Værdipapirfonden Sparinvest – Udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Værdipapirfonden Sparinvest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte pr. andel
|Valuta
|INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
|DK0016028020
| 9,10
|kr.
|INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta
|DK0060254043
|1,40
|kr.
|INDEX Globale Aktier KL
|DK0060747822
|3,70
|kr.
|INDEX Bæredygtige Global KL
|DK0060747905
|13,40
|kr.
|INDEX Bæredygtige USA KL
|DK0060748200
|11,60
|kr.
|INDEX Bæredygtige Europa KL
|DK0060748044
|7,40
|kr.
|INDEX Lav Risiko KL
|DK0060748556
|3,00
|kr.
|INDEX Mellem Risiko KL
|DK0060748630
|3,20
|kr.
|INDEX Høj Risiko KL
|DK0060748713
|4,50
|kr.
|INDEX Emerging Market Bonds
|DK0062729406
|13,10
|kr.
Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 4. februar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 5. februar 2026.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg