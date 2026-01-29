Investeringsforeningen Sparinvest – Udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Sparinvest opgjort følgende udlodninger for foreningens afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte pr. andel
|Valuta
|Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|3,70
|kr.
|Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|0,00
|kr.
|Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|0,00
|kr.
|Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|0,00
|kr.
|Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A
|DK0060444255
|3,70
|kr.
|INDEX Stabile Obligationer KL A
|DK0060057487
|1,60
|kr.
|Virksomhedsobligationer HY Kort KL A
|DK0060530764
|9,00
|kr.
|Virksomhedsobligationer HY KL A
|DK0060819324
|8,30
|kr.
|Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|10,80
|kr.
|Value Aktier KL A
|DK0010079631
|64,50
|kr.
|Value Europa KL A
|DK0060032571
|5,40
|kr.
|Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|4,90
|kr.
|Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|3,80
|kr.
|INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL
|DK0010297464
|10,60
|kr.
|INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|2,30
|kr.
|INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|4,60
|kr.
|INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|6,10
|kr.
|INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|9,90
|kr.
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
|DK0060031847
|10,60
|kr.
|INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|10,30
|kr.
|INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|8,50
|kr.
|INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|9,70
|kr.
|INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|1,00
|kr.
|INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|9,80
|kr.
|Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|14,20
|kr.
|Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|2,70
|kr.
|Mix Rente KL A
|DK0061551702
|2,00
|kr.
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|5,00
|kr.
|Ansvarlige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|16,00
|kr.
|INDEX Europa Forsvar
|DK0063855598
|0,90
|kr.
|Grønne Obligationer KL A
|DK0064082069
|0,50
|kr.
|Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|2,60
|kr.
|Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|3,40
|kr.
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|4,70
|kr.
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|1,70
|kr.
Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 4. februar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 5. februar 2026.
Det bemærkes, at udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 15. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.
Henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg