Investeringsforeningen SparDanmark Invest – Udlodninger for 2025

 Investeringsforeningen SparDanmark Invest

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen SparDanmark Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:

AfdelingISINUdbytte pr. andelValuta
Konservativ

 		DK0061530896

 		2,70kr.
Balance

 		DK0061530979

 		4,50

 		kr.
Offensiv

 		DK0061531001

 		5,60

 		kr.
Vækst

 		DK0061531191

 		7,00

 		kr.

Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 4. februar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 5. februar 2026.

Det bemærkes, at udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Tage Fabrin-Brasted
Direktør


