Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 1.1. –31.12.2025: Epätyydyttävä tulos haastavassa toimintaympäristössä

Epätyydyttävä tulos haastavassa toimintaympäristössä



Avainlukuja 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 2025 2024 2025 2024 Liikevaihto, milj. euroa 95,3 118,5 412,4 462,3 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 1,9 4,2 12,6 17,0 Vertailukelpoinen käyttökate, % 2,0 3,6 3,1 3,7 Käyttökate, milj. euroa 1,3 5,4 11,3 17,2 Käyttökate, % 1,4 4,5 2,7 3,7 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, milj. euroa -2,2 -0,3 -4,2 -1,4 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, % -2,4 -0,2 -1,0 -0,3 Liikevoitto / -tappio, milj. euroa -3,2 0,9 -5,9 -1,3 Liikevoitto / -tappio, % -3,4 0,7 -1,4 -0,3 Raportointikauden voitto / tappio, milj. euroa -3,9 0,8 -12,1 -5,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 7,0 6,5 12,2 3,9 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,12 0,11 0,21 0,07 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,07 0,01 -0,21 -0,09 Osakekohtainen osinko, euroa* − − 0,00 0,00 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -3,3 -0,7 Velkaantumisaste (gearing), % − − 80,7 51,7

* 2025 osalta ehdotus yhtiökokoukselle



Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.



Loka–joulukuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 19,6 % ja oli 95,3 milj. euroa (118,5)

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,9 milj. euroa (4,2)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 7,0 milj. euroa (6,5)

Tilikausi 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 10,8 % ja oli 412,4 milj. euroa (462,3)

- Vertailukelpoinen käyttökate heikkeni 12,6 milj. euroon (17,0)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 milj. euroa (3,9)

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa

Näkymät vuodelle 2026:

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2026 paranee vuodesta 2025. Vuonna 2025 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa.

Hallituksen esitys osingosta:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja:

”Vuonna 2025 kuitukangasmarkkina jatkoi kasvuaan, ja pyyhintätuotteiden segmentti hyötyi Yhdysvalloissa kostea wc-paperi -kategorian nopeasta kasvusta. Markkinadynamiikkaan vaikuttivat ylikapasiteetti ja globaalien kauppavirtojen muutokset, jotka liittyivät kauppapoliittisiin ratkaisuihin. Edullisen kustannustason tuonti voimistui, mikä lisäsi hinta- ja toimitusketjuhäiriöitä.

Liikevaihtomme oli vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä 95,3 miljoonaa euroa (118,5 milj. euroa vertailukaudella) ja vertailukelpoinen käyttökate 1,9 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihto oli 412,4 milj. euroa (462,3 milj. euroa), mikä heijasti alempia myyntimääriä ja epäedullisia valuuttavaikutuksia. Kaksi merkittävää tapausta Yhdysvaltain tehtaillamme heikensivät toimituskykyämme, mikä vaikutti negatiivisesti sekä myyntiin että kannattavuuteen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Näiden toimitushäiriöiden vuoksi osa asiakkaistamme Yhdysvalloissa turvautui väliaikaisesti vaihtoehtoisiin toimittajiin, mikä lisäsi tuontipainetta entisestään. Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Laskun pääasiallinen syy oli pienentynyt myyntivolyymi, jota kustannussäästötoimet osittain kompensoivat.

Strategiset hankkeemme etenivät vuonna 2025 suunnitellusti. Vuonna 2024 julkistimme rakentavamme uuden tuotantolinjan Espanjan Alicanteen vahvistamaan kestävien tuotteiden tarjontaamme. Linjan rakentaminen eteni, ja sen kaupallisen tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2026 toisen neljänneksen alussa. Investointi tukee sekä kestävän kehityksen strategiaamme että sitoutumistamme vastuullisiin innovaatioihin. Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 24 % neljännellä vuosineljänneksellä ja 27 % koko vuonna.

Toisen vuosineljänneksen lopussa käynnistimme kannattavuuden parantamiseksi kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 10 miljoonan euron hyödyt 24 kuukauden aikana. Ohjelma eteni vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla suunnitellusti, ja säästötoimet toteutuivat odotusten mukaisesti. Näistä tuottavuusparannuksista huolimatta sekä Suomisen taloudellinen tulos että toimitusvarmuus ovat jääneet odotuksista. Toteutimme neljännellä vuosineljänneksellä kattavan analyysin mahdollisuuksista vahvistaa suorituskykyä ja tulevaa kehitystä. Tavoitteena on käynnistää laaja ohjelma yhtiön täyden potentiaalin hyödyntämiseksi vuoden 2026 alkupuolella.

Kuitukangasmarkkinan näkymät vuodelle 2026 ovat edelleen myönteiset. Vahvojen toimenpidesuunnitelmien ja terävöitetyn toimeenpanokyvyn ansiosta olen luottavainen, että parannamme suoritustamme vuoteen 2025 verrattuna.

Haluan esittää vilpittömän kiitokseni kaikille Suomisen sidosryhmille. Kiitos työntekijöille omistautumisesta ja sitkeydestä. Kiitos asiakkaille ja kumppaneille luottamuksesta ja yhteistyöstä. Kiitos osakkeenomistajille jatkuvasta tuesta, jonka avulla voimme investoida pitkäjänteiseen ja kestävään kasvuun.”

LIIKEVAIHTO



Loka–joulukuu 2025

Suomisen liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 19,6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 95,3 milj. euroa (118,5). Myyntivolyymi pieneni vertailukaudesta, samoin kuin myyntihinnat, jotka seurasivat raaka-ainehintojen kehitystä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 4,8 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 58,8 milj. euroa (72,7) ja EMEA liiketoiminta-alueen 36,5 milj. euroa (45,8).



