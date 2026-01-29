Bitget Umumkan Bukti Rizab Januari 2026, Serlahkan Kekuatan Menghadapi Volatiliti Pasaran

VICTORIA, Seychelles, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah menerbitkan Bukti Rizab (Proof of Reserves/PoR) bagi Januari 2026, sekali gus menegaskan semula sokongan penuh terhadap aset pengguna sepanjang bulan yang ditandai oleh peningkatan volatiliti pasaran dan perubahan sentimen pelabur. Gambaran keseluruhan laporan meliputi BTC, ETH, USDT dan USDC, dengan baki pengguna dan liputan rizab diterbitkan di halaman ketelusan PoR bersama pengesahan dompet dan alat semakan kendiri yang membolehkan pemegang akaun mengesahkan penyertaan menggunakan pengecam tanpa nama.

Meskipun pasaran kripto global berdepan ketidaktentuan sepanjang beberapa minggu kebelakangan ini, Bitget terus mengekalkan nisbah rizab keseluruhan jauh melebihi penanda aras 1:1, sekali gus memastikan semua baki pengguna bagi aset teras dilindungi sepenuhnya. Gambaran keseluruhan bulan Januari menunjukkan aset pengguna berjumlah 14,189 BTC, 179,941 ETH, 1,682,952,107 USDT dan 133,804,760 USDC. Nisbah rizab masing-masing ialah 254% untuk BTC, 100% untuk USDT, 161% untuk ETH dan 113% untuk USDC, dengan purata nisbah rizab 163% – semuanya berada jauh di atas tahap yang mencukupi.

“Ketelusan paling penting apabila pasaran tidak menentu,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Januari menguji industri dengan tahap volatiliti yang tinggi serta sentimen yang bergerak pantas. Apa yang paling menonjol ialah Bitget kekal disokong sepenuhnya, manakala pengguna terus berinteraksi, mengimbangi semula serta menambah pegangan mereka. Bukti Rizab bukan sekadar momen pemasaran, sebaliknya ia merupakan piawaian operasi kami yang mesti kekal teguh apabila keadaan tidak dapat dijangka.”

Walaupun pasaran berdepan ketidaktentuan makro dan turun naik harga mendadak, struktur rizab Bitget kekal berdaya tahan, sekali gus memastikan akses tanpa gangguan serta keselamatan aset bagi pangkalan pengguna globalnya. Bukti Rizab Bitget beroperasi bersama Protection Fund dan pendedahan bulanan sebagai sebahagian daripada rangka kerja keselamatan yang lebih luas. Melalui verifikasi akar Merkle, pengguna boleh mengesahkan baki masing-masing tanpa mendedahkan data peribadi, sambil menggabungkan jaminan kriptografi dengan privasi pengguna.

Ketika Bitget memperkukuh visi Universal Exchange dengan menyatukan kripto, aset ditokenkan dan pasaran onchain dalam satu persekitaran dagangan, prinsip ketelusan berterusan kekal sebagai asas utama. Laporan PoR berkala memberikan pengguna pandangan jelas dan boleh disahkan tentang kesihatan platform, sekali gus mengukuhkan kepercayaan pada skala besar meskipun kitaran pasaran terus berubah.

Untuk melihat Bukti Rizab yang telah dikemas kini, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Pada masa ini, Bitget menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 rantau di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6052ffa2-8340-473b-b109-6fad0f407be7