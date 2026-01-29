EXEL Industries : Initiation de la couverture par Euroland Corporate et organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers





Initiation de la couverture par Euroland Corporate et organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers jeudi 29 janvier 2026 à 18h00

EXEL Industries (Euronext Paris), groupe industriel familial de dimension internationale, annonce l’initiation de couverture de son titre par le cabinet d’analyse Euroland Corporate et organise, à cette occasion, une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers le jeudi 29 janvier 2026, à 18h00.

Initiation de la couverture

Euroland Corporate initie le suivi par une étude intitulée « Cultiver la valeur sur le long terme » avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 50 €, représentant un upside de 32 %.

Le contrat de recherche souscrit auprès d’Euroland Corporate s'inscrit dans la volonté d’EXEL Industries de renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs particuliers.

Visioconférence le jeudi 29 janvier 2026

À l’occasion de la visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers, les représentants de la direction d’EXEL Industries présenteront le Groupe, sa stratégie de développement et ses perspectives.

L’inscription à la visioconférence est obligatoire avant le jeudi 29 janvier 2026 à 18h00.

S'inscrire : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/exel-industries-webinaire-actionnaires-particuliers

(Le replay de la visioconférence sera disponible pour toutes les personnes inscrites)

