Bitget מפרסמת את דו"ח הוכחת הרזרבות של ינואר 2026, ומפגינה חוזק גם בעת תנודתיות בשוק

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) שלה לינואר 2026 המאשר מחדש גיבוי מלא לנכסי המשתמשים במהלך חודש שאופיין בתנודתיות מוגברת בשוק ובשינוי בהלך הרוח בקרב המשקיעים. תמונת המצב מכסה את BTC, ETH, USDT ו-USDC, כאשר המאזנים והיתרות של משתמשים מתפרסמים בדף השקיפות של הוכחת הרזרבות לצד הצהרות ארנק וכלי בדיקה עצמית המאפשר לבעלי חשבונות לאמת הכללה באמצעות מזהים אנונימיים.

למרות הטלטלות בשווקים הקריפטוגרפיים הגלובליים במהלך השבועות האחרונים, Bitget ממשיכה לשמור על יחס רזרבה כולל גבוה בהרבה מרף המדד של 1:1, מה שמבטיח שכל יתרות המשתמשים בנכסי הליבה מכוסות במלואן. תמונת המצב של ינואר מציגה נכסי משתמשים של 14,189 יחידות BTC, 179,941 יחידות ETH, 1,682,952,107 יחידות USDT ו-133,804,760 יחידות USDC. יחסי הרזרבה הם 254% עבור BTC, 100% עבור USDT, 161% עבור ETH ו-113% עבור USDC, כאשר כל אחד מהם ממוקם גבוה בהרבה מהרזרבות הנדרשות, עם יחס רזרבה ממוצע של 163%.

"שקיפות חשובה ביותר כאשר השווקים אינם יציבים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "ינואר בחן את התעשייה בתנודתיות ובסנטימנט המשתנה במהירות. מה שבולט הוא ש-Bitget נותרה מגובה במלואה בעוד המשתמשים המשיכו להיות מעורבים, לאזן מחדש ולהגדיל את אחזקותיהם. הוכחת עתודות אינה רגע שיווקי, זהו הסטנדרט התפעולי שלנו שחייב להחזיק מעמד כאשר התנאים בלתי צפויים."

אפילו כאשר השווקים הגיבו לחוסר הוודאות ברמת המאקרו ולתנודות מחירים מהירות, מבנה הרזרבות של Bitget נותר עמיד, והוא מבטיח גישה בלתי פוסקת ואבטחת נכסים עבור בסיס המשתמשים הגלובלי שלה. תוכנית הוכחת הרזרבות של Bitget פועלת לצד קרן ההגנה שלה, וחשיפות המצב החודשיות ה חלק ממסגרת אבטחה רחבה יותר. עם אימות באמצעות Merkle Root, משתמשים יכולים לאשר את היתרות האישיות שלהם מבלי לחשוף נתונים אישיים, תוך שילוב של אבטחה קריפטוגרפית עם פרטיות המשתמש.

בזמן ש-Bitget מקדמת את חזון הבורסה האוניברסלית שלה, המשלבת קריפטוגרפיה, אסימוני נכסים ושווקי בלוקצ'יין בסביבת מסחר אחת, שקיפות מתמשכת נותרה משהו בסיסי. דיווח הוכחת רזרבות קבוע מספק למשתמשים תמונה ברורה וניתנת לאימות על בריאות הפלטפורמה, ומחזק את האמון בקנה מידה גדול גם בעת תזוזה של מחזורי השוק.



לצפייה בעדכון הוכחת הרזרבות, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

