toronto, au Canada, et à Skövde, en Suède.

À la clôture de la dernière séance de bourse, les actions de la société sur Euronext Growth à Paris se négociaient à 7,15 €, avec une capitalisation boursière de 32 millions d'euros.