Koko tilikausi 2025

Vuonna 2025 Suomisen liikevaihto laski 10,8 % vertailukaudesta ja oli 412,4 milj. euroa (462,3). Lasku johtui pääasiassa alemmista myyntimääristä, mutta pystyimme osittain kompensoimaan alhaisempien myyntimäärien vaikutusta korkeammilla myyntihinnoilla ja tuotemixillä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 12,0 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 252,6 milj. euroa (287,9) ja EMEA liiketoiminta-alueen 159,9 milj. euroa (174,4).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO / -TAPPIO JA TULOS



Loka–joulukuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,9 milj. euroa (4,2). Käyttökate oli 1,3 milj. euroa (5,4). Vertailukelpoisen käyttökatteen laskuun vaikuttivat pääasiassa myyntimäärien ja myyntihintojen lasku, mutta näiden vaikutusta kompensoivat kuitenkin alemmat raaka-ainehinnat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,4 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -2,2 milj. euroa (-0,3). Liikevoitto / -tappio oli -3,2 milj. euroa (0,9).

Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vuoden 2025 neljännellä vuosineljänneksellä -0,6 milj. euroa (+1,1) ja ne liittyivät pääosin uudelleenjärjestelyihin. Vuoden 2025 neljännellä vuosineljänneksellä liikevoiton / -tappion vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,0 milj. euroa (+1,1), ja ne koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvistä kuluista sekä yhden tuotantolinjan sulkemisesta johtuvista arvonalentumistappioista. Vuoden 2024 neljännellä vuosineljänneksellä käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +1,1 milj. euroa.

Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä -4,6 milj. euroa (0,6) ja raportointikauden tappio -3,9 milj. euroa (0,8). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä +0,7 milj. euroa (+0,3).



Tilikausi 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa (17,0). Käyttökate oli 11,3 milj. euroa (17,2). Suurin syy käyttökatteen heikkenemiseen oli myyntimäärien lasku. Korkeammat myyntihinnat kuitenkin osittain kompensoivat myyntimäärien laskun vaikutusta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,3 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio oli -4,2 milj. euroa (-1,4). Liikevoitto / tappio oli -5,9 milj. euroa (-1,3).

Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,3 milj. euroa (+0,2), liittyen pääosin uudelleenjärjestelyohjelmiin. Liikevoiton / -tappion vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,7 milj. euroa (+0,2), aiheutuen uudelleenjärjestelykuluista sekä yhden tuotantolinjan sulkemisesta syntyneistä arvonalentumistappioista.

Tilikauden 2025 tappio ennen tuloveroja oli -13,4 milj. euroa (-5,3). Tilikauden verot olivat +1,3 milj. euroa (+0,1).

Raportointikauden tulos oli -12,1milj. euroa (-5,3).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2025 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 77,6 milj. euroa (60,8). Velkaantumisaste oli 80,7 % (51,7 %) ja omavaraisuusaste 35,3 % (37,9 %).

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2025 yhteensä -7,5 milj. euroa (-4,1) eli -1,8 % (-0,9 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahoituserissä oli -2,1 milj. euroa (+1,0).

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 7,0 milj. euroa (6,5). Vuonna 2025 liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 milj. euroa (3,9). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2025 0,21 euroa (0,07). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -6,1 milj. euroa (-5,0), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 8,3 milj. euroa positiivinen (5,9 milj. euroa negatiivinen) johtuen pääasiassa siitä, että saamisista ja vaihto-omaisuudesta vapautettiin pääomaa.

Suominen sopi kesäkuun lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing) ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

Suominen seuraa lainojen kovenanttiehtojen täyttymistä säännöllisesti. Varmistaakseen, että kovenanttiehtoja ei rikota, Suominen on neuvotellut lainanantajien kanssa kovenanttiehtojen tasojen muuttamisesta.

INVESTOINNIT

Vuonna 2025 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 26,3 milj. euroa (16,0). Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat kasvuinvestoinnit Alicanten tehtaalla Espanjassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat -16,8 milj. euroa (-18,4) ja arvonalentumistappiot -0,4 milj. euroa (-0,0).

HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2025 keskimäärin 695 (689) ja tilikauden päättyessä 672 (722) henkilöä (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina). Henkilömäärän vähennykset koskivat lähinnä tuotantotoimintoja.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti. Yritysvastuuohjelmamme vuosille 2020–2025 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI). Tuotevalikoimamme sisältää kestäviä kuitukankaita, ja kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät.

Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käyttämistämme raaka-aineista on kasvipohjaisia ja että yli puolet uusista tuotekehityshankkeista keskittyy kestävien tuotteiden kehittämiseen. Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Vuonna 2025 Suomisella oli 2 (4) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Olemme sitoutuneet parantamaan tuotannon tehokkuutta ja resurssien käyttöä sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä scope 1, 2 ja 3 -päästöjen osalta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 °C tavoitteen mukaisesti. Tavoitteenamme on myös saavuttaa nollataso kaatopaikalle päätyvässä kuitukangastuotantojätteessä vuoteen 2030 mennessä.

1,5 °C:n ilmastoskenaarion mukaisesti absoluuttinen päästövähennystavoitteemme on 42 % Scope 1–3-kokonaispäästöistä. Tavoitejakso on 2025–2030, ja vertailuvuosi 2024.

Vuonna 2025 Suominen aloitti ilmastonmuutoksen tiekartan ja siirtymäsuunnitelman (Climate Change Roadmap & Transition Plan) valmistelun. Työssä tunnistettiin keskeiset päästö- ja vaikutuskohdat eri toiminnoissa. Scope 1:n ja 2:n osalta painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen fossiilivapaaseen sähköön. Scope 3:ssa suurin päästölähde ovat ostetut raaka-aineet, minkä vuoksi Suominen keskittyy raaka-aineiden käytön tehostamiseen, tuoteportfolion ja mahdollisten investointien arviointiin sekä toimittajayhteistyön vahvistamiseen.

Suomisen ilmastosiirtymäsuunnitelma integroidaan osaksi yrityksen tulevaa strategiaa. Yksityiskohtaisempi suunnitelma sekä päästövähennystavoitteet julkaistaan, kun yrityksen uusi strategia on hyväksytty.

Vuonna 2025 Suominen osallistui EcoVadis-arviointiin jo neljättä kertaa ja sai kultamitalin toista vuotta peräkkäin. Tuloksen myötä Suominen sijoittuu valmistusalan muiden tekstiilituotteiden yritysten parhaaseen 2 prosenttiin sekä kaikkien EcoVadisin arvioimien yritysten parhaaseen 2 prosenttiin.

