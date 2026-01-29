Bitget 發佈 2026 年 1 月儲備金證明，在市場波動中展示實力

塞舌爾維多利亞, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 已公佈 2026 年 1 月的儲備金證明 (PoR)，在這個市場波動加劇及投資情緒變幻的月份中，再次確認平台對用戶資產的全面支持。 是次快照涵蓋 BTC、ETH、USDT 及 USDC，用戶資產餘額及儲備覆蓋率已於儲備金證明透明度頁面公開，並附有錢包證明及自助檢查工具，方便帳戶持有人透過匿名標識符自行驗證資產是否包括在內。

儘管過去幾週全球加密貨幣市場波瀾起伏，Bitget 仍保持總儲備比率大幅高於 1:1 基準，確保用戶所有核心資產的餘額均得到周全保障。 1 月快照顯示用戶資產為 14,189 BTC、179,941 ETH、1,682,952,107 USDT 及 133,804,760 USDC。 儲備比率分別為：BTC 254%、USDT 100%、ETH 161%、USDC 113%，每項皆遠超充足儲備標準，整體平均儲備比率達 163%。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「市場起伏之時，透明度最為重要。 1 月的市場波動及情緒驟變考驗業界。 尤其亮眼的是，Bitget 堅守十足儲備，用戶則從容交易、調整配置、增加持倉。 儲備金證明並非一時的市場宣傳，而是我們在不可預測的環境下務必恪守的營運標準。」

即使市場因宏觀變數及價格急劇波動而風起雲湧，Bitget 的儲備結構依然穩健，確保全球用戶暢通無阻、資產安穩。 Bitget 的儲備金證明與其保護基金及每月資訊披露並行，共建更廣泛周全的安全框架。 透過 Merkle 根驗證，用戶既能核實個人資產餘額，又可保護私隱絕不外洩，加密技術保障與用戶私隱兩者兼顧。

隨著 Bitget 推進其全景交易所願景，將加密貨幣、代幣化資產及鏈上市場整合至單一交易環境，持續保持公開透明仍是基礎關鍵。 定期發佈的儲備金證明報告為用戶帶來清晰可驗的平台健康狀況視圖，即使市場周期輪轉，仍能持續鞏固大眾信任。

