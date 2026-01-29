Sisäpiiritieto: Suominen käynnistää kolmivuotisen kannattavuuden parantamisohjelman, uudistaa toimintamallinsa ja johtoryhmän

Suominen Oyj:n sisäpiiritieto 29.1.2026 klo 9.45

Suominen käynnistää kolmivuotisen ohjelman yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Full Potential -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 %:n käyttökate (EBITDA) vuoteen 2028 mennessä. Lisäksi Suominen ottaa käyttöön uuden, funktionaalisen toimintamallin. Asiakas- ja tehdaslähtöisen toimintamallin tavoitteena on vahvistaa osaamista ja tehokkuutta.

Suominen aloittaa kunnianhimoisen muutosohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa yhtiön täysi potentiaali. Ensimmäisessä vaiheessa Suominen keskittyy kannattavuuden palauttamiseen kattavan kolmivuotisen Full Potential -ohjelman avulla. Ohjelmassa hyödynnetään kehitysmahdollisuudet läpi koko organisaation. Yhtiö keskittää voimavaransa vastuunottoa painottavan kulttuurin vahvistamiseen, muutoshankkeiden toteuttamiseen ja toimintamallin uudistamiseen varmistaakseen vahvemman ja kestävämmän suorituskyvyn.



Samalla kun lyhyen aikavälin prioriteettimme on kannattavuuden parantaminen, Suominen kehittää myös pitkän aikavälin strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan, joilla yhtiölle määritellään selkeä ja johdonmukainen suunta seuraavaan kehitysvaiheeseen. Näistä viestitään tarkemmin vuoden 2026 aikana.



”Suominen on käännekohdassa. Vain parantamalla tuotannon ja toimitusketjun luotettavuutta ja tehokkuutta sekä vahvistamalla kaupallisia kyvykkyyksiä voimme täyttää asiakkaidemme ja omistajiemme odotukset. Tämä on muutosmatkamme ensimmäinen ja kiireellisin vaihe. Kehitämme tuotantokykyämme, juurrutamme jatkuvan parantamisen kaikkiin prosesseihin ja rakennamme vastuunoton kulttuuria”, sanoo Charles Héaulmé, Suomisen toimitusjohtaja.



Kannattavuusohjelman tavoitteena 10 %:n käyttökate vuoteen 2028 mennessä



Suominen käynnistää kolmivuotisen Full Potential -ohjelman, jonka tarkoituksena on hyödyntää toimintojen täysi potentiaali ja parantaa kilpailukykyä järjestelmällisesti. Ohjelman on määrä kehittää tuotannon tehokkuutta, optimoida raaka-aineiden käyttöä sekä vahvistaa kaupallista osaamista ja hankintaa.



Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja 2–3-kertainen velkaantumisaste (nettovelka/EBITDA) vuoteen 2028 mennessä. Ohjelmaan sisältyy arviolta noin 30 miljoonan euron investoinnit kolmen vuoden aikana, joista muutoskustannusten osuus on noin 10 miljoonaa euroa ja tuotantokyvyn kehittämiseen liittyvien investointien (capex) osuus noin 20 miljoonaa euroa. Ohjelmaan ei sisälly kapasiteetin laajennusinvestointeja.

Uusi toimintamalli 1.2.2026 alkaen



Suominen ottaa 1.2.2026 alkaen käyttöön uuden toimintamallin, joka vahvistaa strategisten prioriteettien toteutusta, selkeyttää vastuita ja tiivistää asiakastarpeiden, teknologian kehityksen ja operatiivisen suorituskyvyn välistä yhteyttä.



Uudessa mallissa kaupalliset toiminnot tuodaan yhteen, mikä vahvistaa keskittymistä kasvuun ja liiketoiminnan kehitykseen sekä varmistaa tuotekehityksen ja asiakassuhteiden strategisen yhtenäisyyden. Myyntiorganisaatio rakentaa syvää globaalia osaamista, samalla kun yhtiö säilyttää kaikilla markkinoilla vahvan paikallisen läsnäolon lähellä asiakkaita. Kaupallisia toimintoja johtaa Kaupallinen johtaja (Chief Commercial and Technology Officer, CCTO).