Tämä tulos heijastaa kestävään kehitykseen liittyvän työmme jatkuvaa parantamista ja osoittaa, että vastuullisuus on aidosti sekä strategiamme että päivittäisen toimintamme keskiössä.

Suominen julkaisee yksityiskohtaisen katsauksen vastuullisuusaiheisiin kestävyysraportissaan, joka sisältyy vuoden 2025 vuosikertomuksen yhteydessä julkaistavaan hallituksen toimintakertomukseen. Vuosikertomus julkaistaan 16.3.2025 alkavalla viikolla. Suomisen kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.

OSAKETIEDOT



Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2025 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.



Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2025 oli 1 096 086 osaketta eli 1,9 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 2,73 euroa, alin 1,56 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 1,89 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2025 päätöskurssi oli 2,34 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 30.12.2025 päätöskurssi oli 1,79 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2025 oli 103,4 milj. euroa.



Omat osakkeet

Raportointikauden lopussa 31.12.2025 Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 36 013 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtaja Tommi Björnmanille siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 359 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.4.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 16.5.2025.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 36 013 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtaja Tommi Björnmanille siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 359 osaketta.

Näiden luovutusten jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 954 628 osaketta.

Vuonna 2025 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.



Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2023–2025 2024–2026 2025–2027 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Mahdollinen palkkion maksu Ansaintakriteerit eivät täyttyneet, ei maksua Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028 Osallistujat – 16 henkilöä 20 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä – 621 337 1 097 804

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön käynnissä oleviin pitkän aikavälin osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Mahdollinen maksu kannustinjärjestelmistä suhteutetaan pro ratan mukaisesti. Hänen osallistumisensa näihin järjestelmiin on sisällytetty ylläolevaan taulukkoon.

Toimitusjohtajalla on oikeus aloitusbonukseen, joka koostuu 200 000 yhtiön osakkeesta. Bonus maksetaan osakkeina vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, mikäli toimitusjohtajasopimus on tuolloin edelleen voimassa. Mahdolliset verot maksaa palkkion saaja.

Vuoden 2026 kannustinjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajan odotetaan hankkivan enintään 100 000 Suominen Oyj:n osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa sijoitukseen siten, että toimitusjohtaja saa vastikkeetta:

100 000 osaketta, mikäli vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on vähintään 20 milj. euroa

300 000 osaketta tavoitetasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 25 milj. euroa

500 000 osaketta enimmäistasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 30 milj. euroa.





Yhtiö siirtää osakkeet seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hallituksen päätöksen mukaisesti. Vuoden 2027 kannustinjärjestelmän osalta suunnitelman ensimmäinen puolisko on ehdoton ja toinen puolisko perustuu hallituksen asettamiin suoritustavoitteisiin, edellyttäen että toimitusjohtajan palvelussuhde yhtiössä on voimassa palkkioiden maksun ajankohtana.

Jakso 2025–2026; Aloitusbonus Vuosittainen osakepalkkio 2026 Vuosittainen osakepalkkio 2027 – ehdoton osuus Palkkion peruste Työssäolovelvoite



Omistusvelvoite, vertailukelpoinen käyttökate Omistusvelvoite, Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan Suomisen osakkeina syyskuussa 2026 Maksetaan Suomisen osakkeina keväällä 2027 Maksetaan Suomisen osakkeina keväällä 2028 Osallistujat Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Osakkeiden maksimimäärä 200 000 500 000 250 000

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotettiin omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksettiin osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus oli tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Järjestelmä päättyi kesäkuussa, koska Tommi Björnmanin palvelussuhde päättyi.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä avainhenkilöille

Suomisen hallitus päätti joulukuussa 2025 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän konsernin valikoiduille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden saamiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi hallituksen tarpeellisiksi katsomissa tilanteissa, esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttamisessa, uusien avainhenkilöiden houkuttelemisessa tai muissa hallituksen päättämissä erityistilanteissa.

Hallitus voi allokoida palkkioita sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2026–2028 tilikausien 2026–2028 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen valitsemat avainhenkilöt, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.

Palkkiot maksetaan toukokuun 2029 loppuun mennessä, mutta kuitenkin vähintään kaksitoista kuukautta palkkiomahdollisuuden määrittämisen jälkeen. Palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen.

Palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalimaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus voi asettaa omistusvelvoitteen palkkiona maksettaville osakkeille.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2025 lopussa Suomisella oli 4 365 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Minna Rouru aloitti Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajana tammikuussa.

Mark Ushpol aloitti Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana tammikuussa.

Darryl Fournier aloitti Suomisen operatiivisena johtajana helmikuussa.

Jonni Friman, EVP, Transformation Management Office ja johtoryhmän jäsen, jätti Suomisen heinäkuun lopussa.

Suominen ilmoitti 30.6., että toimitusjohtaja Tommi Björnman jättää Suomisen, ja että Suomisen hallitus oli nimittänyt Charles Héaulmén, hallituksen puheenjohtajan, uudeksi toimitusjohtajaksi. Héaulmé aloitti 11. elokuuta 2025. Janne Silonsaari, talousjohtaja, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana ajalla 30.6.–10.8.2025.

Héaulmé jatkaa hallituksen puheenjohtajana Suomisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään vuonna 2026, asti. Hän luopui hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajuudestaan ja jäsenyydestään 30.6.

Suominen ilmoitti lokakuussa, että François Guetat on nimitetty operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi marraskuusta alkaen. Samalla ilmoitettiin, että Darryl Fournier jättää operatiivisen johtajan tehtävät ja johtoryhmän jäsenyyden.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana

Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola Group Oy, Etola Group Oy:n edustajana

Ville Vuori, hallitusammattilainen, Oy Etra Invest Ab:n edustajana







Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2025 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 21.10.2025 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jyrki Vainionpään.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab ilmoitti nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 25.4.2025. Pörssitiedote ja uusien hallituksen jäsenien esittelyt löytyvät Suomisen internetsivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé, ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseneksi. Gail Ciccione valittiin uudeksi jäseneksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT



Valmistukseen liittyvät riskit

Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yhtiöstä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennalta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat suorat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat tai halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yhtiön tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.



Raaka-aineiden hinta ja saatavuus

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.



