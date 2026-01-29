Bitget publie sa preuve de réserves pour janvier 2026, démontrant sa solidité face à la volatilité des marchés

VICTORIA, Seychelles, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié sa preuve de réserves (PoR) pour janvier 2026, réaffirmant la couverture intégrale des actifs des utilisateurs au cours d’un mois marqué par une forte volatilité des marchés et une évolution du sentiment des investisseurs. Cette vue d’ensemble couvre les actifs BTC, ETH, USDT et USDC, avec les soldes des utilisateurs et les ratios de couverture publiés sur la page de transparence PoR, accompagnés d’attestations de portefeuilles et d’un outil d’auto-vérification permettant aux titulaires de comptes de confirmer leur inclusion à l’aide d’identifiants anonymisés.

Malgré les turbulences observées sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies ces dernières semaines, Bitget continue de maintenir un ratio total de réserves largement supérieur au seuil de référence de 1:1, garantissant une couverture intégrale de tous les soldes des utilisateurs sur les principaux actifs. La vue d’ensemble de janvier fait état d’actifs utilisateurs de 14 189 BTC, 179 941 ETH, 1 682 952 107 USDT et 133 804 760 USDC. Les ratios de réserves s’élèvent à 254 % pour le BTC, 100 % pour l’USDT, 161 % pour l’ETH et 113 % pour l’USDC, chacun témoignant de réserves largement suffisantes, avec un ratio moyen de 163 %.

« La transparence est d’autant plus essentielle lorsque les marchés sont instables », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Janvier a mis l’industrie à l’épreuve avec une forte volatilité et un sentiment en évolution rapide. Bitget s’est distingué en restant pleinement adossé à ses réserves, tandis que les utilisateurs continuaient à interagir, à rééquilibrer leurs portefeuilles et à accroître leurs avoirs. La preuve de réserves n’est pas un argument marketing, elle reflète notre norme opérationnelle à laquelle nous devons nous conformer lorsque les conditions sont imprévisibles. »

Alors même que les marchés réagissaient à l’incertitude macroéconomique et à de rapides fluctuations de prix, la structure de réserves de Bitget est restée résiliente, garantissant un accès ininterrompu et la sécurité des actifs pour sa base d’utilisateurs mondiale. La preuve de réserves de Bitget fonctionne de concert avec son fonds de protection et ses publications mensuelles dans le cadre d’un dispositif de sécurité plus large. Grâce à la vérification par racine de Merkle, les utilisateurs peuvent confirmer leurs soldes individuels sans exposer leurs données personnelles, combinant ainsi assurance cryptographique et respect de la vie privée.

À mesure que Bitget développe sa vision de bourse universelle (UEX), intégrant les cryptomonnaies, les actifs tokenisés et les marchés on-chain dans un environnement de trading unique, la transparence continue demeure un pilier fondamental. La publication régulière de la preuve de réserves offre aux utilisateurs une vision claire et vérifiable de la santé de la plateforme, renforçant la confiance à grande échelle, même au fil des cycles de marché.

Pour consulter la preuve de réserves à jour de Bitget, veuillez cliquer ici.