Operatiivisen johtajan (COO) roolia laajennetaan kattamaan kaikki tehtaat, turvallisuus, tuotantotekniikka, hankinta ja toimitusketju. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa Suomisen operatiivista luotettavuutta ja tuotannon suorituskykyä. Samalla varmistetaan parhaiden käytäntöjen, jatkuvan parantamisen ja yhtenäisten prosessien järjestelmällinen käyttöönotto koko organisaatiossa.



Muutokset on suunniteltu vahvistamaan tulosvastuuta, parantamaan toimeenpanon kurinalaisuutta ja kehittämään päätöksentekoa sekä operatiivisissa että kaupallisissa toiminnoissa.

Muutoksia Suomisen johtoryhmässä



Tukeakseen yhtiön muutosohjelmaa ja uuden toimintamallin käyttöönottoa Suominen on nimittänyt Kimmo Raunion (DI, tuotantotalous) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.6.2026 alkaen.



Siihen asti nykyinen talousjohtaja Janne Silonsaari jatkaa tehtävässään. Janne Silonsaari on päättänyt jättää yhtiön ja tukee siirtymää kesäkuun puoliväliin asti.



Kimmo Raunio on kokenut talousjohtaja, jolla on vahva tausta teollisen valmistuksen alalta ja kokemusta muutos- ja tuottavuushankkeiden johtamisesta sekä konserni- että tehdastasolla. Hän siirtyy Suomiselle Fortaco Groupista, jossa hän on työskennellyt 13 vuotta erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, viimeksi talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana.



Markku Koivisto, joka toimii tällä hetkellä EMEA-alueen johtajana ja teknologiajohtajana, on nimitetty kaupalliseksi johtajaksi, Chief Commercial and Technology Officer.



Mark Ushpol, Amerikka-alueen johtaja, jättää Suomisen johtoryhmän ja toimii kuuden kuukauden ajan EVP, Strategic projects -tehtävässä.



Marika Väkiparta, OTM, joka toimii tällä hetkellä Suomisen liiketoiminnan muutosjohtajana, on nimitetty Strategia- ja transformaatiojohtajaksi sekä vt. lakiasiainjohtajaksi.



”Haluan esittää vilpittömät kiitokseni Janne Silonsaarelle ja Mark Ushpolille heidän merkittävästä panoksestaan Suomisen kehityksessä. Heidän omistautumisensa on tukenut yhtiötä tärkeissä vaiheissa, ja toivotan heille menestystä jatkossa.

Samalla toivotan lämpimästi tervetulleiksi Kimmo Raunion ja Marika Väkiparran johtoryhmään. Molemmilla on syvällistä osaamista ja vahvaa näyttöä muutosten ja suorituskyvyn johtamisesta sekä erinomaiset ihmisten johtamistaidot. Olen varma, että tämä uudistunut tiimi pystyy toteuttamaan edessä olevan muutoksen, vahvistamaan vastuunoton kulttuuria ja nopeuttamaan liiketoiminnan käännettä. Elämme Suomisen kannalta ratkaisevia hetkiä, ja tämän tiimin myötä olemme hyvin asemoituneet saavuttamaan täyden potentiaalimme”, sanoo Charles Héaulmé, Suomisen toimitusjohtaja.

Suomisen johtoryhmä 1.2.2026 alkaen:



Charles Héaulmé, toimitusjohtaja

Janne Silonsaari, talousjohtaja (31.5.2026 asti)

Kimmo Raunio, talousjohtaja (viimeistään 1.6.2026 alkaen)

Markku Koivisto, kaupallinen johtaja

Francois Guetat, operatiivinen johtaja

Minna Rouru, henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Marika Väkiparta, strategia- ja transformaatiojohtaja, vt. lakiasiainjohtaja