Energian hinta ja saatavuus

Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan Suomisen tuotantokustannuksista. Suominen kuluttaa pääasiassa sähköä ja kaasua. Korkeammat hinnat ja energian saatavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa Suomisen kannattavuuteen tuotantokustannusten nousun kautta.



Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2025 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 69,5 %:sta (69,4 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen seuraa kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli viidentoista vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Yleensä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä on ollut pysyvää taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. On kuitenkin mahdollista, että korkea kuluttajahintainflaatio voi johtaa pyyhintätuotteiden kysynnän laskuun, kun kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienenevät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset.

Epävakaudet eri puolilla maailmaa aiheuttavat edelleen yleistä epävarmuutta.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset

Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen hallinnoi valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.



Investoinnit

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva

Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai -ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit

Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuutta-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen toimintaympäristöä leimasivat vuonna 2025 jatkuva makrotaloudellinen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet. Yleinen taloustilanne, inflaatiopaineet ja globaalit kauppapoliittiset muutokset vaikuttivat markkinasentimenttiin ja ostokäyttäytymiseen eri alueilla.

Jatkuvat geopoliittiset jännitteet, kuten Ukrainan sota ja epävakaus Lähi-idässä, loivat maailmanlaajuista epävarmuutta. Lisäksi Yhdysvaltojen tullipolitiikan kehitys lisäsi volatiliteettia globaaleissa toimitusketjuissa ja aiheutti tilapäisesti häiriöitä kysynnässä erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Markkinadynamiikkaan vaikuttivat vuoden mittaan ylikapasiteetti ja kauppapolitiikan aiheuttamat muutokset globaaleissa kauppavirroissa.

Ylitarjonta ja kiristynyt kilpailu loivat painetta hinnoitteluun erityisesti Euroopassa, ja raaka-aineiden hinnat laskivat ennätysalhaiselle tasolle. Samaan aikaan asiakkaat keskittyivät yhä enemmän varastojen optimointiin ja hankintalähteiden monipuolistamiseen toimitusketjuriskien pienentämiseksi.

Näistä epävarmuustekijöistä huolimatta kuitukangas- ja pyyhintätuotemarkkinat pysyivät muutoskestävinä, ja niissä on nähtävissä pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä, ja pyyhintätuotemarkkina on historiallisesti säilynyt vakaana haastavinakin talousjaksoina.



NÄKYMÄT

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2026 paranee vuodesta 2025. Vuonna 2025 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n tappio tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025 oli -3 673 120,27 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden tappion, olivat 15 122 312,95 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 90 814 648,85 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Suominen julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja palkitsemisraportin tilikaudelta 2025, yhtiön vuosikertomuksessa 16.3.2026 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suomisen verkkosivuilta www.suominen.fi.



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 15.4.2026. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkisti 26.1.2026 ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän lasketaan seitsemästä kuuteen.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Nina Linander, Laura Remes, Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Ville Vuori.

Hallituksen nykyinen jäsen Björn Borgman ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Lisäksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé on päättänyt jättäytyä pois hallituksesta, koska toimii nykyisin yhtiön toimitusjohtajana.

Ville Vuori (s. 1973, insinööri, eMBA, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä Incap Oyj:n ja Aspocomp Oyj:n hallitusten puheenjohtajana. Ennen tätä hän on toiminut Kemppi Oy:n ja Incap Oyj:n toimitusjohtajina.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Invest B.V:n toimitusjohtajana sekä Maija Joutsenkoskea, joka toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., kuuluu samaan konserniin kuin Ahlström Invest B.V. ja A. Ahlström Oy.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Ville Vuori.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2025 alkaen Jyrki Vainionpää (toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy) Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana, Mikael Etola (toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt) Etola Group Oy:n nimeämänä edustajana ja Ville Vuori (hallitusammattilainen) Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Jyrki Vainionpää toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti, lukuun ottamatta sitä, että Charles Héaulmé ja Ville Vuori pidättäytyivät osallistumasta päätöksentekoon nimitystoimikunnan hallituksen puheenjohtajaa koskevan ehdotuksen osalta.

Suominen Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.4.2026.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2026 torstaina 7.5.2026.



TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.events.inderes.com/q4-2025. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://events.inderes.com/suominen/q4-2025/dial-in. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.



SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2025

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetty Suomisen tilinpäätös on tilintarkastamaton. Myös neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.



LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.



Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.



Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä. Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat tai standardien vuosittaiset parannukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2025 alkaneella raportointikaudella, on esitetty alla.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2025:

- Vaihdettavuuden puuttuminen, muutokset IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset -tilinpäätösstandardiin, sovellettava 1.1.2025 alkaen. Muutokset määrittävät, miten yrityksen tulee arvioida onko valuutta vaihdettavissa toiseen valuuttaan, ja kuinka sen on määritettävä avistakurssi niille valuutoille, jotka eivät ole vaihdettavissa. Koska Suominen harjoittaa liiketoimintaa vain vaihdettavissa olevissa valuutoissa, muutoksilla ei ole vaikutusta Suomiseen.

Muilla uusilla tai uudistetuilla tilinpäätösstandardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2025, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2026 tai myöhemmin:

- Muutokset IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -tilinpäätösstandardeihin, sovellettava 1.1.2026 alkaen. Uusia vaatimuksia on sovellettava takautuvasti, ja muutosten vaikutukset kirjataan avaavan taseen voittovaroihin.

Muutokset selventävät rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamista, kuinka arvioidaan ESG-sidonnaisten ​​tai vastaavia ehdollisia ominaisuuksia sisältävien rahoitusvarojen sopimuksellisten rahavirtojen ominaisuuksia, sekä miten käsitellään ilman palautusoikeutta olevia ("non-recourse") rahoitusvaroja ja niihin sopimuksellisesti sidottuja instrumentteja. Kun rahoitusvelan maksu suoritetaan käyttäen sähköistä maksujärjestelmää, standardimuutokset sisältävät myös tiettyjen ehtojen täyttyessä laatimisperiaatevaihtoehdon rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamiseen ennen selvityspäivää.

Muutokset edellyttävät lisätietojen antamista niistä rahoitusvaroista ja -veloista, mukaan lukien ESG-sidonnaiset rahoitusinstrumentit, joiden sopimusehdoissa on viitattu ehdolliseen tapahtumaan, sekä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi.

