Værdipapirfonden Sparinvest – Udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Værdipapirfonden Sparinvest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:

Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Valuta INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL



DK0016028020



9,10



kr. INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta



DK0060254043 1,40



kr. INDEX Globale Aktier KL



DK0060747822 3,70 kr. INDEX Bæredygtige Global KL



DK0060747905



13,40



kr. INDEX Bæredygtige USA KL



DK0060748200



11,60



kr. INDEX Bæredygtige Europa KL



DK0060748044



7,40



kr. INDEX Lav Risiko KL



DK0060748556



3,00



kr. INDEX Mellem Risiko KL



DK0060748630



3,20



kr. INDEX Høj Risiko KL



DK0060748713



4,50



kr. INDEX Emerging Market Bonds



DK0062729406



13,10



kr.

Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 4. februar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 5. februar 2026.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg