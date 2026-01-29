Bitget Divulga Prova de Reservas de Janeiro de 2026, Demonstrando Resiliência Diante da Volatilidade do Mercado

VICTORIA, Seychelles, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, publicou sua Prova de Reservas (PoR) de janeiro de 2026, reafirmando o apoio total dos ativos dos usuários durante um mês marcado pelo aumento da volatilidade do mercado e pela mudança de opinião dos investidores. O documento cobre BTC, ETH, USDT e USDC, com saldos de usuários e cobertura de reserva publicados na página de transparência do PoR, juntamente com atestados de carteira e uma ferramenta de autoverificação que permite que os titulares de contas verifiquem a inclusão usando identificadores anônimos.

Apesar da turbulência dos mercados globais de criptomoedas nas últimas semanas, a Bitget continua a manter uma taxa de reserva total bem acima do benchmark de 1:1, garantindo que todos os saldos dos usuários dos principais ativos sejam totalmente cobertos. O documento de janeiro mostra ativos de usuários de 14.189 BTC, 179.941 ETH, 1.682.952.107 USDT e 133.804.760 USDC. Os índices de reserva são de 254% para BTC, 100% para USDT, 161% para ETH e 113% para USDC, cada um com reservas bem acima do necessário, com um índice de reserva médio de 163%.

“A transparência é mais importante quando os mercados estão instáveis”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Janeiro testou a indústria com volatilidade e tendência a movimento rápido. O que se destaca é que a Bitget permaneceu totalmente garantida enquanto os usuários continuaram a se envolver, reequilibrar e aumentar suas participações. A Prova de Reservas não é um momento do marketing, é o nosso padrão operacional que deve ser mantido quando as condições são imprevisíveis.”

Mesmo com os mercados reagindo à incerteza macro e às rápidas oscilações de preços, a estrutura de reservas da Bitget permaneceu resiliente, garantindo acesso ininterrupto e segurança de ativos para sua base global de usuários. A Prova de Reservas da Bitget é operada juntamente com seu Fundo de Proteção e divulgações mensais como parte de uma estrutura de segurança mais ampla. Através da verificação de raiz Merkle, os usuários podem confirmar seus saldos individuais sem expor dados pessoais, combinando a garantia criptográfica com a privacidade do usuário.

Com o avanço da visão da Bitget para sua Universal Exchange com a oferta de cripto, ativos tokenizados e mercados onchain em um único ambiente de negociação, a transparência contínua permanece fundamental. Os relatórios regulares de PoR fornecem aos usuários uma visão clara e verificável da integridade da plataforma, reforçando a confiança em escala, mesmo com o movimento dos ciclos de mercado.

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