Muutoksella ei ole olennaista merkitystä Suomisen käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavista oman pääoman ehtoisista instrumenteista annettaviin liitetietoihin.

Muilta osin muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Suomiseen.

- IFRS 18 Tilinpäätöksen esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, sovellettava 1.1.2027 lähtien. Myös tämän standardin tuomia muutoksia muihin IFRS-tilinpäätösstandardeihin on sovellettava 1.1.2027 lähtien. Standardia on sovellettava takautuvasti.

Uusi standardi tuo tuloslaskelmaan uusia ryhmiä ja välisummia. Standardi vaatii myös johdon määrittelemien tuloksellisuutta kuvaavien lukujen (management-defined performance measures, MPM) esittämistä tilinpäätöksessä ja sisältää uusia vaatimuksia taloudellisten tietojen esittämispaikasta sekä tietojen yhdistelystä ja erittelystä. IFRS 18 korvaa IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -tilinpäätösstandardin.

Uuden standardin mukaa yrityksen on luokiteltava kaikki tuloslaskelman tuotot ja kulut johonkin viidestä ryhmästä, eli liiketoiminnan ryhmään, sijoitusten ryhmään, rahoituksen ryhmään, tuloverojen ryhmään tai lopetettujen toimintojen ryhmään. IFRS 18 myös vaatii seuraavien väli- ja loppusummien esittämistä tuloslaskelmassa: liikevoitto tai -tappio, voitto tai tappio ennen rahoituseriä ja tuloveroja sekä voitto tai tappio.

IFRS 18 tuo tilinpäätökseen johdon määrittelemät tuloksellisuutta kuvaavat luvut (MPM), jotka on määritelty sellaisten tuottojen ja kulujen välisummaksi, joita yritys käyttää tilinpäätöksen ulkopuolisessa julkisessa tiedottamisessaan voidakseen kommunikoida johdon käsityksen yrityksen taloudellisesta tilasta. IFRS 18 vaatii, että yritys esittää yhdessä liitetiedossa tiedot kaikista yrityksen käyttämistä johdon määrittelemistä tuloksellisuutta kuvaavista luvuista. Jokaisesta johdon määrittelemästä tuloksellisuutta kuvaavasta luvusta tulee esittää riittävät tiedot, kuten kyseisen luvun laskenta sekä täsmäytys lähimmin vertailukelpoiseen IFRS-tilinpäätösstandardien määrittämään välisummaan.

IFRS 18 myös erottaa toisistaan informaation esittämisen tilinpäätöksen päälaskelmissa ja liitetiedoissa ja ottaa käyttöön periaatteen, jolla tietojen esittämispaikka määritetään perustuen päälaskelmien ja liitetietojen rooleihin tilinpäätöksessä. Standardi vaatii, että tietojen yhdistäminen ja erittely tehdään tietojen samankaltaisten ja erilaisten ominaisuuksien perusteella. Standardissa annetaan myös ohjeita tilinpäätöksen yhdistelyerien järkeviin kuvauksiin tai nimityksiin.

IFRS 18 -tilinpäätösstandardin soveltaminen muuttaa myös IAS 7 Rahavirtalaskelmat -tilinpäätösstandardia. Epäsuorassa rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirran aloituskohta muuttuu liikevoitoksi tai -tappioksi. Myös valinnaisuus osinkotuottojen ja korkojen sijainnista rahavirtalaskelmassa on suurelta osin poistettu.

Myös muihin IFRS-tilinpäätösstandardeihin tulee muutoksia, joista Suomiselle olennaisin on IAS 34 Osavuosikatsaukset -tilinpäätösstandardin muutos, joka edellyttää johdon määrittelemien tuloksellisuutta kuvaavien lukujen esittämistä myös osavuosikatsauksissa.

Uusi standardi muuttaa liikevoiton / -tappion määritelmää. Suomisen IFRS 18:n mukaan laskettu liikevoitto / tappio on heikompi kuin ennen standardin soveltamista laskettu liikevoitto / tappio, koska osa nykyisin rahoituserissä esitetyistä kulueristä esitetään jatkossa liiketoiminnan ryhmässä ennen liikevoittoa / tappiota. Lisäksi eräät nykyisin rahoituserissä esitetyt tuotot esitetään uuden standardin mukaisesti sijoitusten ryhmässä. Rahoituksen ryhmässä esitetään IFRS 18 -standardin voimaantulon jälkeen lähinnä korollisiin velkoihin liittyvät korko- ja muut kulut.

Myös voitto / tappio ennen tuloveroja muuttuu hieman, kun veroihin liittyvät korkotuotot ja -kulut esitetään tuloverojen ryhmässä.

Muilla uusilla tai uudistetuilla tilinpäätösstandardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2026 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 31.12.2025 31.12.2024 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 1 150 2 754 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 124 844 120 356 Käyttöoikeusomaisuuserät 8 617 11 003 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 155 158 Laskennalliset verosaamiset 3 595 2 269 Pitkäaikaiset varat yhteensä 154 278 152 457 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 40 443 47 470 Myyntisaamiset 38 077 62 477 Muut lyhytaikaiset saamiset 6 869 6 119 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 660 514 Rahavarat 32 064 41 340 Lyhytaikaiset varat yhteensä 118 112 157 919 Varat yhteensä 272 391 310 376





Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 553 436 Kurssierot -6 751 3 312 Kertyneet voittovarat -9 933 1 626 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 96 102 117 608 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 4 278 7 990 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 173 189 Pitkäaikaiset varaukset 579 588 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 6 829 9 277 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 49 825 − Joukkovelkakirjalainat 49 765 49 606 Pitkäaikaiset velat yhteensä 111 448 67 650 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset − 178 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 837 2 877 Muut lyhytaikaiset korolliset velat − 40 000 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 5 214 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 61 998 81 849 Lyhytaikaiset velat yhteensä 64 840 125 118 Velat yhteensä 176 289 192 768 Oma pääoma ja velat yhteensä 272 391 310 376

