Sampo Oyj, lehdistötiedote, 29.1.2026 klo 10.00

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2025 julkaistaan 5.2.2026

Sampo-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkaistaan 5.2. noin klo 8.30. Raportti ja sitä täydentävä esitysaineisto sekä konsernijohtaja Morten Thorsrudin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puhelinkonferenssi

5.2. klo 10.30

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://events.inderes.com/sampo/q4-2025-y6emjr90zj/dial-in.

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinkonferenssin puhelinnumeron sekä konferenssi- ja käyttäjätunnuksen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan #5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestettävään puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Morten Thorsrud, talousjohtaja Knut Arne Alsaker sekä sijoittajasuhdejohtaja Sami Taipalus. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.


