Bitget, 2026년 1월 준비금 증명 공개하며 시장 변동성 속에서도 견조한 재무 건전성 입증

빅토리아 세이셸, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 2026년 1월 기준 준비금 증명(Proof of Reserves·PoR)을 공개하며, 시장 변동성이 확대되고 투자 심리가 흔들린 한 달 동안에도 이용자 자산이 전액 예치·보장되고 있음을 다시 한번 확인했다. 이번 스냅샷은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 테더(USDT), USD코인(USDC)을 대상으로 하며, 이용자 잔액과 준비금 보유 현황은 지갑 증명 자료 및 계정 보유자가 익명 식별자를 통해 포함 여부를 직접 확인할 수 있는 자체 검증 도구와 함께 PoR 투명성 페이지에 공개됐다.

최근 수주간 글로벌 암호화폐 시장 전반에 걸친 변동성 확대에도 불구하고, Bitget은 핵심 자산 전반에서 1:1 기준을 크게 웃도는 총 준비금 비율을 지속적으로 유지하고 있다. 이를 통해 모든 이용자 자산이 완전하게 보장되고 있음을 명확히 했다.

2026년 1월 기준 스냅샷에 따르면 이용자 자산 규모는 BTC 14,189개, ETH 179,941개, USDT 1,682,952,107개, USDC 133,804,760개로 집계됐다. 준비금 비율은 BTC 254%, USDT 100%, ETH 161%, USDC 113%로 모두 충분한 수준을 크게 상회했으며, 평균 준비금 비율은 163%에 달했다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “시장이 불안정할수록 투명성의 중요성은 더욱 커진다”며 “1월은 높은 변동성과 빠르게 바뀌는 투자 심리가 업계를 시험한 시기였다”고 말했다. 그는 이어 “그럼에도 Bitget은 이용자들이 자산을 운용하고, 포트폴리오를 재조정하며, 보유 자산을 늘려가는 과정 속에서도 전액 준비금을 유지했다는 점이 의미 있다”며 “준비금 증명은 마케팅 수단이 아니라, 시장 환경이 예측 불가능할 때에도 반드시 작동해야 하는 우리의 운영 기준”이라고 강조했다.

거시적 불확실성과 급격한 가격 변동에 시장이 반응하는 상황에서도 Bitget의 준비금 구조는 안정성을 유지하며, 전 세계 이용자들에게 중단 없는 접근성과 자산 보안을 보장했다. Bitget의 준비금 증명 제도는 보호 기금(Protection Fund)과 월간 공시 체계와 함께 보다 광범위한 보안 프레임워크의 핵심 축으로 운영되고 있다. 또한 머클 루트(Merkle root) 검증 방식을 통해 이용자들은 개인 정보를 노출하지 않고도 자신의 자산 잔액을 직접 확인할 수 있으며, 이는 암호학적 신뢰성과 이용자 프라이버시 보호를 동시에 충족시키는 구조다.

Bitget이 암호화폐, 토큰화 자산, 온체인 시장을 하나의 거래 환경으로 통합하는 유니버설 거래소(UEX) 비전을 본격적으로 추진하는 가운데, 지속적인 투명성 확보는 그 기반으로 자리하고 있다. 정기적인 준비금 증명(PoR) 공시는 플랫폼의 건전성을 명확하고 검증 가능한 방식으로 보여줌으로써, 시장 사이클이 변화하는 상황에서도 대규모 이용자 신뢰를 강화하는 역할을 한다.

최신 준비금 증명 현황은 해당 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet



언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6052ffa2-8340-473b-b109-6fad0f407be7