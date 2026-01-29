Sampo Oyj, lehdistötiedote, 29.1.2026 klo 10.00
Sampo-konsernin tulos vuodelta 2025 julkaistaan 5.2.2026
Sampo-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkaistaan 5.2. noin klo 8.30. Raportti ja sitä täydentävä esitysaineisto sekä konsernijohtaja Morten Thorsrudin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.
Puhelinkonferenssi
5.2. klo 10.30
Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://events.inderes.com/sampo/q4-2025-y6emjr90zj/dial-in.
Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinkonferenssin puhelinnumeron sekä konferenssi- ja käyttäjätunnuksen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan #5 liittyäkseen kysymysjonoon.
Analyytikoille ja sijoittajille järjestettävään puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Morten Thorsrud, talousjohtaja Knut Arne Alsaker sekä sijoittajasuhdejohtaja Sami Taipalus. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.
Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.
