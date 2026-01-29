Virtune notiert Virtune Sui ETP an der Deutschen Börse Xetra in Deutschland

Frankfurt, 29. Januar 2026 – Der schwedische regulierte Verwalter von Krypto-Assets Virtune gab heute die Notierung des Virtune Sui ETP an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Damit ist das Produkt das erste Sui-ETP, das auf Xetra verfügbar ist.

Virtune ist ein schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent physisch besicherter börsengehandelter Krypto-Produkte (ETPs). Seit der Markteinführung im Jahr 2023 hat Virtune das Vertrauen von über 152.000 Investoren gewonnen und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 350 Millionen USD (Assets under Management, AUM). Dies stärkt die Position des Unternehmens als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto-ETPs in Europa.

Virtune erweitert nun sein Angebot in Deutschland mit der Notierung des Virtune Sui ETP. Die Notierung unterstreicht Virtunes Engagement, deutschen Investoren einen sicheren, transparenten und regulierten Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte zu bieten. Coinbase fungiert als Krypto-Verwahrer für sämtliche Virtune-ETPs und stellt institutionelle Sicherheitsstandards sicher, wobei die zugrunde liegenden Krypto-Assets in Cold Storage verwahrt werden.

Christopher Kock, CEO von Virtune, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, das erste Sui-ETP auf Xetra einzuführen und gleichzeitig unsere Präsenz auf dem deutschen Markt weiter zu stärken. Die Einführung markiert unser neuntes Produkt in Deutschland und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, den Zugang zu regulierten Investitionen in digitale Vermögenswerte für europäische Investoren zu erweitern.“

Virtune Sui ETP

Exponierung gegenüber Sui

100 % physisch besichert durch den zugrunde liegenden Vermögenswert Sui, verwahrt in Cold Storage bei Coinbase

Jährliche Verwaltungsgebühr: 0,95 %

Erster Handelstag: Mittwoch, 28. Januar 2026

Ticker auf Xetra: VRTU

ISIN: SE0025159833

WKN: A4AP6P

Handelswährung: EUR

Über Virtune AB (publ)

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst 22 ETPs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 350 Millionen USD. Virtune genießt das Vertrauen von über 152.000 Investoren, und die Produkte des Unternehmens sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki sowie an der Euronext in Amsterdam und Paris notiert.

Durch regulatorische Compliance, strategische Partnerschaften mit führenden Akteuren der Branche und ein erfahrenes Team ermöglicht Virtune Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die auf den sich schnell entwickelnden globalen Kryptomarkt zugeschnitten sind.