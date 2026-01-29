Bitget publica Prueba de Reservas de enero de 2026, demostrando solidez en medio de la volatilidad del mercado

VICTORIA, Seychelles, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Exchange Universal (UEX) líder mundial, ha publicado su Prueba de Reservas (PoR) de enero de 2026, reafirmando el respaldo total de los activos de los usuarios durante un mes marcado por una elevada volatilidad del mercado y cambios en el sentimiento de los inversores. El informe incluye BTC, ETH, USDT y USDC, con los saldos de los usuarios y la cobertura de reservas publicados en la página de transparencia de PoR, junto con las certificaciones de wallets y una herramienta de autoverificación que permite a los titulares de cuentas confirmar su inclusión mediante identificadores anonimizados.

A pesar de la turbulencia en los mercados globales de criptomonedas durante las últimas semanas, Bitget continúa manteniendo un índice total de reservas muy por encima del referente de 1:1, garantizando que todos los saldos de los usuarios en los principales activos estén completamente cubiertos. El informe de enero muestra activos de usuarios por un total de 14,189 BTC, 179,941 ETH, 1,682,952,107 USDT y 133,804,760 USDC. Los índices de reserva son del 254 % para BTC, 100 % para USDT, 161 % para ETH y 113 % para USDC, todos muy por encima del nivel requerido, con un índice promedio de reservas del 163 %.

“La transparencia es más importante cuando los mercados están inestables”, dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. “Enero puso a prueba a la industria con volatilidad y un sentimiento que cambiaba rápidamente. Lo que destaca es que Bitget se mantuvo totalmente respaldado mientras los usuarios continuaron participando, reequilibrando y haciendo crecer sus tenencias. La Prueba de Reservas no es un momento de marketing, es nuestro estándar operativo y debe mantenerse incluso cuando las condiciones son impredecibles”.

Incluso mientras los mercados reaccionaban a la incertidumbre macroeconómica y a rápidos movimientos de precios, la estructura de reservas de Bitget se mantuvo resiliente, garantizando un acceso ininterrumpido y la seguridad de los activos para su base global de usuarios. La Prueba de Reservas de Bitget opera junto con su Fondo de Protección y sus divulgaciones mensuales como parte un marco de seguridad más amplio. A través de la verificación mediante raíz de Merkle, los usuarios pueden confirmar sus saldos individuales sin exponer datos personales, combinando seguridad criptográfica con privacidad del usuario.

A medida que Bitget avanza en su visión de Exchange Universal, integrando criptomonedas, activos tokenizados y mercados on-chain en un único entorno de trading, la transparencia continua sigue siendo un pilar fundamental. Los informes periódicos de PoR brindan a los usuarios una visión clara y verificable de la salud de la plataforma, reforzando la confianza a gran escala incluso a medida que avanzan los ciclos del mercado.

Para ver la Prueba de Reservas actualizada, visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial y presta servicios a más de 125 millones de usuarios, ofreciendo acceso a más de 2 millones de criptotokens, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante su agente de IA que actúa como copiloto en la ejecución de trading. Bitget impulsa la adopción de criptomonedas a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1.1 millones de personas para 2027. Actualmente, Bitget lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

ara preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente y considerar cuidadosamente la experiencia y situación financiera personal. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6052ffa2-8340-473b-b109-6fad0f407be7