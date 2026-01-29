Bitget 发布 2026 年 1 月储备金证明，在市场波动中彰显平台实力

塞舌尔维多利亚, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布了 2026 年 1 月的储备金证明 (PoR)，在这个市场动荡加剧、投资者情绪波动的月份中，该平台再次确认了用户资产享有全额备付保障。 本次快照涵盖了 BTC、ETH、USDT 及 USDC，用户余额与储备金覆盖情况已在 PoR 透明度页面公布，同时提供钱包验证信息及供账户持有人通过匿名标识符核实自身资产是否包含在储备金内的自查工具。

尽管过去几周全球加密货币市场持续动荡，Bitget 仍将总储备金率维持在远高于 1:1 基准的水平，确保核心资产中的所有用户余额均获全额保障。 1 月快照数据显示，用户资产包括 14,189 枚 BTC、179,941 枚 ETH、1,682,952,107 枚 USDT 及 133,804,760 枚 USDC。 各币种的储备金率分别为：BTC 254%、USDT 100%、ETH 161%、USDC 113%，均远超充足储备水平，平均储备金率达 163%。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“在市场动荡时，透明度至关重要。 一月份以剧烈波动的行情与快速变化的市场情绪考验着整个行业。 值得强调的是，在用户持续参与交易、调整持仓并扩大持仓规模的同时，Bitget 始终保持全额备付。 储备金证明不是营销的噱头，而是我们必须在不可预测的市场环境下坚守的运营标准。”

即使市场对宏观不确定性及价格剧烈波动做出反应，Bitget 的储备金结构依然保持稳健，确保全球用户能够持续访问平台并保障资产安全。 Bitget 的储备金证明机制与保护基金及月度披露共同构成其整体安全框架。 通过默克尔根验证，用户可在不泄露个人信息的情况下核对自身资产余额，实现加密保障与用户隐私的结合。

随着 Bitget 推进其全景交易所愿景——将加密货币、代币化资产及链上市场整合至统一交易环境，持续透明的运营机制将始终是其基石所在。 定期发布的 PoR 报告为用户提供了清晰可验证的平台健康状况视角，即便在市场周期性波动时，也能在规模化运营中持续巩固信任。

如需查阅最新储备金证明，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化传统金融市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

如需了解更多信息，请访问： 官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询，请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不构成任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6052ffa2-8340-473b-b109-6fad0f407be7