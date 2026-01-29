Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

29.1.2026 klo 9.25



Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Lassila & Tikanoja Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat määräytyneet Euroclearin pitämän osakasluettelon 14.1.2026 ja työjärjestyksessä muutoin mainittujen periaatteiden mukaisesti toimineista osakkeenomistajista, ovat olleet oikeutettuja nimeämään edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat kaksi osakkeenomistajien ryhmää ovat sopineet yhteisen edustajan nimeämisestä: Evald ja Hilda Nissin Säätiö ja Bergholm Heikki ensimmäisenä ryhmänä sekä Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Investment Oy, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula toisena ryhmänä.

Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan tammikuussa vuonna 2026, ovat edellä mainitut osakkeenomistajien ryhmät ja Nordea Funds Ltd (hallinnoimiensa 11 rahaston kautta).

Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan:

Juhani Lassila, hallituksen puheenjohtaja, Evald ja Hilda Nissin Säätiö, osakkeenomistajaryhmä (n. 11,5 % osakkeista ja äänistä)

Miikka Maijala, toimitusjohtaja, Clinius Oy, osakkeenomistajaryhmä (n. 9,4 % osakkeista ja äänistä)

Josefin Degerholm, toimitusjohtaja, Nordea Funds Ltd (n. 6 % osakkeista ja äänistä)

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Juhani Lassila.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.



LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hilppa Rautpalo

Johtaja, lakiasiat, henkilöstö ja EHSQ

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

puh +358 10 636 2810

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi