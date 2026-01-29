ビットゲット、2026年1月時点の準備金証明を公表し、市場変動期における強固な基盤を実証

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、2026年1月時点の準備金証明 (PoR) を公表し、市場変動の激化と投資家心理の変化が顕著だった同月においても、ユーザー資産の完全な担保を改めて証明する結果となった。 このスナップショットはBTC、ETH、USDT、USDCを対象としており、ユーザーの残高と準備金保護率はPoR透明性ページで公開されている。このページには、ウォレットの認証情報と、アカウント保有者が、匿名化された識別子を用いて自身の資産が含まれていることを確認できる自己チェックツールも掲載されている。

過去数週間にわたり世界の暗号資産市場で乱高下が続いた中でも、ビットゲットは総準備率を1:1の基準を優に上回る水準で維持し続け、主要資産における全ユーザーの残高が完全に保護されていることを保証している。 1月のスナップショットでは、ユーザーの資産は14,189 BTC、179,941 ETH、1,682,952,107 USDT、133,804,760 USDCとなっている。 準備率はBTCが254%、USDTが100%、ETHが161%、USDCが113%であり、いずれも十分な準備金を優に上回っており、平均準備率は163%である。

「市場が不安定なときこそ透明性が最も重要です」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「1月は変動性と急速に変化する市場心理により、業界が試された1か月となりました。 注目すべきは、ユーザーが取引、再調整、保有資産の拡大を続ける中で、ビットゲットが完全に保護された状態を維持した点です。 当社にとって準備金証明は、単なるマーケティングの材料ではなく、予測不可能な状況下でも必ず維持しなければならない、運営基準です」。

市場がマクロ経済の不確実性と急激な価格変動に反応する中でも、ビットゲットの準備金構造は堅牢さを維持し、世界中のユーザーに対し途切れることのないアクセスと資産の安全性を確保している。 ビットゲットの準備金証明は、より広範なセキュリティの枠組みの一環として、保護基金および月次の開示とともに運用されている。 マークル (Merkle) ルート検証を通じて、ユーザーは暗号的な保証とユーザープライバシーが共存した状態で、個人データを公開することなく自身の残高を確認できる。

暗号資産、トークン化資産、オンチェーン市場を一体の取引環境へと統合する「ユニバーサル取引所」の実現を目指すビットゲットにとって、持続的な透明性の維持は不可欠なものだ。 定期的なPoRレポートは、プラットフォームの健全性についての明確かつ検証可能な視点をユーザーに提供し、市場サイクルが変動する中でも大規模な信頼の構築を支える。

更新された準備金証明の確認は、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 同社エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance/従来型金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

