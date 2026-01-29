Investeringsforeningen Sparinvest – Udlodninger for 2025

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Sparinvest opgjort følgende udlodninger for foreningens afdelinger:

AfdelingISINUdbytte pr. andelValuta
Korte Obligationer KL A

 		DK0060105203

 		3,70

 		kr.
Mellemlange Obligationer KL A

 		DK0060105476

 		0,00

 		kr.
Lange Obligationer KL A

 		DK0060105393

 		0,00

 		kr.
Nye Obligationsmarkeder KL A

 		DK0016030786

 		0,00kr.
Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A

 		DK0060444255

 		3,70

 		kr.
INDEX Stabile Obligationer KL A

 		DK0060057487

 		1,60

 		kr.
Virksomhedsobligationer HY Kort KL A

 		DK0060530764

 		9,00

 		kr.
Virksomhedsobligationer HY KL A

 		DK0060819324

 		8,30

 		kr.
Mix Aktier KL A

 		DK0010014778

 		10,80

 		kr.
Value Aktier KL A

 		DK0010079631

 		64,50

 		kr.
Value Europa KL ADK00600325715,40

 		kr.
Value Emerging Markets KL A

 		DK00103048564,90

 		kr.
Danske Aktier KL ADK0010068006

 		3,80kr.
INDEX Dow Jones Best-in-Class World KLDK0010297464

 		10,60kr.
INDEX Emerging Markets KL

 		DK0060300762

 		2,30

 		kr.
INDEX Europa Growth KLDK0010297548

 		4,60

 		kr.
INDEX Europa Small Cap KL

 		DK0010297621

 		6,10

 		kr.
INDEX Europa Value KL

 		DK0010297704

 		9,90

 		kr.
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL

 		DK006003184710,60

 		kr.
INDEX Bæredygtige Japan KL

 		DK0010297977

 		10,30

 		kr.
INDEX OMX C25 KL

 		DK0060442556

 		8,50

 		kr.
INDEX USA Growth KL

 		DK0010298272

 		9,70

 		kr.
INDEX USA Small Cap KL

 		DK0010298355

 		1,00

 		kr.
INDEX USA Value KL

 		DK0010298439

 		9,80

 		kr.
Bæredygtige Aktier KL A

 		DK0061294048

 		14,20

 		kr.
Globale Fokusaktier KL ADK00612938262,70

 		kr.
Mix Rente KL A

 		DK0061551702

 		2,00

 		kr.
Mix Maksimum Risiko KL A

 		DK0061551892

 		5,00

 		kr.
Ansvarlige Value Aktier KL A

 		DK0061551546

 		16,00

 		kr.
INDEX Europa Forsvar

 		DK0063855598

 		0,90

 		kr.
Grønne Obligationer KL A

 		DK0064082069

 		0,50

 		kr.
Mix Lav Risiko KL A

 		DK0060623189

 		2,60

 		kr.
Mix Mellem Risiko KL A

 		DK0060623262

 		3,40

 		kr.
Mix Høj Risiko KL A

 		DK0060623346

 		4,70

 		kr.
Mix Minimum Risiko KL A

 		DK0060914901

 		1,70

 		kr.

Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 4. februar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 5. februar 2026.

Det bemærkes, at udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 15. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.

Henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Recommended Reading