TULOSLASKELMA



1 000 euroa 10-12/2025 10-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto 95 338 118 510 412 433 462 318 Hankinnan ja valmistuksen kulut -90 484 -110 979 -386 153 -432 589 Bruttokate 4 855 7 531 26 280 29 729 Liiketoiminnan muut tuotot 668 2 209 2 619 4 952 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -8 034 -8 050 -31 503 -32 068 Tutkimus- ja kehityskulut -613 -763 -2 811 -4 023 Liiketoiminnan muut kulut -109 -58 -489 152 Liikevoitto / -tappio -3 233 869 -5 904 -1 257 Nettorahoituskulut -1 365 -275 -7 467 -4 086 Voitto / tappio ennen tuloveroja -4 598 595 -13 370 -5 343 Tuloverot 683 250 1 300 53 Raportointikauden voitto / tappio -3 915 845 -12 070 -5 290 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,07 0,01 -0,21 -0,09 Laimennettu -0,07 0,01 -0,21 -0,09



LAAJA TULOSLASKELMA



1 000 euroa 10-12/2025 10-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 Raportointikauden voitto / tappio -3 915 845 -12 070 -5 290 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot -532 6 734 -11 513 3 949 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 8 -902 1 449 -749 Yhteensä -523 5 832 -10 064 3 201 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 5 -11 5 -11 Yhteensä 5 -11 5 -11 Muut laajan tuloksen erät yhteensä -518 5 821 -10 059 3 190 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -4 433 6 666 -22 129 -2 100

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2025 11 860 24 681 75 692 3 312 Raportointikauden voitto / tappio − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -10 064 Laaja tulos yhteensä − − − -10 064 Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2025 11 860 24 681 75 692 -6 751





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 436 1 626 117 608 Raportointikauden voitto / tappio − -12 070 -12 070 Muut laajan tuloksen erät − 5 -10 059 Laaja tulos yhteensä − -12 065 -22 129 Osakeperusteiset maksut − 562 562 Omien osakkeiden luovutus − 61 61 Siirrot erien välillä 117 -117 − Oma pääoma 31.12.2025 553 -9 933 96 102 1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2024 11 860 24 681 75 692 111 Raportointikauden voitto / tappio − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 3 201 Laaja tulos yhteensä − − − 3 201 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2024 11 860 24 681 75 692 3 312





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 316 12 251 124 912 Raportointikauden voitto / tappio − -5 290 -5 290 Muut laajan tuloksen erät − -11 3 190 Laaja tulos yhteensä − -5 301 -2 100 Osingonjako − -5 769 -5 769 Osakeperusteiset maksut − 511 511 Omien osakkeiden luovutus − 54 54 Siirrot erien välillä 120 -120 − Oma pääoma 31.12.2024 436 1 626 117 608

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-12/2025 1-12/2024 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto / tappio -12 070 -5 290 Oikaisut raportointikauden voittoon / tappioon yhteensä 23 977 21 244 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 11 906 15 954 Nettokäyttöpääoman muutos 8 348 -5 931 Rahoituserät -6 123 -4 975 Tuloverot -1 913 -1 191 Liiketoiminnan rahavirta 12 218 3 857 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25 588 -14 391 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 120 114 Investointien rahavirta -25 468 -14 277 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot 50 000 − Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 88 000 160 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -128 000 -160 000 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -2 848 -3 312 Osingonjako − -5 769 Rahoituksen rahavirta 7 152 -9 081 Rahavarojen muutos -6 098 -19 501 Rahavarat raportointikauden alussa 41 340 58 755 Valuuttakurssimuutosten vaikutus -3 177 2 086 Rahavarojen muutos -6 098 -19 501 Rahavarat raportointikauden lopussa 32 064 41 340

TUNNUSLUVUT

10-12/2025 10-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihdon muutos, % * -19,6 3,1 -10,8 2,5 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 5,1 6,4 6,4 6,4 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 2,0 3,6 3,1 3,7 Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 1,4 4,5 2,7 3,7 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, osuus liikevaihdosta, % -2,4 -0,2 -1,0 -0,3 Liikevoitto / -tappio, osuus liikevaihdosta, % -3,4 0,7 -1,4 -0,3 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,4 -0,2 -1,8 -0,9 Voitto / tappio ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -4,8 0,5 -3,2 -1,2 Raportointikauden voitto / tappio, osuus liikevaihdosta, % -4,1 0,7 -2,9 -1,1 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 9 311 7 181 26 289 16 004 Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa 4 565 4 496 17 201 18 431 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -11,4 -4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -3,3 -0,7 Omavaraisuusaste, % − − 35,3 37,9 Velkaantumisaste (gearing), % − − 80,7 51,7 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) − − 695 689 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,07 0,01 -0,21 -0,09 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,07 0,01 -0,21 -0,09 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,12 0,11 0,21 0,07 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 1,66 2,04 Osakekohtainen osinko, euroa ** − − 0,00 0,00 Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) − − -8,57 -24,87 Osinkosuhde, % − − N/A N/A Efektiivinen osinkotuotto, % − − N/A N/A Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 772 475 57 727 103 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 1,79 2,28 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 1,56 1,96 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 2,73 2,93 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 1,89 2,53 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 103,4 131,6 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 1 096 086 951 426 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 1,9 1,7



* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ** 2025 hallituksen ehdotus 31.12.2025 31.12.2024 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 106 829 59 277 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 837 42 877 Rahavarat -32 064 -41 340 Korolliset nettovelat 77 602 60 815

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA



Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).



Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

1 000 euroa 31.12.2025 31.12.2024 Raportointikauden voitto / tappio -12 070 -5 290 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 760 108 57 713 587 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 949 178 57 878 570 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,21 -0,09 Laimennettu -0,21 -0,09

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta











Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









2025 2024 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 12 218 3 857 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,21 0,07

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma



=



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita





2025 2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 96 102 117 608 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,66 2,04

Osinkosuhde, %

Osinkosuhde, %



=



Osakekohtainen osinko x 100 Laimentamaton osakekohtainen tulos 2025 2024 Osakekohtainen osinko x 100 0,00 0,00 Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,21 -0,09 Osinkosuhde, % N/A N/A

Efektiivinen osinkotuotto, %

Efektiivinen osinkotuotto, %



=



Osakekohtainen osinko x 100 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi





2025 2024 Osakekohtainen osinko x 100 0,00 0,00 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,79 2,28 Efektiivinen osinkotuotto, % N/A N/A

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)



=



Raportointikauden viimeinen pörssikurssi Laimentamaton osakekohtainen tulos





2025 2024 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,79 2,28 Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,21 -0,09 Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -8,57 -24,87

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





2025 2024 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,79 2,85 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 103,4 131,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





2025 2024 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 1 096 086 951 426 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 760 108 57 713 587 Osakkeiden vaihto, % 1,9 1,7

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Liikevoitto / -tappio ja vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio

Liikevoitto / -tappio (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto / -tappio esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton / -tappio. Liikevoittoa / -tappiota oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuonna 2025 tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat yhden tuotantolinjan sulkemiseen liittyvät arvonalentumistappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuonna 2024 tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat lähinnä uudelleenjärjestelykulut.

Liikevoitto / -tappio (EBIT) = Voitto / tappio ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio (EBIT) = Voitto /tappio ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 2025 2024 Liikevoitto / -tappio -5 904 -1 257 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 781 1 605 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -85 -1 435 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 650 4 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -49 -305 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 426 − + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot − 3 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot − -41 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio -4 182 -1 426

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset) Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto / -tappio+ poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 2025 2024 Liikevoitto / -tappio -5 904 -1 257 + Poistot ja arvonalentumiset 17 201 18 431 Käyttökate 11 298 17 174 Käyttökate 11 298 17 174 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 781 1 605 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -85 -1 435 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 650 4 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -49 -305 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot − -41 Vertailukelpoinen käyttökate 12 594 17 001

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.

1 000 euroa 2025 2024 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 160 109 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 26 130 15 895 Bruttoinvestoinnit 26 289 16 004

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − rahavarat





1 000 euroa 2025 2024 Korolliset velat 109 256 101 760 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 408 394 Rahavarat -32 064 -41 340 Korolliset nettovelat 77 602 60 815 Korolliset velat 109 256 101 760 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 408 394 Korollisten velkojen nimellisarvo 109 666 102 154

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.

Oman pääoman tuotto (ROE), %



=



Raportointikauden voitto / tappio (rullaava 12 kuukautta) x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 2025 2024 Raportointikauden voitto / tappio (rullaava 12 kuukautta) -12 070 -5 290 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2024 / 2023 117 608 124 912 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 2024 112 466 126 045 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 2024 101 577 118 081 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2025 / 2024 100 153 110 781 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2025 / 2024 96 102 117 608 Keskiarvo 105 581 119 485 Oman pääoman tuotto (ROE), % -11,4 -4,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat





1 000 euroa 2025 2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 96 102 117 608 Korolliset velat 109 256 101 760 Rahavarat -32 064 -41 340 Sijoitettu pääoma 173 294 178 028

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %



=



Liikevoitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 2025 2024 Liikevoitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) -5 904 -1 257 Sijoitettu pääoma 31.12.2024 / 2023 178 028 168 435 Sijoitettu pääoma 31.3.2025 / 2024 179 559 174 706 Sijoitettu pääoma 30.6.2025 / 2024 188 099 174 218 Sijoitettu pääoma 30.9.2025 / 2024 175 792 173 650 Sijoitettu pääoma 31.12.2025 / 2024 173 294 178 028 Keskiarvo 178 954 173 807 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,3 -0,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.

Omavaraisuusaste, %



=



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 2025 2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 96 102 117 608 Taseen loppusumma 272 391 310 376 Saadut ennakot -212 -31 272 178 310 345 Omavaraisuusaste, % 35,3 37,9

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Velkaantumisaste, %



=



Korolliset nettovelat x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 2025 2024 Korolliset nettovelat 77 602 60 815 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 96 102 117 608 Velkaantumisaste, % 80,7 51,7

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-12/2025 1-12/2024 Suomi 3 725 3 619 Muu Eurooppa 147 322 159 639 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 260 942 297 628 Muut maat 444 1 432 Yhteensä 412 433 462 318



NELJÄNNESVUOSIKEHITYS

2025 2024 1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 95 338 99 767 99 827 117 501 118 510 111 553 118 668 113 587 Vertailukelpoinen käyttökate 1 890 3 428 3 217 4 060 4 231 3 305 4 982 4 484 % liikevaihdosta 2,0 3,4 3,2 3,5 3,6 3,0 4,2 3,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -558 -102 -636 − 1 135 72 -1 224 190 Käyttökate 1 331 3 326 2 581 4 060 5 365 3 377 3 758 4 673 % liikevaihdosta 1,4 3,3 2,6 3,5 4,5 3,0 3,2 4,1 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio -2 249 -675 -966 -292 -265 -1 481 408 -88 % liikevaihdosta -2,4 -0,7 -1,0 -0,2 -0,2 -1,3 0,3 -0,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -984 -102 -636 − 1 135 72 -1 224 186 Liikevoitto / -tappio -3 233 -777 -1 602 -292 869 -1 409 -816 99 % liikevaihdosta -3,4 -0,8 -1,6 -0,2 0,7 -1,3 -0,7 0,1 Nettorahoituskulut -1 365 -1 341 -2 888 -1 874 -275 -1 926 -1 095 -790 Voitto / tappio ennen tuloveroja -4 598 -2 117 -4 489 -2 166 595 -3 335 -1 911 -691 % liikevaihdosta -4,8 -2,1 -4,5 -1,8 0,5 -3,0 -1,6 -0,6

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN

2025 2024 1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 58 839 60 279 59 874 73 577 72 659 69 523 75 694 70 030 EMEA 36 504 39 497 39 981 43 935 45 829 42 065 42 977 43 549 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -5 -10 -29 -11 22 -35 -3 8 Yhteensä 95 338 99 767 99 827 117 501 118 510 111 553 118 668 113 587

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö (Suominen Oyj) ja tytäryhtiöt. Näiden lisäksi lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suomisella on erilliset konsulttisopimukset kahden hallituksen jäsenen, Laura Remeksen ja Gail Ciccionen, kanssa. Konsulttisopimusten perusteella heiltä ostetut palvelut olivat tammi−joulukuussa seuraavat: Laura Remes 19,5 tuhatta euroa ja Gail Ciccione 24,1 tuhatta euroa.

Johdon palkat

Suominen Oyj:n 25.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2025 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 36 013 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2025 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 75 987 euroa.

Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2025 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 401 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 76 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Luovutettujen osakkeiden ja rahana maksetun osuuden arvo oli 40 604 euroa.

Maksetut ja jaksotetut palkat luontoisetuineen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle olivat katsauskaudella 2 365 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 42 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut ja -jaksotukset olivat 251 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut ja -jaksotukset 97 tuhatta euroa. Tommi Björnmanille maksettiin lisäksi tammikuussa 2026 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, 462 000 euroa.

Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien IFRS-standardien mukaiset kulujaksotukset ilman sosiaalikuluja olivat raportointikaudelta lähipiirin osalta 598 tuhatta euroa.

Hallituksen ja johdon osakkeenomistus

kpl osakkeita

Halllitus 31.12.2025 31.12.2024 Charles Héaulmé(* − 19 902 Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja 36 320 30 989 Björn Borgman 32 312 28 166 Gail Ciccione 25.4.2025 lähtien 4 146 − Maija Joutsenkoski 25.4.2025 lähtien 4 146 − Nina Linander 37 159 31 828 Laura Remes 10 366 6 220 Aaron Barsness 25.4.2025 saakka − 8 723 Yhteensä 124 449 125 828 Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,21 % 0,22 % (* Charles Héaulmén osakeomistus on ilmoitettu vuodelta 2024 hallituksen osakeomistuksissa ja vuodelta 2025 johtoryhmän osakeomistuksissa. Johtoryhmä Charles Héaulmé(* 44 750 − François Guetat − − Markku Koivisto 53 172 53 172 Minna Rouru 1 300 − Janne Silonsaari − − Mark Ushpol − − Tommi Björnman − 39 556 Jonni Friman − − Yhteensä 99 222 92 728 Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,17 % 0,16 %





SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2025

Osakkeenomistaja Osakemäärä kpl % osakkeista ja äänistä Ahlström Capital B.V. 14 127 449 24,2 % Etola Group Oy 7 434 000 12,8 % Oy Etra Invest Ab 7 000 000 12,0 % OP-Henkivakuutus Oy 4 771 850 8,2 % Nordea Nordic Small Cap Fund 3 600 371 6,2 % Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö 2 884 864 5,0 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 912 000 3,3 % Nordea Life Assurance Finland limited 1 747 927 3,0 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 689 751 2,9 % Oy H. Kuningas & Co. AB 1 327 317 2,3 % Maijala Investment Oy 1 176 232 2,0 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) 1 031 314 1,8 % Laakkosen Arvopaperi Oy 900 000 1,5 % Juhani Maijala 794 026 1,4 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 689 430 1,2 % 15 suurinta yhteensä 51 086 531 87,7 % Muut 5 382 793 9,2 % Hallintarekisteröidyt osakkeet 1 303 151 2,2 % Omat osakkeet 486 744 0,8 % Yhteensä 58 259 219 100,0 %

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

31.12.2025 31.12.2024 1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät Kirjanpitoarvo kauden alussa 120 356 2 754 11 003 112 727 6 084 11 109 Investoinnit ja lisäykset 26 130 160 1 195 15 895 109 2 580 Myynnit ja vähennykset -46 − -202 0 − -33 Poistot ja arvonalentumiset -12 569 -1 761 -2 872 -12 083 -3 439 -2 909 Kurssierot ja muut muutokset -9 028 -4 -506 3 817 0 256 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 124 844 1 150 8 617 120 356 2 754 11 003

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

VASTUUSITOUMUKSET



1 000 euroa Takaus- ja muut vastuut 2025 2024 Takaukset omista sitoumuksista 1 088 1 921 Muut omat vastuut 24 345 18 307 Yhteensä 25 433 20 228 Muut vastuut Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 3 699 11 267 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 458 274 Yhteensä 4 127 11 541

Vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa 164 86 1-5 vuoden kuluessa 230 252 Yli 5 vuoden kuluttua 8 56 Yhteensä 401 393

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat b. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat c. Kirjanpitoarvo d. Käypä arvo





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 38 077 − 38 077 38 077 Korko- ja muut rahoitussaamiset 239 − 239 239 Rahavarat 32 064 − 32 064 32 064 Yhteensä 31.12.2025 70 380 421 70 801 70 801





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 62 477 − 62 477 62 477 Korko- ja muut rahoitussaamiset 246 − 246 246 Rahavarat 41 340 − 41 340 41 340 Yhteensä 31.12.2024 104 063 421 104 484 104 484

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2024.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa

2025 2024 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 101 760 102 278 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 42 877 43 117 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -2 848 -3 312 Muiden lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -128 000 -160 000 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 88 000 160 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 376 630 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -108 -284 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 735 2 643 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -194 81 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 837 42 877 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 9 277 9 711 Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 50 000 − Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 819 1 949 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -91 -11 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 735 -2 643 Pitkäaikaisten korollisten lainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan -175 − Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -442 272 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 56 654 9 277 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 606 49 449 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 159 157 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 765 49 606 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 109 256 101 760

RAHOITUSVELAT

31.12.2025 31.12.2024 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 606 45 255 50 000 49 606 45 255 50 000 Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat 49 825 50 000 50 000 − − − Vuokrasopimusvelat 6 829 6 829 6 829 9 277 9 277 9 277 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 106 419 103 359 106 829 58 883 54 532 59 277 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat − − − 40 000 40 000 40 000 Vuokrasopimusvelat 2 837 2 837 2 837 2 877 2 877 2 877 Korkovelat 426 426 426 582 582 582 Muut lyhytaikaiset velat 312 312 312 269 269 269 Ostovelat 49 192 49 192 49 192 67 654 67 654 67 654 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 52 768 52 768 52 768 111 382 111 382 111 382 Yhteensä 159 187 156 127 159 597 170 265 165 914 170 659

Rahoitusvelat on yllä olevassa taulukossa arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.



Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2024.



KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa

Käypien arvojen hierarkia 2025



Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä 2025 − − 421





Käypien arvojen hierarkia 2024



Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä 2024 − − 421

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2024.

SUOMINEN OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé, puh. 010 214 3268

Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264







Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

